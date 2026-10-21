Concert quốc gia 'Tự hào là người Việt Nam 2026' quy tụ 30.000 khán giả tại Thái Nguyên
Concert quốc gia “Tự hào là người Việt Nam 2026” với chủ đề “Nối vòng tay lớn”, do Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thái Nguyên phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức, sẽ diễn ra vào 20 giờ ngày 1.11 tại Sân vận động Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/multimedia/concert-quoc-gia-tu-hao-la-nguoi-viet-nam-2026-quy-tu-30000-khan-gia-tai-thai-nguyen-277799.html