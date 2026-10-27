Concert Quốc gia "Tự hào là người Việt Nam 2026": Khi văn hóa trở thành niềm tự hào dân tộc

Diễn ra lúc 20h ngày 1/11 tại Sân vận động Thái Nguyên, Concert Quốc gia "Tự hào là người Việt Nam 2026" gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày Văn hóa Việt Nam và kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến, đồng thời nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh Thái Nguyên và Festival Trà Quốc tế năm 2026. Chương trình dự kiến thu hút khoảng 30.000 khán giả và được truyền hình trực tiếp trên VTV1 – Đài Truyền hình Việt Nam.

Dàn nghệ sĩ tham gia biểu diễn trong chương trình Concert Quốc gia "Tự hào là người Việt Nam 2026".

Ý nghĩa của "Nối vòng tay lớn" không dừng ở việc tái hiện những trang sử hào hùng, mà còn hướng tới khơi dậy niềm tự hào từ chính những giá trị đã làm nên bản sắc Việt Nam. Khi lịch sử được kể bằng âm nhạc, khi những câu chuyện về con người và đất nước được chuyển tải qua nghệ thuật biểu diễn, các giá trị văn hóa có thêm cơ hội đến gần công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Với ba chương nghệ thuật "Chung một nguồn cội – Chung một cơ đồ", "Chung một đất nước – Chung một niềm tin", "Chung một khát vọng – Chung một tương lai", chương trình xây dựng mạch kể xuyên suốt từ quá khứ, hiện tại đến tương lai. Những giai điệu đi cùng năm tháng được kết hợp với âm nhạc đương đại, giao hưởng, rock và các đại cảnh nghệ thuật, tạo nên cuộc gặp gỡ giữa ký ức lịch sử và ngôn ngữ biểu đạt của đời sống hôm nay.

Tổng đạo diễn Nguyễn Trung Dũng chia sẻ: "Với "Nối vòng tay lớn", chúng tôi muốn kể câu chuyện về đại đoàn kết dân tộc – sức mạnh đã giúp người Việt Nam vượt qua những năm tháng gian khó và cùng nhau xây dựng tương lai. Từ Thái Nguyên, vùng đất cách mạng và ATK, chương trình nối những vòng tay của các thế hệ: những người đã chiến đấu, hy sinh; những người đang gìn giữ, phát triển đất nước; và thế hệ trẻ mang khát vọng Việt Nam vươn lên. Tôi tin nghệ thuật có thể làm sống dậy ký ức, khơi dậy niềm tự hào và biến những giá trị văn hóa dân tộc thành nguồn cảm hứng sáng tạo, tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tôc. Đó cũng là đóng góp thiết thực của nghệ thuật biểu diễn vào phát triển công nghiệp văn hóa: vừa giữ gìn bản sắc, vừa tạo ra những sản phẩm có sức lan tỏa và giá trị trong đời sống".

Phối cảnh sân khấu "Tự hào là người Việt Nam 2026 - Nối vòng tay lớn".

"Nối vòng tay lớn" dự kiến ứng dụng công nghệ âm thanh, ánh sáng, 3D mapping, laser và các hiệu ứng sân khấu, đồng thời làm mới những ca khúc đi cùng năm tháng. Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ thuộc các thế hệ, trong đó có Tùng Dương, Noo Phước Thịnh, Hòa Minzy, Võ Hạ Trâm, Lâm Bảo Ngọc, Phạm Anh Khoa, Hương Ly, Tố My, Bảo Trâm Idol, NSƯT Đăng Dương, NSƯT Hoàng Tùng cùng nhiều nghệ sĩ, nhóm nhạc và diễn viên biểu diễn tập thể. Nhạc trưởng Đồng Quang Vinh cùng Ban nhạc Symphony tham gia phần âm nhạc.

Đây là điểm gặp gỡ giữa bảo tồn văn hóa và phát triển công nghiệp văn hóa: di sản, lịch sử và bản sắc không chỉ được lưu giữ mà còn có thể trở thành chất liệu sáng tạo cho những sản phẩm nghệ thuật mới. Điều quan trọng là quá trình làm mới phải bảo đảm tính xác thực, chiều sâu và sự tôn trọng đối với các giá trị được trao truyền.

"Tự hào là người Việt Nam 2026 - Nối vòng tay lớn" là chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt do Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo nội dung; Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc tỉnh Thái Nguyên phối hợp cùng các bên liên quan tổ chức với những thông điệp hết sức rõ ràng: "Đại đoàn kết toàn dân tộc là giá trị nền tảng, nguồn sức mạnh to lớn của dân tộc Việt Nam trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Qua chương trình, Ban tổ chức cũng mong muốn khơi dậy sâu sắc hơn tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, khát vọng cống hiến; củng cố niềm tin và trách nhiệm của mỗi người dân đối với tương lai đất nước. Để từ truyền thống đoàn kết, dân tộc Việt Nam tiếp tục hội tụ sức mạnh, vững bước vào kỷ nguyên phát triển mới, xây dựng đất nước hòa bình, độc lập , dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên Chủ nghĩa Xã hội".