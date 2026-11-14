Concert 'Phòng khách ba thế hệ': Đêm nhạc Giáng sinh gắn kết tình cảm gia đình

Thông điệp xuyên suốt của đêm nhạc là: Âm nhạc gắn kết tình thân, xóa nhòa khoảng cách giữa các thế hệ. Khi ba thế hệ cùng hòa chung một giai điệu, những khoảng cách dường như được thu hẹp. (Ảnh: BTC)

Tối 24/12, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), đêm nhạc "Phòng khách ba thế hệ" sẽ mang đến không gian âm nhạc ấm áp, kết nối các thế hệ và lan tỏa tình thân trong mùa Giáng sinh.

Dịp lễ hội cuối năm, giữa rất nhiều lựa chọn giải trí, nhiều người lại tìm kiếm niềm hạnh phúc giản dị: Một buổi tối ba thế hệ có thể ngồi bên nhau, cùng thưởng thức âm nhạc.

Vào khoảnh khắc ấy, có những giai điệu vang lên được cả nhà cùng yêu thích, hoặc có thể là lúc người lớn nhớ lại thời trẻ, cha mẹ được bước chân vào thế giới giải trí của con cái, khoảng cách giữa các thế hệ được xóa nhòa.

Đó cũng chính là lý do nhạc sỹ Dương Cầm xây dựng chuỗi live concert "Phòng khách ba thế hệ." Thay vì một sân khấu lớn với khoảng cách giữa nghệ sỹ và khán giả, chương trình tái hiện không gian phòng khách gần gũi, ấm cúng, nơi mọi người có thể cùng kể chuyện, cùng hát và chia sẻ những cảm xúc qua âm nhạc.

Nhạc sỹ Dương Cầm là người "cầm trịch" "Phòng khách ba thế hệ." (Ảnh: NVCC)

Chương trình tối 24/12 quy tụ bốn giọng ca quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả gồm diva Mỹ Linh, các ca sỹ Hoàng Hải, Trung Quân và Lâm Bảo Ngọc. Mỗi nghệ sĩ mang một màu sắc âm nhạc riêng, cùng hội tụ trong những ca khúc về mùa Đông, tình yêu và Giáng sinh.

Dưới sự dẫn dắt của Tổng đạo diễn, Giám đốc âm nhạc Dương Cầm cùng Background Band & E-Symphony, những ca khúc quen thuộc sẽ được làm mới thông qua các bản phối theo phong cách mash-up.

"Bốn nghệ sỹ, bốn cá tính và màu sắc âm nhạc riêng, đại diện cho những thế hệ 7X, 8X, 9X và Gen Z sẽ cùng hội ngộ trong một không gian âm nhạc đậm chất Giáng sinh," nhạc sỹ Dương Cầm cho biết.

Về nhà đêm Giáng sinh gồm hai phần. Phần đầu tập trung vào những ca khúc mùa đông và Giáng sinh, từ những bài quen thuộc như “Đêm Đông” đến các bản phối mới của “Bài thánh ca buồn,” “Mùa Đông của anh”… Phần hai mở rộng sang những câu chuyện về tình yêu và gia đình.

So với hai số trước của “Phòng khách ba thế hệ,” chương trình lần này có sự thay đổi trong cách thể hiện yếu tố “ba thế hệ.” Nếu hai số trước có sự góp mặt trực tiếp của những nghệ sỹ gạo cội như nhạc sỹ Đức Huy, Trần Tiến, thì lần này, thế hệ đi trước sẽ hiện diện qua một bản thu xưa của ca khúc “Đêm đông.”

"Nếu Mỹ Linh là người chị cả dẫn dắt, Hoàng Hải là người anh trai ấm áp, tình cảm, thì Trung Quân là cậu em cá tính mang trong mình sự khắc khoải, day dứt. Lâm Bảo Ngọc lại là cô út với sự tươi trẻ và giọng hát nội lực luôn chực chờ bùng nổ," nhạc sỹ Dương Cầm chia sẻ.

Đặc biệt, chương trình sẽ giới thiệu những "lá thư âm nhạc" - nơi khán giả chia sẻ cảm xúc và câu chuyện gia đình gắn với các ca khúc được trình diễn. Người xem cũng được mời cùng hát và kể câu chuyện của chính mình, để sân khấu trở thành không gian kết nối gần gũi giữa các thế hệ./.