Concert Quốc gia 'Nối vòng tay lớn' lan tỏa sức mạnh đại đoàn kết dân tộc

Tối 1/11, chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt “Nối vòng tay lớn” thuộc chuỗi Concert Quốc gia “Tự hào là người Việt Nam 2026”, diễn ra tại Sân vận động tỉnh Thái Nguyên, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 – Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình do Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo nội dung, phối hợp tổ chức cùng Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên và các đơn vị liên quan thực hiện.

Tham dự chương trình có đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, cùng các đồng chí lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên và các tỉnh, thành phố.

Dưới sự dàn dựng của Tổng đạo diễn Nguyễn Trung Dũng, chương trình được xây dựng theo mạch nội dung xuyên suốt, kết nối ký ức lịch sử với đời sống đương đại và khát vọng tương lai. Hình tượng “Những vòng tay đồng tâm” trở thành trục tư tưởng nghệ thuật, thể hiện sức mạnh đại đoàn kết qua các thời kỳ, từ những năm tháng đấu tranh giành độc lập đến công cuộc dựng xây, bảo vệ Tổ quốc hôm nay.

Với chủ đề “Nối vòng tay lớn”, chương trình quy tụ khoảng 30.000 khán giả cùng hướng tới "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc", "Ngày Văn hóa Việt Nam", kỷ niệm 80 năm "Ngày Toàn quốc kháng chiến", đồng thời gắn với hoạt động "Festival Trà Quốc tế – Thái Nguyên năm 2026". Không chỉ gợi nhắc những năm tháng lịch sử hào hùng, chương trình còn đặt tinh thần đoàn kết trong dòng chảy liên tục của đời sống dân tộc, từ đấu tranh giành độc lập đến lao động, sáng tạo và khát vọng phát triển hôm nay.

Từ mạch nguồn Cách mạng đến sức mạnh đồng lòng

Không gian SVĐ tỉnh Thái Nguyên được lấp đầy bởi khoảng 30.000 khán giả xem trực tiếp chương trình

Việc lựa chọn Thái Nguyên làm địa điểm tổ chức mang ý nghĩa đặc biệt. Là vùng đất gắn với căn cứ địa Việt Bắc và An toàn khu (ATK) của Trung ương trong kháng chiến chống thực dân Pháp, Thái Nguyên từng là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng, Chính phủ lãnh đạo cuộc kháng chiến trường kỳ. Lịch sử vùng đất này ghi dấu sự gắn bó giữa Đảng với nhân dân, sự chở che, đóng góp của đồng bào các dân tộc và sức mạnh được tạo nên từ tinh thần đồng lòng vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Từ mạch nguồn ấy, “Nối vòng tay lớn” đã kể câu chuyện đoàn kết không chỉ bằng ký ức chiến tranh mà còn bằng những giá trị bền vững trong đời sống người Việt. Đó là sự gắn bó từ gia đình đến làng xóm, từ bản làng đến những miền quê; là tình đồng bào vượt qua khoảng cách địa lý, khác biệt vùng miền để cùng hướng về một cội nguồn và một tương lai chung.

Hình tượng nghệ thuật xuyên suốt chương trình là “Những vòng tay đồng tâm”. Một vòng tay bắt đầu từ những con người riêng lẻ, rồi nối dài thành cộng đồng, thành sức mạnh của cả dân tộc. Trong chiến tranh, vòng tay ấy là sự đùm bọc giữa hậu phương và tiền tuyến, giữa miền xuôi và miền ngược, giữa những người cùng chung khát vọng độc lập. Còn trong thời bình, đó là những bàn tay lao động, sáng tạo, gìn giữ biên cương, biển đảo, bảo vệ di sản và xây dựng đất nước.

Thông điệp “Đoàn kết là sức mạnh của dân tộc” vì thế trở thành sợi chỉ đỏ kết nối các phần của chương trình. Và ở đó, đoàn kết không chỉ giúp dân tộc vượt qua thử thách trong quá khứ mà còn là nền tảng để người Việt Nam chung sức giải quyết những vấn đề của hiện tại, hướng tới một đất nước phát triển bền vững.

Từ ký ức lịch sử đến trách nhiệm dựng xây đất nước

Các nghệ sĩ tham gia biểu diễn trong chương trình

Mạch nội dung của chương trình được triển khai qua ba chương: “Chung một nguồn cội – Chung một cơ đồ”, “Chung một đất nước – Chung một niềm tin” và “Chung một khát vọng – Chung một tương lai”.

