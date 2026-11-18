Những đội hình biểu diễn được sắp xếp đồng đều, tạo nên hình ảnh đẹp mắt trong buổi hợp luyện.

Các động tác vũ đạo được tập đi tập lại, bảo đảm sự đồng bộ giữa hàng nghìn sinh viên trên sân khấu.

Sự phối hợp nhịp nhàng giữa các nhóm biểu diễn góp phần tạo nên sức sống, sự trẻ trung cho tiết mục. Những đội hình biểu diễn được sắp xếp đồng đều, tạo nên hình ảnh đẹp mắt trong buổi hợp luyện.

Tiết mục biểu diễn được kỳ vọng mang đến màn trình diễn giàu cảm xúc, kết nối sức trẻ với tình yêu quê hương, đất nước.

Những gương mặt rạng rỡ, tràn đầy năng lượng của sinh viên trong quá trình hợp luyện.

Mỗi cá nhân nỗ lực hoàn thiện phần biểu diễn, góp phần tạo nên sự thống nhất và sức lan tỏa của tiết mục tập thể.

Quy mô của lực lượng biểu diễn hứa hẹn tạo nên điểm nhấn đặc biệt trong chương trình nghệ thuật “Muôn sắc Việt Nam”.