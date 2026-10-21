Concert quốc gia 'Tự hào là người Việt Nam 2026' quy tụ 30.000 khán giả tại Thái Nguyên

Chiều 21/10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, thảo luận tại Tổ 9 cùng Đoàn ĐBQH thành phố Huế, các ĐBQH tỉnh Ninh Bình tập trung góp ý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động. Các ý kiến cơ bản thống nhất với sự cần thiết sửa đổi luật, đồng thời đề nghị hoàn thiện quy định về quản lý máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động theo hướng đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu số, đơn giản hóa thủ tục hành chính, bảo đảm khách quan trong điều tra tai nạn lao động và phù hợp với tính chất đặc thù của lực lượng vũ trang.