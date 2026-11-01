Concert quốc gia 'Tự hào là người Việt Nam 2026': Lan tỏa sức mạnh đại đoàn kết dân tộc

Concert quốc gia “Tự hào là người Việt Nam 2026” với chủ đề “Nối vòng tay lớn” do Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo; Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên tổ chức thực hiện, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan.

Chương trình diễn ra hùng tráng, tự hào tại tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: BTC

Đây là hoạt động hướng tới Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (23-11), Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) và kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 – 19/12/2026), đồng thời nằm trong chuỗi hoạt động của Festival Trà quốc tế - Thái Nguyên năm 2026.

Dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường.

Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: BTC

Tham dự còn có lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên và các tỉnh, thành phố cùng hơn 30.000 người dân và du khách.

Những vòng tay đồng tâm

Với chủ đề “Nối vòng tay lớn”, chương trình “Tự hào là người Việt Nam 2026”được xây dựng xoay quanh hình tượng nghệ thuật “Những vòng tay đồng tâm”, khắc họa sự gắn bó giữa con người với con người, giữa các vùng miền, dân tộc và các thế hệ người Việt Nam.

Chương trình diễn ra hoành tráng, thu hút đông đảo khán giả. Ảnh: BTC

Thông điệp xuyên suốt “Đoàn kết là sức mạnh của dân tộc” được thể hiện qua hành trình âm nhạc từ cội nguồn lịch sử, những năm tháng đấu tranh giành độc lập đến công cuộc lao động, xây dựng và khát vọng phát triển đất nước hôm nay.

Lựa chọn Thái Nguyên làm địa điểm tổ chức chương trình đặc biệt này bởi đây là vùng đất gắn với căn cứ địa Việt Bắc, An toàn khu Định Hóa – nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng, Chính phủ lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến, chương trình trở về vùng đất giàu truyền thống cách mạng, nhắc nhớ sự đồng lòng, chở che và đóng góp của đồng bào các dân tộc đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Các tiết mục được dàn dựng công phu, giàu ý nghĩa. Ảnh: BTC

Concert quốc gia “Tự hào là người Việt Nam 2026” do Tổng đạo diễn Nguyễn Trung Dũng dàn dựng, nhạc sĩ Tạ Duy Tuấn đảm nhiệm Giám đốc âm nhạc, nghệ sĩ Nguyễn Trọng là Tổng biên đạo.

Bên cạnh tiết mục mang chủ đề chương trình “Nối vòng tay lớn” (nhạc sĩ Trịnh Công Sơn), concert dẫn dắt khán giả qua ba chương nghệ thuật: “Chung một nguồn cội – Chung một cơ đồ”, “Chung một đất nước – Chung một niềm tin” và “Chung một khát vọng – Chung một tương lai”. Mỗi chương mở ra một lát cắt về tinh thần đoàn kết của người Việt Nam trong lịch sử và đời sống đương đại.

Tiết mục biểu diễn trong chương trình. Ảnh: BTC

Chương I “Chung một nguồn cội – Chung một cơ đồ”, tái hiện những năm tháng đấu tranh gian khổ, khi tinh thần đoàn kết trở thành sức mạnh để dân tộc vượt qua thử thách. Với các tiết mục “Làng tôi”, “Giai điệu Tổ quốc”, “ATK Mạch nguồn Việt Bắc – Bài ca Hồ Chí Minh”, “Nhạc rừng”, “Bước chân trên dải Trường Sơn – Lá đỏ”, “Hẹn ước Bắc Nam”, chương trình tái hiện bằng âm nhạc chặng đường đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước. Những giai điệu quen thuộc được đặt trong không gian dàn dựng giàu tính sử thi, kết nối ký ức lịch sử với khán giả hôm nay.

Chương II “Chung một đất nước – Chung một niềm tin” chuyển mạch sang bức tranh đất nước trong hòa bình, nơi con người cùng lao động, dựng xây cuộc sống và bảo vệ từng tấc đất quê hương. Những ca khúc “Huế – Sài Gòn – Hà Nội”, “Em đi giữa biển vàng”, “Em ở nông trường, em ra biên giới”, “H’Zen lên rẫy”, “Tình đất đỏ miền Đông”, “Đất nước tình yêu” cùng tiết mục nhạc cụ mang âm hưởng miền Trung khắc họa vẻ đẹp đa dạng của các vùng miền, nhịp sống lao động và tình yêu đất nước bình dị mà sâu sắc.

