Concert quốc tế tạo cú hích, du lịch Việt hưởng lợi

Sức hút ngày càng lớn của các chương trình âm nhạc đang mở ra dư địa mới cho du lịch Việt Nam, góp phần thu hút du khách, gia tăng chi tiêu và thúc đẩy các hoạt động dịch vụ. Từ những dòng khách đổ về các thành phố để tham dự sự kiện, cơ hội phát triển du lịch gắn với công nghiệp văn hóa cũng ngày càng rõ nét, đặt ra yêu cầu khai thác hiệu quả sức hấp dẫn của nghệ thuật để tạo thêm giá trị kinh tế và nâng cao sức cạnh tranh cho điểm đến.

TỪ NHỮNG ĐÊM NHẠC KÍN KHÁN GIẢ ĐẾN DÒNG TIỀN DU LỊCH

Hai đêm diễn của BIGBANG tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình ngày 24 và 25/10 không chỉ thu hút đông đảo người hâm mộ mà còn tạo thêm sức bật cho du lịch Hà Nội, cho thấy tiềm năng khai thác các sự kiện âm nhạc để thu hút khách và thúc đẩy chi tiêu du lịch tại Việt Nam.

Theo số liệu của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, chương trình BIGBANG 2026–2027 World Tour thu hút khoảng 90.000 lượt khán giả, góp phần đưa lượng khách du lịch đến Hà Nội trong dịp này lên khoảng 220.000 lượt, với tổng thu ước đạt 750 tỷ đồng. Sức hút của sự kiện còn thể hiện qua nhu cầu di chuyển và lưu trú khi lượng đặt vé máy bay đến Hà Nội tăng 74%, lượt tìm kiếm chuyến đi trên Traveloka tăng gấp bốn lần, còn công suất phòng tại một số khách sạn 3–5 sao đạt 75–100%.

Chương trình biểu diễn nghệ thuật quốc tế BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR

Hai đêm diễn của BLACKPINK tại Hà Nội năm 2023 từng tạo ra sức hút lớn đối với thị trường du lịch. Thành phố đón khoảng 170.000 lượt khách trong dịp này, tổng thu du lịch ước đạt 630 tỷ đồng trong 2 đêm diễn.

Thông qua các concert đã góp phần quảng bá Hà Nội là điểm đến an toàn đối với du khách quốc tế, tạo cơ hội thúc đẩy tiêu dùng dịch vụ và nâng cao hiệu quả quảng bá hình ảnh Thủ đô trên các kênh truyền thông trong nước, quốc tế. Đây cũng là cơ sở để Hà Nội tiếp tục khai thác hiệu quả mối liên kết giữa văn hóa, nghệ thuật, du lịch và kinh tế; từng bước phát triển các sản phẩm du lịch gắn với sự kiện, nâng cao chất lượng trải nghiệm của du khách và gia tăng giá trị từ các hoạt động văn hóa, giải trí quốc tế.

Từ những sự kiện như vậy, âm nhạc đang dần trở thành một lý do để du khách lên kế hoạch cho chuyến đi, bên cạnh nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng hay khám phá ẩm thực. Không ít người sẵn sàng đến một thành phố chỉ để xem nghệ sĩ mình yêu thích biểu diễn, rồi kết hợp ăn uống, mua sắm và tham quan trong thời gian lưu lại. Khi đó, sức hút của chương trình không chỉ dừng ở doanh thu bán vé mà còn lan sang các dịch vụ phục vụ du khách.

Các chương trình âm nhạc trong nước cũng cho thấy dư địa đáng kể. “Anh trai say hi”, “Anh trai vượt ngàn chông gai” thu hút lượng lớn người hâm mộ, tạo nhu cầu đến xem trực tiếp và mở ra cơ hội cho các hoạt động dịch vụ tại địa phương đăng cai.

Concert Anh trai "say hi" tại TP.HCM

Khi được tổ chức gắn với sản phẩm du lịch phù hợp, những chương trình này có thể góp phần đưa nghệ sĩ, âm nhạc Việt đến gần hơn với công chúng, đồng thời giữ lại nhiều giá trị kinh tế hơn cho điểm đến

XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU ĐIỂM ĐẾN TỪ SỰ KIỆN ÂM NHẠC

Nhìn từ góc độ du lịch, hiệu quả của một concert thành công thường được nhắc đến qua lượng khán giả, số phòng khách sạn được lấp đầy hay doanh thu dịch vụ tăng lên trong những ngày diễn ra sự kiện. Nhưng đặt trong câu chuyện phát triển công nghiệp văn hóa, những kết quả ấy mới chỉ phản ánh một phần giá trị mà chương trình âm nhạc có thể tạo ra.

Ngày 14/11/2025, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 2486/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong định hướng này, nghệ thuật biểu diễn không chỉ là hoạt động sáng tạo mà còn có khả năng kết nối với nhiều lĩnh vực kinh tế khác, trong đó có du lịch.

Du khách đến xem concert không nhất thiết chỉ dành thời gian cho đêm diễn. Khi có những trải nghiệm phù hợp, chuyến đi có thể được nối dài bằng việc thưởng thức ẩm thực, tham quan di sản, khám phá các không gian sáng tạo hoặc tìm hiểu đời sống địa phương. Với khách quốc tế, đây còn là dịp tiếp cận văn hóa Việt Nam thông qua những trải nghiệm ngoài chương trình biểu diễn.

Để khai thác cơ hội này, các sản phẩm du lịch cần đáp ứng nhu cầu thực tế của khán giả. Khách từ các tỉnh, thành có thể cần lịch trình ngắn ngày kết hợp xem concert và tham quan; khách quốc tế có thể quan tâm đến phương án di chuyển, thông tin đa ngôn ngữ, thanh toán và dịch vụ đưa đón sau chương trình. Doanh nghiệp lữ hành, khách sạn, nhà hàng và đơn vị tổ chức biểu diễn cần phối hợp từ sớm để xây dựng dịch vụ phù hợp với từng nhóm khách.

Các concert quốc tế mở ra cơ hội quảng bá điểm đến thông qua hình ảnh sân khấu, khán giả và thành phố đăng cai được chia sẻ trên truyền thông, mạng xã hội. Sự chú ý từ cộng đồng người hâm mộ ở nhiều quốc gia có thể giúp Việt Nam tiếp cận những nhóm công chúng mà các chiến dịch quảng bá du lịch thông thường khó tiếp cận.

Để sự chú ý ấy tạo ra giá trị lâu dài, trải nghiệm thực tế của du khách cần tương xứng với hình ảnh được quảng bá. Khả năng tiếp cận địa điểm tổ chức, chất lượng dịch vụ và sức hấp dẫn của các sản phẩm văn hóa đi kèm đều ảnh hưởng đến quyết định lưu trú, quay lại hoặc giới thiệu điểm đến cho người khác.

Cùng với việc thu hút nghệ sĩ quốc tế, Việt Nam cần phát triển những chương trình âm nhạc trong nước có bản sắc và được tổ chức chuyên nghiệp. Khi nghệ sĩ và doanh nghiệp Việt Nam tạo dựng được những sản phẩm đủ sức thu hút khán giả, thị trường sẽ chủ động hơn trong việc xây dựng lịch sự kiện, tạo nguồn cầu du lịch và đưa các sản phẩm văn hóa trong nước tiếp cận rộng hơn với công chúng.