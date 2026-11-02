Concert Mắt Nhắm Mắt Mở: HIEUTHUHAI vẫn đầy bất ngờ, Pháp Kiều 'đu idol' thành công
Tại đêm concert Mắt Nhắm Mắt Mở D-3, HIEUTHUHAI tiết lộ nỗi sợ khi mang "công trình" đến Hà Nội, qua đó truyền động lực cho SUNDAYs tự tin thực hiện mục tiêu của bản thân. Đáp lại, Pháp Kiều có sân khấu tái hiện đoạn rap "Mamma Mia" từng duet cùng HIEUTHUHAI vào 4 năm trước, hạnh phúc với màn "đu idol" thành công.
Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/concert-mat-nham-mat-mo-hieuthuhai-van-day-bat-ngo-phap-kieu-du-idol-thanh-cong-post1890639.tpo