Chương đầu tiên đặt trọng tâm vào cội nguồn chung và tinh thần đoàn kết đã làm nên sức mạnh dân tộc trong những năm tháng đấu tranh giành độc lập. Từ làng quê đến núi rừng Việt Bắc, từ dải Trường Sơn đến những miền hậu phương, mỗi con người góp sức theo cách riêng nhưng cùng hướng tới mục tiêu chung. Những ký ức lịch sử được đặt trong mối liên hệ với tình đồng bào, sự sẻ chia và ý chí thống nhất non sông.

Nếu chương đầu tiên nhấn mạnh sức mạnh đoàn kết trong hành trình giữ nước, thì đến chương thứ hai, ý nghĩa ấy trong thời bình. Khi chiến tranh lùi xa, những bàn tay từng góp sức bảo vệ Tổ quốc tiếp tục đảm nhận sứ mệnh dựng xây. Người nông dân trên đồng ruộng, công nhân trong nhà máy, trí thức trong phòng thí nghiệm, người lao động trên các công trường hay những chiến sĩ nơi biên giới, hải đảo đều góp phần tạo nên diện mạo đất nước.

Tinh thần chung sức không chỉ thể hiện ở việc phát triển kinh tế, xây dựng những công trình mới mà còn ở trách nhiệm gìn giữ thiên nhiên, văn hóa, di sản và những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ. Một đất nước phát triển không thể tách rời việc bảo vệ những nền tảng làm nên bản sắc và sức mạnh của chính mình.

Sức mạnh của tình đoàn kết dân tộc là sợi chỉ đỏ xuyên suốt mạch nguồn chương trình

Đến chương “Chung một khát vọng – Chung một tương lai”, câu chuyện đoàn kết được nối dài tới thế hệ trẻ. Đó là những người làm chủ khoa học, công nghệ, sáng tạo, khởi nghiệp; những người lính trẻ bảo vệ biên cương, biển đảo; những nghệ sĩ, vận động viên mang hình ảnh Việt Nam ra thế giới. Tương lai không chỉ là trách nhiệm của người trẻ mà còn là sự tiếp nối giữa các thế hệ, giữa những người đi trước và người đi sau, giữa đồng bào trong nước và người Việt Nam ở khắp năm châu.

Điểm nhấn của chương trình là nghi thức trao ngọn lửa truyền thống cách mạng, với ngọn lửa được lấy từ ATK Định Hóa, Thái Nguyên. Hình ảnh các cựu chiến binh trao lại ngọn lửa cho thế hệ trẻ mang ý nghĩa biểu tượng về sự tiếp nối truyền thống yêu nước, đồng thời gửi gắm trách nhiệm gìn giữ hòa bình, bảo vệ thành quả cách mạng và xây dựng đất nước.

Chương trình nhận được sự quan tâm của hàng vạn khán giả

Được xây dựng trên nền tảng âm nhạc kết hợp dàn nhạc giao hưởng, các chất liệu dân gian và phong cách biểu diễn hiện đại, chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ thuộc các thế hệ, cùng các ban nhạc, hợp xướng, câu lạc bộ thiếu nhi, học viên Trường Quân sự Quân khu 1 và các diễn viên tham gia đồng diễn. Sự hội tụ ấy góp phần thể hiện tinh thần kết nối giữa các thế hệ, vùng miền và những cộng đồng cùng chung tình yêu đất nước.

Tuy nhiên, ý nghĩa của “Nối vòng tay lớn” không dừng lại ở sự hội tụ trên sân khấu. Từ câu chuyện lịch sử của Thái Nguyên, chương trình hướng tới một thông điệp rộng hơn, đó là sức mạnh dân tộc được hình thành khi mỗi người ý thức rõ mối liên hệ của mình với cộng đồng, với đất nước và với trách nhiệm dành cho tương lai.

Một cội nguồn để người Việt Nam nhận ra nhau, một non sông để cùng gìn giữ và một khát vọng để cùng hướng tới – đó cũng là tinh thần xuyên suốt Concert Quốc gia “Tự hào là người Việt Nam 2026” với ý nghĩa những vòng tay càng nối dài, sức mạnh cộng đồng càng được bồi đắp, tạo nền tảng để đất nước vững bước trong hành trình phát triển và hội nhập.

Một số hình ảnh ấn tượng trong chương trình: