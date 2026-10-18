Concert Tinh Hà 'Say Hi' D-2: Fan rộn ràng check-in từ sớm bất chấp trời mưa

Không khí concert Tinh Hà “Say Hi” D-2 náo nhiệt không kém ngày đầu tiên khi nhiều người hâm mộ đã bắt đầu "camp rào" từ đêm qua. Thậm chí, một số fan vừa rời sân concert đã nhanh chóng tìm chỗ camp để giữ vị trí đẹp, sẵn sàng cho ngày diễn tiếp theo. Dù thời tiết không thuận lợi, đông đảo khán giả vẫn có mặt từ sớm để check-in và hòa mình vào không khí trước giờ G. Dàn booth của các nhãn hàng tiếp tục được bố trí trước khu vực sân khấu, thu hút người hâm mộ đến chụp ảnh, tham quan và nhận những phần quà từ các nhà tài trợ chương trình.

Người hâm mộ thử nước hoa tại booth của nhà tài trợ. Nguồn: @fperfume.miracle

Hoạt động trade card không bao giờ hết hot tại các concert nhà “Say Hi”. Cũng giống như D-1, người hâm mộ đồng loạt đăng tải nhiều bài viết trên mạng xã hội để tìm kiếm và trao đổi card của nghệ sĩ yêu thích. Không chỉ đơn thuần là trao đổi vật phẩm, mỗi lần trao đổi còn mang đến niềm vui khi người hâm mộ có thể sở hữu tấm hình mình mong muốn cũng như làm quen với những người bạn có chung tình yêu dành cho thần tượng.

Nguồn: @baby_rabbit0801

Bên trong sân khấu, các FC tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phủ kín LED xung quanh, trải dài từ khu vực Fanzone, GA, CAT đến VIP, tạo nên không gian cổ vũ rực rỡ dành cho tặng 24 Anh Trai.

Dàn LED xinh iu của nhà CONGB. Nguồn: @ngoidentamlinhcuaCONGB

Dù thời tiết không thuận lợi, sức nóng của concert Tinh Hà “Say Hi” D-2 vẫn náo nhiệt không kém gì ngày đầu. Từ những hoạt động check-in, trade card đến các dự án cổ vũ được chuẩn bị công phu, tất cả góp phần tạo nên bầu không khí sôi động, hứa hẹn một đêm diễn bùng nổ cảm xúc.