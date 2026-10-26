Concert Quốc gia 'Tự hào là người Việt Nam' tại Thái Nguyên lan tỏa sức mạnh đại đoàn kết dân tộc

Ngày 1/11/2026, tại Sân vận động Thái Nguyên, Concert Quốc gia "Tự hào là người Việt Nam" với chủ đề "Nối vòng tay lớn" sẽ diễn ra trong không khí hướng tới Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày Văn hóa Việt Nam và kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến, đồng thời gắn với hoạt động kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh kết hợp với Festival Trà Quốc tế. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên VTV1 – Đài Truyền hình Việt Nam vào lúc 20h10.

"Tự hào là người Việt Nam - Nối vòng tay lớn" là chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt do Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo nội dung; Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban Trung ương MTTQ tỉnh Thái Nguyên phối hợp cùng các bên liên quan tổ chức

Chương trình nghệ thuật chính luận "Tự hào là người Việt Nam – Nối vòng tay lớn" mở ra một hành trình nghệ thuật xuyên suốt quá khứ, hiện tại và tương lai. Ba chương nghệ thuật "Chung một nguồn cội – Chung một cơ đồ", "Chung một đất nước – Chung một niềm tin", "Chung một khát vọng – Chung một tương lai" kể câu chuyện về dân tộc Việt Nam đã đi qua bao thử thách bằng sự đồng lòng, yêu thương và ý chí không khuất phục.

Không chỉ tái hiện những trang sử hào hùng, "Nối vòng tay lớn" còn khắc họa vẻ đẹp của con người Việt Nam trong lao động, sáng tạo, gìn giữ văn hóa và dựng xây đất nước. Những giai điệu đi cùng năm tháng được hòa quyện cùng âm nhạc đương đại, giao hưởng, rock và những đại cảnh nghệ thuật, tạo nên một không gian nơi ký ức lịch sử gặp gỡ nhịp sống hôm nay, nơi mỗi khán giả không chỉ là người thưởng thức mà còn là một phần của vòng tay đoàn kết.

Tổng đạo diễn Nguyễn Trung Dũng.

Tổng đạo diễn Nguyễn Trung Dũng chia sẻ: "Với 'Nối vòng tay lớn' chúng tôi muốn kể câu chuyện về đại đoàn kết dân tộc – sức mạnh đã giúp người Việt Nam vượt qua những năm tháng gian khó và cùng nhau xây dựng tương lai.

Từ Thái Nguyên, vùng đất cách mạng và ATK, chương trình nối những vòng tay của các thế hệ: những người đã chiến đấu, hy sinh, những người đang gìn giữ, phát triển đất nước và thế hệ trẻ mang khát vọng Việt Nam vươn lên. Tôi tin nghệ thuật có thể làm sống dậy ký ức, khơi dậy niềm tự hào và biến những giá trị văn hóa dân tộc thành nguồn cảm hứng sáng tạo, tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tôc. Đó cũng là đóng góp thiết thực của nghệ thuật biểu diễn vào phát triển công nghiệp văn hóa: vừa giữ gìn bản sắc, vừa tạo ra những sản phẩm có sức lan tỏa và giá trị trong đời sống".

"Chúng tôi cũng sẽ dùng nhiều thủ pháp trình diễn nghệ thuật mới, kết hợp công nghệ âm thanh, ánh sáng, 3D mapping, Laser và hiệu ứng sân khấu hấp, bên cạnh làm mới lại các ca khúc đi cùng năm tháng, chương trình sẽ mang đến một đêm biểu diễn nghệ thuật thực sự bùng nổ. Tôi mong muốn khán giả, đặc biệt là giới trẻ ngày càng thấy yêu quê hương đất nước, tự nguyện dấn thân, mang trí tuệ và nhiệt huyết cùng toàn dân tộc hiện thực hóa khát vọng Việt Nam", đạo diễn Nguyễn Trung Dũng cho biết thêm.

Chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi như: Tùng Dương, Noo Phước Thịnh, Hòa Minzy, Võ Hạ Trâm, Tố My, Lâm Bảo Ngọc, Phạm Anh Khoa, Bảo Trâm Idol, Hương Ly... cùng sự xuất hiện của nhiều nghệ sỹ gạo cội, các nghệ sỹ trẻ và nhóm nhạc như: NSƯT Đăng Dương, NSƯT Hoàng Tùng, Viết Danh, Bùi Lê Mận, Ban nhạc Ngũ Cung, nhóm bè Du Ca, 400 học Viên thuộc trường quân sự Quân Khu 1, cùng hàng trăm nghệ sỹ, diễn viên múa, dưới sự hỗ trợ của Ban nhạc Symphony và nhạc trưởng Đồng Quang Vinh.

Ngoài phục vụ 30.000 kháng giả tại sân vận động Thái Nguyên, BTC cũng lắp đặt màn hình Led, hệ thống âm thanh, ánh sáng và tổ chức bắn pháo hoa phục vụ hàng nghìn khán giả theo dõi trực tiếp tại hai địa điểm cầu: Quảng Trường Vạn Xuân, Quảng Trường phố đi bộ Sông Cầu, Phường Bắc Kạn – tỉnh Thái Nguyên.

"Tự hào là người Việt Nam - Nối vòng tay lớn" là chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt do Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo nội dung; Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban Trung ương MTTQ tỉnh Thái Nguyên phối hợp cùng các bên liên quan tổ chức với những thông điệp: "Đại đoàn kết toàn dân tộc là giá trị nền tảng, nguồn sức mạnh to lớn của dân tộc Việt Nam trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước". Qua chương trình, ban tổ chức cũng mong muốn khơi dậy sâu sắc hơn tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, khát vọng cống hiến; củng cố niềm tin và trách nhiệm của mỗi người dân đối với tương lai đất nước.