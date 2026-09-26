Concert Tinh Hà 'Say Hi' D-3 công bố lịch bán vé, hé lộ quyền lợi shuttle bus

Mới đây, thông tin về lịch mở bán vé concert Tinh Hà “Say Hi” - Hẹn Giữa Tinh Hà vừa được hé lộ. Sự kiện dự kiến diễn ra vào ngày 14/11/2026 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Hà Nội và hiện đã chính thức công bố hai mốc thời gian mở bán vé.

Theo hình ảnh được chia sẻ, Pre-sale (mở bán trước) bắt đầu lúc 10h ngày 30/9/2026, trong khi General Sale (mở bán chính thức) bắt đầu lúc 10h ngày 1/10/2026. Ngay lập tức, fan đã bắt đầu bàn luận về “cuộc chiến” săn vé, bởi thời điểm mở bán đã cận kề dù đêm nhạc phải đến tháng 11 mới chính thức diễn ra.

Hai mốc mở bán cũng khiến cuộc hẹn tại Hà Nội trở nên rõ nét hơn, khi fan đã có thể bắt đầu đếm ngược đến ngày gặp gỡ các Anh Trai và chủ động sắp xếp lịch trình cho đêm nhạc Hẹn Giữa Tinh Hà.

Giữa lúc không khí săn vé đang dần nóng lên, Tinh Hà “Say Hi” tiếp tục cho thấy độ “chiều fan” khi tung thêm một quyền lợi dành riêng cho khán giả tại Hà Nội. Chương trình phát động hoạt động check-in LED với mục tiêu chạm mốc 1000 lượt, từ đó mở khóa shuttle bus (xe đưa đón) miễn phí hỗ trợ fan di chuyển từ VEC về khu vực trung tâm thành phố sau concert dự kiến diễn ra vào 14/11.

Cụ thể, hoạt động check-in sẽ diễn ra vào ngày 26/9/2026 tại Tràng Tiền Plaza, với hai địa điểm gồm sảnh Đinh Tiên Hoàng và sảnh Hai Bà Trưng. Chỉ cần cùng nhau hoàn thành đủ 1000 lượt check-in, quyền lợi shuttle bus sẽ chính thức được kích hoạt. Như vậy, thay vì để fan tự xoay xở với bài toán di chuyển sau concert, chương trình đã chủ động chuẩn bị thêm phương án hỗ trợ, đặc biệt phù hợp với lượng khán giả dự kiến đổ về VEC trong ngày diễn ra sự kiện.

Động thái này nhanh chóng được cộng đồng khán giả Say Hi, nhất là khi Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) là địa điểm tổ chức concert năm nay, đặt ra mối quan tâm về việc di chuyển đối với khán giả. Sau khi chương trình kết thúc, lượng người cùng lúc rời khu vực sự kiện có thể tăng cao, vì thế, việc bổ sung shuttle bus miễn phí được xem như một quyền lợi thiết thực, giúp fan có thêm lựa chọn để trở về trung tâm thành phố.

Xem thêm tin tức về chương trình Tinh Hà "Say Hi" ngay TẠI ĐÂY.