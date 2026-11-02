Concert Mắt Nhắm Mắt Mở: HIEUTHUHAI vẫn đầy bất ngờ, Pháp Kiều 'đu idol' thành công

Từng được khán giả yêu thích qua những vai diễn trẻ trung, nhí nhảnh trong các sản phẩm hài của FAPtv, Thúy Kiều giờ đây gây chú ý với hình ảnh trưởng thành và phong cách thời trang gợi cảm. Ở tuổi 32, người đẹp quê Vĩnh Long sở hữu gương mặt ngọt ngào, vóc dáng cân đối và thường xuyên lựa chọn bikini, váy ôm sát để tôn đường cong.