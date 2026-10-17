Concert Tinh Hà 'Say Hi' D-1: Fan rộn ràng check-in, HYO phát photocard độc lạ

Ngay từ đầu giờ chiều 17/10, không khí tại khu vực tổ chức concert Tinh Hà “Say Hi” D-1 ở Vạn Phúc City đã trở nên vô cùng sôi động. Hàng nghìn khán giả có mặt từ sớm để tham quan, chụp ảnh tại các khu vực check-in và giao lưu với các Himom, Hidad. Dòng người xếp hàng bên ngoài sân khấu ngày càng đông, báo hiệu sức nóng của concert trước giờ diễn.

Trong khi đó, sân khấu chính dần lộ diện với hệ thống màn hình LED cỡ lớn, ánh sáng cùng các hạng mục kỹ thuật đã được hoàn thiện cho đêm diễn bất chấp thời tiết những ngày qua tại TP.HCM liên tục có mưa lớn. Những hình ảnh về không gian sân khấu trước giờ đón khán giả nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội, càng khiến người hâm mộ háo hức chờ đợi màn tái ngộ của 24 Anh Trai.

Nguồn: @anhtraisuanhoa

Không khí trước giờ diễn ra concert càng thêm rộn ràng với hoạt động trao đổi photocard giữa các fan. Bên cạnh việc sưu tầm những tấm thẻ bo góc yêu thích, đây còn là dịp để người hâm mộ giao lưu, kết nối với những bạn chung fandom. Đáng chú ý, Anh Trai HYO cũng chiều lòng người hâm mộ khi trực tiếp phát những tấm photocard độc đáo của bản thân.

Nguồn: @july._.hcl

Doraemon phiên bản Tinh Hà "Say Hi" được chính chủ phát tận tay. Nguồn: @ywnmyie._hw

Đáng chú ý, 24 Trụ Sao Ước Nguyện đại diện cho 24 fandom trở thành điểm check-in thu hút người hâm mộ. Được hoàn thiện từ những ngôi sao giấy do các fan tự tay gấp và đóng góp, mỗi trụ mang màu sắc riêng, gửi gắm những lời chúc và tình cảm dành cho Anh Trai mình yêu mến. Những trụ sao rực rỡ cũng góp thêm màu sắc cho không gian concert, ghi dấu sự đồng hành của fan dành cho 24 Anh Trai.

Nguồn: @gigi__1311

Không khí bên ngoài khu vực concert càng thêm sôi động hơn khi các Anh Trai bất ngờ xuất hiện giao lưu cùng người hâm mộ. JSOL và JAYSONLEI trực tiếp gặp gỡ, giao lưu với fan khiến khu vực xung quanh nhanh chóng trở nên náo nhiệt.

Nguồn: @nekolingg

Nguồn: @chaunoicua jsol

Với sự nhộn nhịp tại khu vực check-in, sân khấu hoành tráng và những cuộc giao lưu giữa các fandom, concert Tinh Hà “Say Hi” D-1 đang nóng lên từng giờ. Trước khi ánh đèn sân khấu chính thức bật sáng, chính những hoạt động bên lề và sự hào hứng của người hâm mộ đã góp phần tạo nên bầu không khí đáng mong đợi cho đêm diễn.