Khán giả nhiệt tình cổ vũ chương trình. Ảnh: BTC

Chương III “Chung một khát vọng – Chung một tương lai”, hướng đến thế hệ trẻ và hành trình phát triển của đất nước trong thời đại mới. Các tiết mục “Tự nguyện”, “Đường chúng ta đi”, “Khát vọng tuổi trẻ”, “Việt Nam tươi đẹp – Tôi yêu Việt Nam”, “Việt Nam trong tôi là”, “Thái Nguyên chào ngày nắng mới”, “Âm vang Tổ quốc” tiếp tục lan tỏa niềm tin, khát vọng dựng xây đất nước phồn vinh, hội nhập.

Một trong những khoảnh khắc giàu cảm xúc của chương trình là nghi thức trao ngọn lửa truyền thống cách mạng từ các cựu chiến binh cho thế hệ trẻ. Ngọn lửa được lấy từ Khu di tích lịch sử ATK Định Hóa, mang theo thông điệp tiếp nối truyền thống yêu nước, trách nhiệm giữ gìn hòa bình và xây dựng đất nước.

Mở rộng không gian đại nhạc hội tự hào

Sau chương trình truyền hình trực tiếp trên, không khí tại sân vận động Thái Nguyên tiếp tục sôi động với đại nhạc hội dành cho hơn 30.000 trực tiếp. Với màu sắc âm nhạc đa dạng, phần biểu diễn mở rộng tạo thêm không gian giao lưu giữa nghệ sĩ và khán giả, để những giai điệu về quê hương, đất nước tiếp tục vang lên trong không khí lễ hội.

Chương trình nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả. Ảnh: BTC

Các tiết mục “Việt Nam mình đẹp lắm”, “Tàu anh qua núi”, “Let’s sing Việt Nam”, “Tổ quốc gọi tên mình” lần lượt mang đến những sắc thái âm nhạc khác nhau. Trong khi đó, “Ra khơi”, “Lên đàng” với chất rock mạnh mẽ khuấy động sân vận động; “Đất nước trọn niềm vui” và “Cung đàn mùa xuân” khép lại phần biểu diễn bằng âm hưởng tươi vui, rộn ràng.

Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ được khán giả yêu mến như NSƯT Đăng Dương, NSƯT Hoàng Tùng; các ca sĩ Tùng Dương, Noo Phước Thịnh, Hòa Minzy, Võ Hạ Trâm, Lâm Bảo Ngọc, Phạm Anh Khoa, Viết Danh, Hồng Phi, Bùi Lê Mận, Quách Mai Thy, Vân Anh, Nhật Huyền…

Đồng hành cùng các nghệ sĩ là Ban nhạc Symphony, Ban nhạc Ngũ Cung, nhóm bè Du Ca, Câu lạc bộ Búp Sen Vàng, Hợp xướng Đoàn Văn công Quân khu 1, học viên Trường Quân sự Quân khu 1… với sự chỉ huy âm nhạc của nhạc trưởng Đồng Quang Vinh.

Khán giả nhiệt tình cổ vũ chương trình. Ảnh: BTC

Không gian biểu diễn được đầu tư công phu, kết hợp sân khấu quy mô lớn với hệ thống ánh sáng, màn hình LED và công nghệ trình chiếu mapping, tạo nên hiệu ứng thị giác đa dạng. Hình ảnh, màu sắc và chuyển động trên sân khấu được thay đổi theo từng tiết mục, góp phần chuyển tải tinh thần và thông điệp của chương trình, đồng thời tạo nên trải nghiệm âm nhạc sống động và tạo được sự hưởng ứng của hàng chục nghìn khán giả.

Màn pháo hoa rực rỡ trong chương trình. Ảnh: BTC

Concert quốc gia “Tự hào là người Việt Nam 2026” với chủ đề “Nối vòng tay lớn” đã đưa khán giả qua hành trình âm nhạc hào hùng, hấp dẫn, qua đó truyền tải thông điệp về sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Chương trình gửi gắm niềm tin vào trí tuệ, bản lĩnh, sức sáng tạo và tinh thần đồng lòng của người Việt Nam trên con đường hội nhập, phát triển, đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên phồn vinh, giàu mạnh.