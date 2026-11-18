Concert 'Muôn sắc Việt Nam': Đông đảo sinh viên tham gia hợp luyện tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình
Hướng tới chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam”, đông đảo sinh viên cùng tham gia hợp luyện tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, tạo nên không khí sôi nổi, trẻ trung, lan tỏa niềm tự hào dân tộc và tình yêu văn hóa Việt Nam qua âm nhạc, vũ đạo.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/concert-muon-sac-viet-nam-dong-dao-sinh-vien-tham-gia-hop-luyen-tai-san-van-dong-quoc-gia-my-dinh-1766508.html