Concert quốc gia 'Muôn sắc Việt Nam': Hội tụ và lan tỏa những giá trị văn hóa dân tộc

Đánh thức tình yêu và trách nhiệm với văn hóa dân tộc

Việc tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7-1-2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 30-9-2026 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026. Đây là bước đi có ý nghĩa trong việc nâng cao nhận thức xã hội về vị trí, vai trò của văn hóa, tạo thêm không gian để các giá trị văn hóa thấm sâu vào đời sống cộng đồng.

Chương trình "Muôn sắc Việt Nam" chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11. Ảnh: BTC

Ngày Văn hóa Việt Nam cũng là dịp để các giá trị văn hóa truyền thống được tôn vinh, thực hành và hiện diện sâu sắc hơn trong đời sống cộng đồng; đồng thời khơi dậy nguồn lực nội sinh, tạo động lực cho sự phát triển bền vững. Ý nghĩa của ngày này được gửi gắm qua nhiều hoạt động thiết thực, từ sinh hoạt gia đình, ứng xử trong cộng đồng đến các chương trình nghệ thuật, tham quan di sản và trải nghiệm văn hóa.

Nhìn từ góc độ của người làm báo và người gắn bó với các hoạt động tôn vinh vẻ đẹp, tri thức, nhân cách con người, nhà báo Phùng Công Sưởng – Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng ban tổ chức, Trưởng ban giám khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 cho rằng, văn hóa cần được nhìn nhận từ những điều gần gũi trong cuộc sống. Nhà báo Phùng Công Sưởng ví văn hóa như gốc rễ của một cái cây. Cây muốn vươn cao, tỏa bóng mát và kết trái ngọt cần có bộ rễ khỏe, phần gốc vững vàng. Cũng như vậy, một đất nước muốn phát triển bền vững cần được bồi đắp từ nền tảng văn hóa vững chắc.

Nhà báo Phùng Công Sưởng – Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng ban tổ chức, Trưởng ban giám khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 chia sẻ về Ngày Văn hóa Việt Nam. Ảnh: Tuyến Tú

Theo nhà báo Phùng Công Sưởng, văn hóa hiện diện trong những hành động bình dị hằng ngày. Đó là sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình qua bữa cơm chung; là ý thức tuân thủ pháp luật, lời xin lỗi khi làm phiền người khác, lời cảm ơn trước sự giúp đỡ dù nhỏ bé. Với người trẻ, văn hóa còn bắt đầu từ lời chào cha mẹ, sự kính trọng thầy cô, thái độ ứng xử đúng mực với người cao tuổi và cộng đồng. Những hành vi tưởng chừng giản dị ấy góp phần tạo nên nếp sống, hình thành nhân cách và sức mạnh của một dân tộc.

Tổng Biên tập Báo Tiền Phong đánh giá, việc dành riêng một ngày để tôn vinh văn hóa là hoạt động kịp thời, thiết thực, tạo điều kiện để mỗi gia đình, bạn bè, đồng nghiệp cùng có những hành động cụ thể hướng về các giá trị tốt đẹp. Khi ý thức văn hóa trở thành một phần tự nhiên trong cách nghĩ, cách sống và ứng xử của mỗi người, nền tảng tinh thần của xã hội sẽ được củng cố.

Hoa hậu Việt Nam 2026 Nguyễn Yến Trang, Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh, Á hậu 2 Lê Phương Nghi chia sẻ về Ngày Văn hóa Việt Nam. Ảnh: Tuyến Tú

Tinh thần ấy cũng nhận được sự đồng cảm từ những người trẻ. Hoa hậu Việt Nam 2026 Nguyễn Yến Trang chia sẻ, cô mong muốn được cùng mọi người hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam thông qua những hoạt động nghệ thuật, chương trình âm nhạc, với các giá trị dân tộc được giới thiệu bằng hình thức gần gũi với giới trẻ. Tân Hoa hậu Việt Nam bày tỏ: “Muôn sắc Việt Nam bao gồm tất cả những gì tinh túy nhất của người Việt Nam, từ văn hóa, con người đến những di sản mà ông cha ta để lại”.

Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh bày tỏ kỳ vọng các hoạt động nghệ thuật nhân Ngày Văn hóa Việt Nam sẽ giúp công chúng hiểu hơn về cội nguồn. Theo Á hậu Khánh Linh, văn hóa là nền tảng và nguồn lực quan trọng, góp phần nuôi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước. Việc đưa những yếu tố truyền thống vào các chương trình âm nhạc, biểu diễn hiện đại sẽ tạo nên cách tiếp cận hấp dẫn, giúp người trẻ cảm nhận sâu sắc hơn về bản sắc dân tộc.

