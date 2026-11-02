Concert Quốc gia 'Tự hào là người Việt Nam 2026' lan tỏa niềm tự hào dân tộc

Chương trình do Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo nội dung, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức thực hiện, Công ty Cổ phần Netmedia sản xuất.

Tham dự chương trình có ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; bà Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên cùng các đại biểu.

Tiếng hô vang “Tự hào là người Việt Nam” là một khoảnh khắc đặc biệt tại sự kiện, tạo nên không khí sôi động tại sân vận động.

​​​​​​​Concert Quốc gia “Tự hào là người Việt Nam 2026”, với chủ đề “Nối vòng tay lớn”, lan tỏa tinh thần đại đoàn kết và niềm tự hào dân tộc. Ảnh: Hoàng Hưng.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam, tiếp sóng trên các kênh truyền hình tỉnh, thành phố và phát trực tiếp trên các nền tảng số.

Với chủ đề “Nối vòng tay lớn”, chương trình hướng tới Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày Văn hóa Việt Nam, kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến và gắn với hoạt động Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026.

Được dàn dựng thành ba chương, chương trình dẫn dắt khán giả qua hành trình từ cội nguồn dân tộc, những năm tháng đấu tranh giành độc lập đến công cuộc dựng xây đất nước và khát vọng hướng tới tương lai.

Mở đầu là chương I với chủ đề “Chung một nguồn cội - Chung một cơ đồ”, tái hiện tinh thần đoàn kết của người Việt Nam trong những năm tháng chiến tranh. Các tiết mục “Làng tôi”, “Giai điệu Tổ quốc”, “Liên khúc ATK Mạch nguồn Việt Bắc - Bài ca Hồ Chí Minh”, “Nhạc rừng”, “Bước chân trên dải Trường Sơn - Lá đỏ”, “Hẹn ước Bắc Nam” gợi nhắc những trang sử đấu tranh giành độc lập và tình đồng bào.

​​​​​​​Khoảng 30.000 khán giả có mặt tại Sân vận động tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Hoàng Hưng.

Qua phần thể hiện của Hương Ly, NSƯT Đăng Dương, NSƯT Hoàng Tùng, Hòa Minzy, Phạm Anh Khoa, Thanh Nhường, Tố My cùng các nghệ sĩ, những ca khúc gắn với lịch sử dân tộc được kết nối trong không gian âm nhạc có sự phối hợp của dàn nhạc Symphony và hợp xướng Đoàn Văn công Quân khu 1.

Tiếp nối là chương II “Chung một đất nước - Chung một niềm tin”, thể hiện tinh thần đoàn kết trong lao động, sản xuất, dựng xây và gìn giữ đất nước thời bình. Những tiết mục “Huế - Sài Gòn - Hà Nội”, “Em đi giữa biển vàng”, “Em ở nông trường, em ra biên giới”, “H’Zen lên rẫy”, “Tình đất đỏ miền Đông”, “Đất nước tình yêu” khắc họa sự gắn bó giữa các vùng miền và những con người cùng chung trách nhiệm với đất nước.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là nghi thức trao ngọn lửa truyền thống cách mạng từ các cựu chiến binh cho thế hệ trẻ. Ngọn lửa được lấy từ Khu di tích lịch sử ATK Định Hóa, Thái Nguyên, mang theo thông điệp tiếp nối truyền thống yêu nước và trách nhiệm của các thế hệ trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

​​​​​​​Chương trình tạo ra không khí sôi động, hào hùng. Ảnh: Hoàng Hưng.

Ở chương III “Chung một khát vọng - Chung một tương lai”, chương trình hướng tới thế hệ trẻ và sự tiếp nối giữa các thế hệ trong hành trình xây dựng đất nước. Các tiết mục “Tự nguyện”, “Đường chúng ta đi”, “Khát vọng tuổi trẻ”, “Việt Nam tươi đẹp - Tôi yêu Việt Nam”, “Việt Nam trong tôi là - Thái Nguyên chào ngày nắng mới” và “Âm vang Tổ quốc” khép lại phần biểu diễn truyền hình trực tiếp bằng những giai điệu về tình yêu quê hương, đất nước và khát vọng tương lai.

Phần truyền hình trực tiếp khép lại cùng màn pháo hoa tầm cao. Chương trình tiếp tục với 60 phút biểu diễn ngoài sóng, gồm các tiết mục “Việt Nam mình đẹp lắm”, “Tàu anh qua núi”, “Let's Sing Việt Nam”, “Tổ quốc gọi tên mình”, “Ra khơi”, “Lên đàng”, “Đất nước trọn niềm vui” và “Cung đàn mùa xuân”.

Thông qua các tiết mục nghệ thuật và nghi thức trao ngọn lửa truyền thống cách mạng, Concert Quốc gia “Tự hào là người Việt Nam 2026” truyền tải thông điệp về sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, sự tiếp nối giữa các thế hệ và khát vọng cùng xây dựng tương lai đất nước.