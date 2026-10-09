Concert SKYNOTE của Quốc Thiên trở lại Hà Nội: The Reflection Day 2 có gì mới?

Từ khóa Reflection - sự phản chiếu - được nam ca sĩ chọn để trở thành tinh thần xuyên suốt concert. Trước “tấm gương” ấy, Quốc Thiên cho biết anh muốn nhìn lại những va vấp, thay đổi, lựa chọn và cả những giai đoạn không dễ dàng trong hành trình làm nghề. Sau gần hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, nam ca sĩ không còn đứng trước sân khấu để chứng minh mình là ai, mà để kể lại câu chuyện của một người đã đi qua đủ thăng trầm và hiểu rõ mình muốn gì ở chặng đường phía trước.

Sự quan tâm của khán giả với concert cũng phần nào được thể hiện ngay từ thời điểm công bố địa điểm. Thông tin về SKYNOTE - THE REFLECTION DAY 2 nhanh chóng xuất hiện trên bảng xếp hạng thịnh hành của mạng xã hội Threads, cho thấy sự quan tâm của khán giả dành cho lần trở lại này của Quốc Thiên.

Danh tính các khách mời đặc biệt hiện vẫn được nam nghệ sĩ giữ kín.

Về mặt concept, Quốc Thiên xuất hiện như một chiến binh trong bộ ảnh quảng bá concert. "Nếu tấm gương là nơi để nhìn lại, tấm khiên là thứ giúp Quốc Thiên bước tiếp. Đây cũng là hình ảnh xuyên suốt concert, đại diện cho những giá trị anh đã giữ lại sau nhiều năm làm nghề. Hai biểu tượng này tạo nên hai chiều của hành trình: một bên là những gì đã qua, một bên là những gì vẫn còn đủ quan trọng để tiếp tục mang theo" - Quốc Thiên chia sẻ với Hoa Học Trò Online.

SKYNOTE - THE REFLECTION DAY 2 tiếp nối hành trình âm nhạc mà Quốc Thiên xây dựng trong những năm gần đây, đặc biệt sau dấu ấn của nam ca sĩ tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai.

Concert được định hướng không chỉ là một đêm biểu diễn, mà còn là không gian để khán giả kết nối với những dấu mốc và màu sắc âm nhạc đã tạo nên Quốc Thiên ở hiện tại.