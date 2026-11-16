Concert Tinh Hà 'Say Hi' D-4 đầy bất ngờ: Quang Hùng MasterD trổ tài đánh trống

Ngay từ những phút đầu tiên, bầu không khí đã nhanh chóng nóng lên với ca khúc Perfume phiên bản remix lần đầu được ra mắt. Giai điệu vốn đã bắt tai nay càng thêm cuốn hút trên nền beat sôi động, khiến khán giả phải quẩy hết mình theo từng nhịp nhạc. Đáng chú ý, sự xuất hiện của buitruonglinh trong giao diện KOALAOKE cũng là một điểm nhấn thú vị cho màn trình diễn.

Khán giả "quẩy" theo team Perfume cực nhiệt.

KOALAOKE bất ngờ xuất hiện trên sân khấu Perfume.

Không để sân khấu hạ nhiệt, Quang Hùng MasterD bất ngờ mang đến một diện mạo mới cho ca khúc Mộng Duyên. Khoảnh khắc nam ca sĩ trổ tài đánh trống ngay trên sân khấu đã tạo nên sức hút đặc biệt, cho thấy sự đa dạng trong khả năng trình diễn của Quán quân Tinh Hà "Say Hi".

Điều thú vị không chỉ dừng lại ở đó, team Giải Cứu Thế Giới bất ngờ xuất hiện trong phiên bản học sinh, khiến khán giả không khỏi ngỡ ngàng. Tuy nhiên, màn trình diễn nhanh chóng có cú “bẻ lái” đầy hài hước khi các Anh Trai “lột xác” thành thợ điện ngay trên sân khấu.

Team Giải Cứu Thế Giới biến hóa từ học sinh sang thợ điện ngay trên sân khấu.

Trong đêm diễn thứ 4, Thêu Hoa Dệt Gấm tiếp tục trở thành một trong những sân khấu nhận được cơn mưa lời khen từ khán giả nhờ phần dàn dựng đầu tư và đẹp mắt.

Concert Tinh Hà “Say Hi” Day 4 đã khép lại, đánh dấu chặng cuối của chuỗi concert tại Việt Nam. Sau bốn đêm diễn, cộng đồng người hâm mộ vẫn đang mong chờ những thông báo tiếp theo về D-5 và D-6 tại TP.HCM.