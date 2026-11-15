Concert Tinh Hà 'Say Hi' D-3: Fan Hà Nội 'đã wow' trước loạt sân khấu đầu tư khủng

Ca khúc 50 Cuộc Gọi Nhỡ vốn nổi tiếng với những màn đầu tư xịn xò, khi mỗi sân khấu lại có một chiếc váy cưới bị đốt cháy. Tuy nhiên, đến đêm thứ 3, ban tổ chức tiếp tục khiến người xem "ồ quao" khi dựng hẳn một căn phòng dành cho 4 Anh Trai để thể hiện phần outro mới của bài hát. Không gian được dàn dựng riêng cùng phần trình diễn mới đã góp phần đẩy cảm xúc của tiết mục lên cao, khiến màn chia tay trở nên day dứt và lắng đọng hơn bao giờ hết.

Đỉnh điểm của những màn đầu tư công phu là tiết mục Thêu Hoa Dệt Gấm với màn rước dâu linh đình. Không dừng lại ở không khí tưng bừng quen thuộc, ban tổ chức còn bổ sung những tấm vải khổng lồ được thả từ trên cao xuống sân khấu, tạo nên khoảnh khắc “dệt gấm” tuyệt đẹp ngay trong màn trình diễn. Hiệu ứng thị giác độc đáo này khiến nhiều khán giả không khỏi trầm trồ trước vẻ đẹp và quy mô đầu tư của tiết mục.

Một trong những sân khấu gây bàn tán nhất đêm diễn phải kể đến Bad Night với khoảnh khắc Dương Domic và Pháp Kiều cùng nhau cưỡi ngựa tiến về phía sân khấu.

Một khán giả tiết lộ từng nhìn thấy chú ngựa khi đi soundcheck nhưng hoàn toàn không nghĩ ban tổ chức sẽ đưa chi tiết này vào màn trình diễn theo cách này.

Có thể nói, Pháp Kiều ở concert D-3 đúng chuẩn “cá gặp nước”. Người hâm mộ phải sửng sốt trước màn “biến hóa khôn lường” của Xà Nữ qua từng tiết mục. Với Một Người Như Thế, Pháp Kiều vừa đu dây trên cao, vừa biểu diễn xiếc với những động tác có độ khó cao. Đến Mất La Bàn, Pháp Kiều lại chuyển sang hình tượng “tài nữ” đánh đàn tranh. Mỗi lần xuất hiện là một diện mạo mới, vượt qua thử thách mới, khiến khán giả khó lòng đoán trước màn trình diễn tiếp theo của Pháp Kiều sẽ có gì.

Bên cạnh những sân khấu bùng nổ, Trễ Giờ Cơm lại trở thành điểm chạm cảm xúc của đêm diễn. Phần video tâm tình từ cha mẹ của các Anh Trai Quang Hùng MasterD, Xuân Định KY, WEAN và Sơn.K được lồng ghép khéo léo ở cuối tiết mục, khiến không ít khán giả rơi nước mắt. Giữa không khí sôi động của concert, khoảnh khắc này mang đến một khoảng lặng đặc biệt, giúp người xem cảm nhận thêm tình cảm gia đình phía sau hành trình hoạt động nghệ thuật chăm chỉ của các Anh Trai.

Vẫn còn một điều mà concert tại Hà Nội có mà TP.HCM không có, và đó chính là Secret remix. Các Anh Trai đã mang đến một bản phối mới với con beat cực ngắt, tiếp tục khuấy động bầu không khí về đêm và quyết không để người hâm mộ tụt năng lượng.

Từ những sân khấu được đầu tư công phu đến loạt khoảnh khắc bất ngờ, concert Tinh Hà “Say Hi” D-3 cho thấy chương trình vẫn biết cách làm mới trải nghiệm của khán giả qua từng đêm diễn. Có lẽ, điều khiến người hâm mộ nhớ mãi không chỉ là những màn trình diễn hoành tráng mà còn là những chi tiết chẳng ai ngờ tới, khiến mỗi lần xem lại đều có thêm đề tài để bàn tán rôm rả.