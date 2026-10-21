Concert quốc gia 'Nối vòng tay lớn' sẽ diễn ra tối 1-11 tại Thái Nguyên

Các nghệ sĩ tham gia chương trình nghệ thuật Tự hào là người Việt Nam. Ảnh BTC

Concert do Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo; Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thái Nguyên phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức. Khán giả có thể theo dõi thông tin đăng ký vé trên Fanpage Concert quốc gia “Tự hào là người Việt Nam”.

Dự kiến đêm diễn được tổ chức vào tối 1-11 tại sân vận động Thái Nguyên với quy mô 30.000 khán giả. Sự kiện được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 (Đài Truyền hình Việt Nam).

Với thông điệp xuyên suốt “Nối vòng tay lớn”, chương trình khắc họa sức mạnh đoàn kết trong lịch sử dựng nước, giữ nước và phát triển đất nước. Đoàn kết là điểm tựa để dân tộc vượt qua chiến tranh, thiên tai, khó khăn; là sức mạnh được vun đắp trong lao động, sáng tạo, gìn giữ bản sắc và chung tay kiến thiết tương lai.

Qua các tiết mục nghệ thuật, chương trình hướng tới khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tinh thần tự lực, tự cường và ý thức trách nhiệm của mỗi người đối với cộng đồng.

Chương trình Tự hào là người Việt Nam năm 2025 tổ chức tại Mỹ Đình (Hà Nội). Ảnh BTC

Đêm diễn có sự tham gia của các nghệ sĩ: Noo Phước Thịnh, Tùng Dương, Hòa Minzy, Võ Hạ Trâm, Lâm Bảo Ngọc, Phạm Anh Khoa, Hương Ly, Tố My, Bảo Trâm Idol, NSƯT Đăng Dương, NSƯT Hoàng Tùng... Chỉ huy dàn nhạc: Đồng Quang Vinh; MC Lê Anh và Mỹ Lan.