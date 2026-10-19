Concert quốc gia 'Tự hào là người Việt Nam 2026' diễn ra tại Thái Nguyên

Chương trình dự kiến quy tụ khoảng 30.000 khán giả, lan tỏa tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc và niềm tự hào về lịch sử, văn hóa Việt Nam.

Chương trình gồm 2 phần: phần I kéo dài 90 phút, truyền hình trực tiếp trên VTV1; phần II là đại nhạc hội phục vụ nhân dân trong 60 phút.

Dàn nghệ sĩ tham gia có Noo Phước Thịnh, Tùng Dương, Hòa Minzy, Võ Hạ Trâm, Lâm Bảo Ngọc, Phạm Anh Khoa, Hương Ly, Tố My, Bảo Trâm Idol cùng các nghệ sĩ như NSƯT Đăng Dương, NSƯT Hoàng Tùng, Bùi Lê Mận, Nhật Huyền và Ban nhạc Symphony. Chương trình do nhạc trưởng Đồng Quang Vinh chỉ huy dàn nhạc, với sự dẫn dắt của MC Lê Anh và Mỹ Lan.

NSƯT Đăng Dương là một trong số nghệ sĩ góp mặt tại Concert quốc gia “Tự hào là người Việt Nam 2026”. Ảnh: BTC

Với chủ đề “Nối vòng tay lớn”, chương trình tôn vinh truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái và ý chí vượt qua khó khăn của dân tộc Việt Nam. Thông qua âm nhạc và các tiết mục nghệ thuật, chương trình khắc họa sức mạnh cộng đồng trong đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, lao động, sáng tạo và xây dựng tương lai.

Việc lựa chọn Thái Nguyên làm địa điểm tổ chức mang ý nghĩa sâu sắc. Đây là vùng đất thuộc căn cứ địa Việt Bắc, gắn với An toàn khu Định Hóa - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng, Chính phủ lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Chương trình cũng hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2026), đồng thời nằm trong chuỗi hoạt động của Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026.

Ca sĩ Tùng Dương. Ảnh: BTC

Ca sĩ Võ Hạ Trâm. Ảnh: BTC

Hướng tới Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), concert gửi gắm thông điệp về sự đồng lòng, gắn kết giữa các thế hệ và cộng đồng dân tộc.

Từ những ký ức lịch sử tại vùng đất cách mạng, “Nối vòng tay lớn” không chỉ là lời tri ân quá khứ mà còn khơi dậy trách nhiệm gìn giữ các giá trị truyền thống, phát huy sức mạnh đoàn kết trong hành trình phát triển đất nước.