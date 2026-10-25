Concert Resonantia: Đêm thăng hoa của những giọng ca thính phòng hàng đầu Việt Nam

Tối 24-10, tại Phòng hòa nhạc Lớn, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam (77 Hào Nam, Hà Nội), Concert Resonantia diễn ra trong không khí trang trọng, hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam (1956-2026).

PGS.TS. NSƯT Tân Nhàn, Trưởng khoa Thanh nhạc phát biểu tại chương trình. Ảnh: Ban Tổ chức

Chương trình do Khoa Thanh nhạc tổ chức, dưới sự chỉ đạo của PGS.TS. NSƯT Tân Nhàn, Trưởng khoa Thanh nhạc, quy tụ những giọng hát thính phòng hàng đầu Việt Nam, các nghệ sĩ xuất thân từ khoa cùng những học sinh, sinh viên xuất sắc. Đồng hành với các nghệ sĩ là Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội, dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Trần Nhật Minh.

Nhạc trưởng Trần Nhật Minh. Ảnh: Ban Tổ chức

Concert Resonantia được xây dựng thành hai phần, dẫn dắt khán giả bước vào thế giới opera và operetta với những cung bậc cảm xúc phong phú, từ tình yêu lãng mạn, khát vọng tuổi trẻ đến những bi kịch, cao trào đầy kịch tính. Chương trình quy tụ nhiều giọng ca thính phòng nổi bật như NSƯT Đăng Dương, NSƯT Lan Anh, NSƯT Phương Nga, NSƯT Phương Uyên, Đào Tố Loan, Tuấn Anh, Trường Linh, Phúc Tiệp, Nguyễn Thảo Ly, Phan Nguyệt Quỳnh, Huyền Trang, Hương Diệp, Khắc Hòa, Bảo Yến, Mạnh Hoạch, cùng sự tham gia của Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội.

Chương trình với sự tham gia của NSƯT Lan Anh, giọng ca thính phòng nổi tiếng. Ảnh: Ban Tổ chức

Những trích đoạn kinh điển từ các vở opera nổi tiếng của Mozart, Verdi, Puccini, Tchaikovsky đan xen với các tác phẩm của Lehár, Kálmán và nhiều nhà soạn nhạc khác, tạo nên hành trình âm nhạc giàu màu sắc, kết hợp giữa chiều sâu học thuật và sức hấp dẫn nghệ thuật. Đặc biệt, những tiết mục như "Nessun dorma", "Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen" hay màn hợp ca "Brindisi" khép lại chương trình đã tạo nên những điểm nhấn ấn tượng, tôn vinh vẻ đẹp của thanh nhạc cổ điển và sự cộng hưởng của những giọng hát xuất sắc Việt Nam.

NSƯT Đăng Dương đưa khán giả đến với vẻ đẹp lãng mạn của operetta. Ảnh: Ban Tổ chức

Sức hấp dẫn của Concert Resonantia được thể hiện không chỉ qua không khí thưởng thức tại khán phòng mà còn qua những đánh giá tích cực từ các nhà quản lý, chuyên gia và nghệ sĩ có mặt tại chương trình.

PGS.TS. Lê Anh Tuấn, nguyên Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đánh giá, thành công của chương trình cho thấy Khoa Thanh nhạc đã khẳng định rõ vị thế là đơn vị đào tạo âm nhạc hàng đầu Việt Nam. Trong khi đó, TS. Thu Hà, Trưởng khoa Nghệ thuật, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội bày tỏ sự ấn tượng trước chất lượng nghệ thuật và tính học thuật của đêm diễn.

Các giọng ca thính phòng trẻ xuất sắc Nguyễn Thảo Ly, Phan Nguyệt Quỳnh và Huyền Trang (từ trái qua phải). Ảnh: Ban Tổ chức

ThS. ca sĩ Trần Hồng Nhung, công tác tại Đài Tiếng nói Việt Nam nhận xét, Concert Resonantia được tổ chức chỉn chu, hoành tráng, với sự đầu tư kỹ lưỡng về hình ảnh và sân khấu. Chị đặc biệt ấn tượng với phần đệm của dàn nhạc dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Trần Nhật Minh, đồng thời đánh giá cao cách sắp xếp tiết mục nhanh, chậm đan xen hợp lý, tạo ra nhiều không gian thưởng thức khác nhau.

Trong dòng chảy 70 năm xây dựng và phát triển của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Khoa Thanh nhạc giữ vị trí quan trọng, là một trong những đơn vị đào tạo nòng cốt và là cái nôi của thanh nhạc chuyên nghiệp Việt Nam. Lịch sử của khoa gắn liền với quá trình hình thành nền âm nhạc chuyên nghiệp hiện đại, từ những ngày đầu của Trường Âm nhạc Việt Nam, tiền thân của Học viện ngày nay.

PGS.TS Nguyễn Huy Phương, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và NSND. Giáo sư danh dự Bùi Công Duy, Phó Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam chúc mừng chương trình và các nghệ sĩ đã có đêm diễn thăng hoa. Ảnh: Ban Tổ chức

PGS.TS. NSƯT Tân Nhàn, Trưởng khoa Thanh nhạc nhấn mạnh, Concert Resonantia cũng là động lực và sự khích lệ để học sinh, sinh viên, những người trẻ tiếp tục nuôi dưỡng tình yêu với âm nhạc thính phòng, nối tiếp các thế hệ thầy cô, góp phần đưa âm nhạc hàn lâm lan tỏa rộng rãi hơn trong đời sống âm nhạc Việt Nam và từng bước tiệm cận với âm nhạc hàn lâm thế giới.

Với sự kết hợp giữa những tác phẩm kinh điển, các giọng ca giàu cá tính, dàn nhạc giao hưởng và tư duy tổ chức chương trình có chủ đích, Concert Resonantia đã tạo nên dấu ấn riêng trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Sau Concert Resonantia, hoạt động tiếp theo trong chuỗi chương trình chào mừng dấu mốc 70 năm xây dựng và phát triển của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam là chương trình nghệ thuật đặc biệt “70 năm - Những thanh âm ngân mãi” sẽ diễn ra vào 20h ngày 14-11-2026, tại Phòng hòa nhạc Lớn, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.