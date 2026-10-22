Concert Quốc gia 'Tự hào là người Việt Nam 2026' phát vé miễn phí

Chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt “Nối vòng tay lớn” sẽ diễn ra vào 20h ngày 1/11/2026 tại Sân vận động tỉnh Thái Nguyên. Chương trình do Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Thái Nguyên phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức, dự kiến thu hút khoảng 30.000 khán giả tham dự trực tiếp.

Theo thông báo của Ban Tổ chức, vé tham dự chương trình được phát hoàn toàn miễn phí. Thông tin về số lượng vé và phương thức nhận vé sẽ được công bố vào 20h ngày 22/10/2026 trên Fanpage Concert Quốc gia “Tự hào là người Việt Nam”.

Chương trình còn có sự tham gia của Nghệ sĩ Ưu tú Đăng Dương.

Với chủ đề “Nối vòng tay lớn”, chương trình hướng tới Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), khơi dậy niềm tự hào về truyền thống đoàn kết của dân tộc Việt Nam.

Thông điệp của chương trình nhấn mạnh tinh thần đoàn kết không chỉ thể hiện trong những năm tháng chiến tranh mà còn hiện diện trong quá trình dựng làng, giữ nước, lao động, sáng tạo, gìn giữ non sông và hướng tới tương lai.

Chương trình gồm hai phần. Phần I kéo dài 90 phút, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam. Phần II dài 60 phút, là đại nhạc hội phục vụ nhân dân Thái Nguyên.

Tham gia biểu diễn tại chương trình có các nghệ sĩ như NSƯT Đăng Dương, NSƯT Hoàng Tùng, Noo Phước Thịnh, Tùng Dương, Hòa Minzy, Võ Hạ Trâm, Lâm Bảo Ngọc, Phạm Anh Khoa, Hương Ly, Tố My, Bảo Trâm Idol, Viết Danh và Bùi Lê Mận.

Bên cạnh đó, nhiều hoa hậu và diễn viên sẽ tham gia đồng diễu. Nhạc trưởng Đồng Quang Vinh đảm nhận vai trò chỉ huy dàn nhạc.

Thông tin về vé tham dự chương trình được Ban Tổ chức công bố trên Fanpage Concert Quốc gia “Tự hào là người Việt Nam”.