Nhìn vào sự đa dạng của văn hóa Việt Nam, Á hậu 2 Lê Phương Nghi chia sẻ suy nghĩ rằng, đây chính là một trong những điềuđáng tự hào của dân tộc. Á hậu 2 tin rằng, khi mỗi người trẻ nhận thức được giá trị cội nguồn, biết gìn giữ và phát huy bằng trí tuệ, sự sáng tạo của mình, văn hóa dân tộc sẽ tiếp tục tỏa sáng trong đời sống hôm nay.

Những chia sẻ ấy cho thấy văn hóa đang hiện diện trong nhận thức và lựa chọn của thế hệ trẻ bằng nhiều cách khác nhau. Từ việc tìm hiểu một di tích, khám phá một làng nghề, thưởng thức nghệ thuật truyền thống đến tham gia các chương trình âm nhạc mang tinh thần dân tộc, mỗi trải nghiệm đều có thể trở thành cầu nối đưa con người đến gần hơn với di sản. Ngày Văn hóa Việt Nam được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực để tình yêu văn hóa chuyển hóa thành hành động, từ mỗi cá nhân, gia đình đến cộng đồng.

“Muôn sắc Việt Nam” – Đại tiệc nghệ thuật kết nối truyền thống và hiện đại

Một trong những hoạt động trọng tâm chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam tại Thủ đô là chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam”, diễn ra lúc 20h ngày 24-11 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Chương trình do Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội chủ trì; giao Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện.

Sân khấu chương trình "Muôn sắc Việt Nam" chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11. Ảnh: BTC

Với quy mô quốc gia, chương trình dự kiến huy động khoảng 3.000 nghệ sĩ, diễn viên chuyên nghiệp và không chuyên, cùng nhiều nghệ sĩ tên tuổi, nghệ nhân đang trực tiếp thực hành, trao truyền di sản văn hóa dân gian. Xuyên suốt chương trình là thông điệp “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”, khắc họa vẻ đẹp phong phú của đất nước, con người Việt Nam qua những sắc màu nghệ thuật truyền thống và đương đại.

Điểm nhấn của “Muôn sắc Việt Nam” là sự kết hợp giữa các tiết mục trình diễn di sản văn hóa phi vật thể với nghệ thuật đương đại, những màn giao thoa giữa nghệ sĩ gạo cội và thế hệ trẻ. Đặc biệt, 11 khối quần chúng sẽ tham gia biểu diễn, xếp hình trên khán đài, tạo nên những hiệu ứng thị giác ấn tượng, thể hiện tinh thần đoàn kết và sự gắn bó giữa văn hóa với đời sống nhân dân.

Hoa hậu Việt Nam 2026 Nguyễn Yến Trang chia sẻ về chương trình "Muôn sắc Việt Nam". Ảnh: Tuyến Tú

Với 50.000 vé phục vụ miễn phí, sự kiện mở ra cơ hội để đông đảo người dân trực tiếp thưởng thức một chương trình nghệ thuật quy mô lớn. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam (VTV); Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức tiếp sóng trên các kênh, nền tảng của đơn vị và lắp đặt màn hình LED tại một số khu vực xa trung tâm để phục vụ nhân dân.

Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh chia sẻ về chương trình "Muôn sắc Việt Nam". Ảnh: Tuyến Tú

Chia sẻ về kỳ vọng đối với chương trình, Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh cho rằng, đây là cách đưa văn hóa đến gần hơn với giới trẻ. “Thế hệ trẻ rất yêu thích những concert sôi động, nên khi các giá trị truyền thống được lồng ghép vào chương trình âm nhạc, khán giả trẻ sẽ có thêm cơ hội khám phá và cảm nhận vẻ đẹp văn hóa Việt Nam”, Khánh Linh bày tỏ.

Hoa hậu Nguyễn Yến Trang cũng mong muốn được cùng các Á hậu tham gia, hưởng ứng sự kiện đặc biệt này để lan tỏa tình yêu văn hóa dân tộc.

Á hậu 2 Lê Phương Nghi chia sẻ về chương trình "Muôn sắc Việt Nam". Ảnh: Tuyến Tú

Trong khi đó, Á hậu 2 Lê Phương Nghi kỳ vọng, chương trình sẽ khơi dậy niềm tự hào về sự đa dạng của văn hóa Việt Nam, từ đó khuyến khích người trẻ chủ động gìn giữ và phát huy di sản bằng sức sáng tạo của mình.

Việc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội được thành phố giao phối hợp tổ chức thực hiện “Muôn sắc Việt Nam” thể hiện vai trò của cơ quan báo chí Thủ đô trong kết nối, lan tỏa các sự kiện văn hóa lớn tới công chúng.

Thông qua việc tổ chức concert quốc gia và phát huy thế mạnh truyền thông đa nền tảng, đơn vị góp phần mở rộng không gian thưởng thức nghệ thuật, đưa những giá trị văn hóa đến gần hơn với người dân, khơi dậy ý thức gìn giữ và trách nhiệm tiếp nối những giá trị văn hóa làm nên bản sắc Việt Nam.