Concert Resonantia: Đêm thăng hoa của những giọng ca thính phòng hàng đầu

Tối 24/10, Concert Resonantia diễn ra trong không khí trang trọng, hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam (1956-2026).

Chương trình do Khoa Thanh nhạc tổ chức, dưới sự chỉ đạo của PGS.TS. NSƯT Tân Nhàn - Trưởng Khoa Thanh nhạc, quy tụ những giọng hát thính phòng hàng đầu Việt Nam, các nghệ sĩ xuất thân từ Khoa cùng những học sinh, sinh viên xuất sắc.

Đồng hành với các nghệ sĩ là Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội, dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Trần Nhật Minh.

Nhạc trưởng Trần Nhật Minh. Ảnh: Vũ Toàn

Âm nhạc đa sắc màu

Concert Resonantia được xây dựng thành hai phần, dẫn dắt khán giả bước vào thế giới opera và operetta với những sắc thái cảm xúc liên tục chuyển động.

Phần I chương trình mở ra những câu chuyện tình yêu, tuổi trẻ và khát vọng qua các trích đoạn opera nổi tiếng. Từ vẻ đẹp lãng mạn, say đắm của O soave fanciulla trong La Bohème của Giacomo Puccini, qua phần thể hiện của Đào Tố Loan và Trường Linh, chương trình chuyển sang những cung bậc tâm trạng phức tạp hơn với È strano… Sempre libera trong La Traviata (Trà hoa nữ) của Giuseppe Verdi, do Đào Tố Loan trình bày.

Nếu Die drei Damen trích Die Zauberflöte (Cây sáo thần) của Wolfgang Amadeus Mozart, qua phần thể hiện của Nguyễn Thảo Ly, Phan Nguyệt Quỳnh và Huyền Trang, mang đến màu sắc sinh động, duyên dáng, thì Parigi, o cara trong La Traviata (Trà Hoa Nữ), với phần thể hiện của NSƯT Lan Anh và ca sĩ Tuấn Anh, lại đưa khán giả trở về với vẻ đẹp trữ tình của tình yêu. Khép lại mạch cảm xúc của phần này là aria Ah! mes amis, quel jour de fête! trong opera La fille du régiment của Gaetano Donizetti, qua giọng hát Trường Linh.

Phần thể hiện của Nguyễn Thảo Ly, Huyền Trang và Phan Nguyệt Quỳnh. Ảnh: Vũ Toàn

NSƯT Lan Anh. Ảnh: Vũ Toàn

Sự đa dạng về tính cách âm nhạc là cơ hội để mỗi nghệ sĩ thể hiện khả năng làm chủ kỹ thuật, ngôn ngữ và phong cách biểu diễn.

Sang phần II, không gian âm nhạc được mở rộng với sự tham gia của Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội, đưa chương trình đến những sắc thái phong phú hơn, từ sâu lắng, hào sảng đến duyên dáng, hài hước và bùng nổ.

Ca sĩ Tuấn Anh thể hiện Core ’ngrato của Salvatore Cardillo; NSƯT Phương Uyên mang đến Stride la vampa trích Il Trovatore của Giuseppe Verdi. Với Dein ist mein ganzes Herz trong Das Land des Lächelns của Franz Lehár, NSƯT Đăng Dương đưa khán giả đến với vẻ đẹp lãng mạn của operetta, trong khi ca sĩ Phúc Tiệp thể hiện Gremin’s Aria từ Eugene Onegin của Pyotr Ilyich Tchaikovsky.

NSƯT Đăng Dương. Ảnh: Vũ Toàn

Những sắc thái khác tiếp tục được mở ra qua Solovey của Alexander Alyabyev do NSƯT Phương Nga trình bày; Lippen schweigen trong Die lustige Witwe của Franz Lehár qua phần song ca Hương Diệp - Khắc Hòa; và Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen trích Die Zauberflöte của Mozart, do Bảo Yến thể hiện.

Đặc biệt, Nessun dorma trong Turandot của Puccini, qua giọng hát Mạnh Hoạch, là một trong những điểm nhấn giàu kịch tính của chương trình. NSƯT Lan Anh tiếp tục mang đến không khí sôi động với Heia, in den Bergen trích Die Csárdásfürstin của Emmerich Kálmán. Khép lại hành trình âm nhạc là Brindisi trong La Traviata (Trà hoa nữ) của Giuseppe Verdi, với sự tham gia của tất cả các ca sĩ, tạo nên màn kết thăng hoa với tinh thần cộng hưởng đặc biệt, cho thấy một sự hội tụ đầy cảm xúc của những giọng hát thính phòng hàng đầu Việt Nam.

Sức hấp dẫn của Concert Resonantia được thể hiện không chỉ qua không khí thưởng thức tại khán phòng mà còn qua những đánh giá tích cực từ các nhà quản lý, chuyên gia và nghệ sĩ có mặt tại chương trình.

