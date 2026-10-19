Concert Tinh Hà 'Say Hi' D-2: Các Anh Trai quậy tung nóc, Ali Hoàng Dương 'phá lệ'

Trong D-2 của concert Tinh Hà Say Hi, một loạt khoảnh khắc thú vị từ các Anh Trai đã tạo nên tiếng cười cho khán giả. Đầu tiên, team Xoay Vòng của đội trưởng HURRYKNG thay vì chọn xuất hiện một cách thật ngầu và trình diễn, 4 Anh Trai lại lên sân khấu, mang theo đạo cụ là vũ khí đồ chơi, làm "những hành động kỳ lạ" để tạo nên một phần intro "không ai cấm nhưng cũng không ai dám làm".

Màn hóa trang của các Anh Trai được nhiều khán giả cho là để chào đón mùa Halloween.

Những tình huống như trên là một đặc sản của HURRYKNG. Dĩ nhiên, Anh Trai này không hề chịu dừng lại ở đó. Trong màn giao lưu tập thể dục, HURRYKNG tiếp tục chiếm spotlight của các nghệ sĩ khác khi tung chiêu "xỉn" thương hiệu của mình.

Khi khán giả tưởng chuỗi "xỉn" của HURRYKNG đã kết thúc vào Live stage cuối cùng của chương trình, thì anh lại gây ngỡ ngàng ngay tại concert. - Nguồn: Threads _duonghelen_98

Trong đêm diễn thứ 2, nhiều khách mời đặc biệt cũng xuất hiện, tạo nên những bất ngờ thú vị cho khán giả, trong đó có các em bé trong dàn cast của Anh Trai Và Cái Đuôi Nhỏ. Tuy chương trình mới chỉ kết thúc hơn 1 tháng, nhưng đa số các khách mời nhí đều đã lập tức thay đổi "bía" của mình, duy chỉ có bé Tin vẫn một lòng với Anh Trai JSOL.

Mặc cho 4 Anh Trai trên sân khấu "nói ngả nói nghiêng", bé Tin vẫn chỉ thần tượng JSOL.

Trong concert kéo dài 5 tiếng, Pháp Kiều đã làm không thiếu thứ gì, từ hát, nhảy, đánh đàn tranh hay thậm chí là biểu diễn cùng một con trăn. Tuy nhiên, Pháp Kiều không hề tỏ ra mệt mỏi. Sau đêm diễn, Pháp Kiều còn đi hát karaoke với Vương Bình. Giọng hát trầm ấm, tình cảm của Pháp Kiều khiến cho chủ nhân ca khúc Thanh Tân phải bất ngờ. 5 tiếng là giới hạn thời gian biểu diễn concert, không phải giới hạn của Pháp Kiều.

Với màn thể hiện này, nhiều khán giả đã đặt nghi vấn về sự hóa thân của Pháp Kiều vào một mascot trong Ca Sĩ Mặt Nạ 2026. - Nguồn: Tiktok xanu_inpkteam_ne

Tuy nhiên, tất cả những Anh Trai trên vẫn chưa phải là người quậy nhất. Thông thường, Ban tổ chức của concert sẽ gây nhiễu sóng wi-fi để đảm bảo chất lượng và trải nghiệm của khán giả trong đêm diễn. Dù vậy, bằng một cách nào đó, Anh Trai Ali Hoàng Dương vẫn lén kết nối mạng và livestream màn vũ đạo của mình khi biểu diễn bài hát chủ đề.

Nhìn động tác gọn gàng và chuyên nghiệp như vậy, có lẽ Ali Hoàng Dương đã "tâm cơ" làm điều này từ lâu lắm rồi. - Nguồn: Threads juliajulia20036