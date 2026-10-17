Concert Tinh Hà 'Say Hi': 24 Anh Trai khớp từng nhịp động tác, 'tuyệt đối điện ảnh'

Không cần đến hiệu ứng đặc biệt, 24 Anh Trai vẫn đủ sức thu hút sự chú ý với màn đồng diễn Together We Shine - ca khúc chủ đề của chương trình tại concert Tinh Hà “Say Hi”. Điểm gây chú ý nằm ở đội hình đông đủ nhưng vẫn bắt nhịp đồng đều, động tác ăn khớp. Chứng kiến màn trình diễn này, khán giả không khỏi tò mò liệu các anh có âm thầm mở lớp huấn luyện vũ đạo sau khi chương trình kết thúc hay không.

Màn đồng diễn "tuyệt đối điện ảnh" tại concert Tinh Hà "Say Hi" D-1. Nguồn: @jolie_tran00

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu 24 Anh Trai của Tinh Hà "Say Hi" cùng nhau tạo nên màn biểu diễn khiến khán giả bất ngờ bởi độ ăn khớp. Tại đêm Chung kết Tinh Hà “Say Hi”, dàn Anh Trai cũng hội tụ trong tiết mục Together We Shine với đội hình phối hợp ăn ý. Từ sân khấu Chung kết đến concert lần này, các Anh Trai tiếp tục duy trì phong độ trong những màn trình diễn tập thể, khiến người hâm mộ hết sức hài lòng.

Màn đồng diễn Togerther We Shine tại đêm chung kết.

Nhìn lại những mùa trước của Vũ trụ “Say Hi”, khán giả hẳn không xa lạ với những màn đồng diễn quy tụ đông thành viên. Tuy nhiên, đội hình càng đông, việc giữ nhịp và phối hợp động tác càng trở thành thử thách. Không ít lần, các nghệ sĩ tạo nên tình huống “mỗi người một nhịp”, khiến khán giả bật cười thích thú.

Thế nên, khi 24 Anh Trai thực hiện vũ đạo đồng đều tại concert lần này, câu chuyện “nhảy đều” bỗng trở thành điểm nhấn thú vị. Nhiều khán giả hài hước cho rằng đây có lẽ là “hậu quả” của màn quay MV Together We Shine đầy áp lực ở tập 1, khi các Anh Trai liên tục bị trừ điểm chỉ vì những lỗi nhỏ. Sau trải nghiệm “ám ảnh” ấy, các nghệ sĩ đã rút ra bài học kinh nghiệm, quyết tâm nhảy đều tăm tắp.