PGS.TS. Lê Anh Tuấn, nguyên Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, đánh giá thành công của chương trình cho thấy Khoa Thanh nhạc đã khẳng định rõ vị thế là đơn vị đào tạo âm nhạc hàng đầu Việt Nam.

Trong khi đó, TS. Thu Hà, Trưởng khoa Nghệ thuật, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, bày tỏ sự ấn tượng trước chất lượng nghệ thuật và tính học thuật của đêm diễn.

“Đối với tôi, Concert Resonantia là một chương trình đỉnh cao. Chương trình quy tụ những giọng ca thính phòng, nhạc kịch hàng đầu của Việt Nam mà tôi vô cùng yêu thích. Tôi được nghe những tác phẩm kinh điển của nhiều nhạc sĩ nổi tiếng, đem đến cho tôi thật nhiều cảm xúc và cả sự ngưỡng mộ”, TS. Thu Hà chia sẻ.

Theo TS. Thu Hà, các nghệ sĩ đã thể hiện thành công phần trình diễn của mình, từ kỹ thuật đến nghệ thuật thanh nhạc: “Họ hát live gần như không có sạn. Mỗi giọng ca một màu sắc, cá tính âm nhạc riêng, thể hiện rõ sự tròn trịa từ kỹ thuật đến phong cách biểu diễn”.

NSƯT Phương Nga. Ảnh: Vũ Toàn

Tiếp nối hành trình 70 năm

Trong đêm diễn, có sự tham dự của các nguyên giám đốc Học viện, nhiều nghệ sĩ gạo cội, những người đầu ngành ở các chuyên ngành giao hưởng, piano, kèn, lý luận, chỉ huy...

Sự hiện diện và ủng hộ của những người đã gắn bó với đời sống âm nhạc hàn lâm Việt Nam mang ý nghĩa đặc biệt đối với Khoa Thanh nhạc. TS. NSƯT Phương Nga, Phó Trưởng Khoa Thanh nhạc cho biết, sau buổi diễn Concert Resonantia, nhiều nghệ sĩ đã lên sân khấu chúc mừng ê-kíp thực hiện chương trình.

Hầu hết các nghệ sĩ đều chung nhận xét đây đúng là chương trình học thuật, hàn lâm, là diện mạo phải có của Khoa Thanh nhạc - Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Những nhận định này cho thấy sự quan tâm, tình cảm của các thế hệ nghệ sĩ dành cho sự nghiệp đào tạo và phát, đồng thời phản ánh niềm tin vào hướng phát triển của Học viện và Khoa Thanh nhạc.

“Chúng tôi đã nhận được rất nhiều lời động viên cần được nhân rộng, tổ chức nhiều hơn những chương trình tương tự concert Resonantia để khẳng định vị thế là đơn vị hàng đầu trong đào tạo, biểu diễn âm nhạc hàn lâm tại Việt Nam và khu vực”, NSƯT Lan Anh, giảng viên Khoa thanh nhạc tham gia biểu diễn trong chương trình xúc động chia sẻ sau thành công của đêm concert.

Trong dòng chảy 70 năm xây dựng và phát triển của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Khoa Thanh nhạc giữ vị trí quan trọng, là một trong những đơn vị đào tạo nòng cốt và là cái nôi của thanh nhạc chuyên nghiệp Việt Nam. Lịch sử của Khoa gắn liền với quá trình hình thành nền âm nhạc chuyên nghiệp hiện đại, từ những ngày đầu của Trường Âm nhạc Việt Nam - tiền thân của Học viện ngày nay.

PGS.TS. NSƯT Tân Nhàn - Trưởng Khoa Thanh nhạc. Ảnh: Vũ Toàn

PGS.TS. NSƯT Tân Nhàn - Trưởng Khoa Thanh nhạc nhấn mạnh, Concert Resonantia cũng là động lực và sự khích lệ để học sinh, sinh viên, những người trẻ tiếp tục nuôi dưỡng tình yêu với âm nhạc thính phòng, nối tiếp các thế hệ thầy cô, góp phần đưa âm nhạc hàn lâm lan tỏa rộng rãi hơn trong đời sống âm nhạc Việt Nam và từng bước tiệm cận với âm nhạc hàn lâm thế giới.

PGS.TS Nguyễn Huy Phương, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc HVANQGVN và NSND. Giáo sư danh dự Bùi Công Duy, Uỷ viên Hội đồng Lý luận Trung ương, PGĐ HVANQGVN chúc mừng chương trình và các nghệ sĩ. Ảnh: Vũ Toàn

Sau Concert Resonantia, chương trình nghệ thuật đặc biệt “70 năm - Những thanh âm ngân mãi” sẽ diễn ra vào 20h ngày 14/11/2026 tại Phòng hòa nhạc Lớn, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, số 77 Hào Nam, Hà Nội. Đây là hoạt động tiếp theo trong chuỗi chương trình chào mừng dấu mốc 70 năm xây dựng và phát triển của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, nơi những thanh âm của quá khứ, hiện tại và tương lai cùng hội tụ, tiếp tục viết nên hành trình của âm nhạc hàn lâm Việt Nam.

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