Concert Quốc Thiên cháy vé sau 6 ngày mở bán

Theo ban tổ chức, concert dự kiến diễn ra ngày 29/11 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Hà Nội. Đây là concert cá nhân thứ tư của Quốc Thiên trong chuỗi Skynote, tiếp nối các chương trình được tổ chức trong năm 2024 và 2025.

Sau gần hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Quốc Thiên tiếp tục theo đuổi các chương trình biểu diễn trực tiếp, lấy giọng hát và sự tương tác với khán giả làm trọng tâm. Đáng chú ý, việc tham gia chương trình “Anh trai vượt ngàn chông gai” những năm gần đây giúp nam ca sĩ tiếp cận thêm đông đảo khán giả trẻ.

Live concert “Skynote 2026 - The reflection day 2” của Quốc Thiên sẽ diễn ra ngày 29/11 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC). Ảnh: NVCC

Với chủ đề “The Reflection Day 2”, concert được xây dựng xoay quanh ý niệm nhìn lại hành trình gần 20 năm làm nghề của Quốc Thiên, từ những dấu mốc thuận lợi đến giai đoạn khó khăn, hoài nghi bản thân.

Hình tượng tấm khiên được lựa chọn làm điểm nhấn mỹ thuật, tượng trưng cho niềm đam mê âm nhạc, sự bền bỉ, lòng biết ơn và niềm tin của khán giả.

Hiện ban tổ chức chưa tiết lộ danh sách khách mời, các màn kết hợp hay nội dung cụ thể của đêm diễn. Những thông tin này được kỳ vọng sẽ tiếp tục thu hút sự quan tâm của khán giả trước ngày concert diễn ra.