Concert hút khách, bài toán lợi nhuận của bất động sản nghỉ dưỡng

Các khu du lịch nghỉ dưỡng và khách sạn có thể thu hút khách du lịch thông qua việc tổ chức các sự kiện âm nhạc

Theo Avison Young, bên cạnh nhu cầu lưu trú phục vụ nghỉ dưỡng, hội họp và công tác, du lịch sự kiện đang trở thành động lực thúc đẩy thị trường khách sạn. Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hóa, thu hút nghệ sĩ quốc tế và tổ chức các sự kiện lớn tại những điểm đến du lịch, các chương trình âm nhạc không chỉ tạo doanh thu trực tiếp mà còn mở rộng cơ hội kinh doanh cho hệ sinh thái dịch vụ lưu trú, thương mại và giải trí.

Ông David Jackson, Tổng Giám đốc Avison Young Việt Nam và Campuchia nhận định, một buổi biểu diễn có thể thu hút nhiều nhóm khán giả, từ người hâm mộ trong nước đến du khách quốc tế. Trong đó, khách sạn 3-4 sao nằm trong bán kính 3 km từ địa điểm tổ chức có lợi thế thu hút lượng khách lớn, còn phân khúc cao cấp có khả năng khai thác nhóm khách quốc tế thông qua các gói dịch vụ chất lượng cao.

Tuy nhiên, vị trí chỉ là một trong những yếu tố quyết định khả năng hưởng lợi từ sự kiện. Kết nối giao thông, phương án di chuyển, an ninh và chất lượng dịch vụ cũng tác động trực tiếp đến trải nghiệm du khách. Vì vậy, khách sạn cần xây dựng chính sách kinh doanh linh hoạt, từ giờ nhận phòng, dịch vụ đưa đón ban đêm đến chiến lược giá phù hợp nhằm tối ưu doanh thu và nâng cao sức cạnh tranh.

Theo ông Jackson, công suất phòng cao chưa đồng nghĩa với lợi nhuận tăng tương ứng. Trong bối cảnh chi phí nhân công, năng lượng và vận hành gia tăng, doanh nghiệp phải tính toán hiệu quả khai thác thay vì chỉ tập trung lấp đầy phòng. Chẳng hạn, tại Phú Quốc, chi phí nhân sự có thể cao gấp đôi vị trí tương đương trong đất liền do phát sinh chi phí chỗ ở, đi lại và phụ cấp.

Bên cạnh khả năng tăng giá phòng và lượng đặt phòng, các sự kiện âm nhạc cũng kéo theo chi phí nhân sự bổ sung, an ninh và hoa hồng đặt phòng. Do đó, chủ sở hữu và đơn vị vận hành cần đánh giá hiệu quả trên nhiều chỉ số, gồm ADR (giá phòng bình quân), RevPAR (doanh thu phòng trên mỗi phòng sẵn có), GOPPAR (lợi nhuận hoạt động gộp trên mỗi phòng sẵn có), NOI (thu nhập hoạt động ròng) và tỷ suất sinh lời trên vốn đầu tư.

“Quan trọng nhất là xác định phần lợi nhuận tăng thêm sau khi trừ toàn bộ chi phí liên quan, thay vì chỉ nhìn vào công suất phòng hay mức tăng giá”, ông Jackson nhấn mạnh.

Đối với khách sạn hiện hữu, concert là cơ hội tăng công suất phòng trong mùa thấp điểm, cải thiện giá bán và thúc đẩy chi tiêu cho các dịch vụ bổ sung. Tuy nhiên, với dự án đầu tư mới, yếu tố quyết định không phải một sự kiện thành công mà là khả năng duy trì nguồn khách ổn định.

Theo Avison Young, một concert thành công có thể mang lại kết quả kinh doanh tích cực trong một cuối tuần, nhưng 50 sự kiện thành công có thể thay đổi sức hút và hiệu quả kinh tế của cả điểm đến. Vì vậy, lịch tổ chức sự kiện thường xuyên, xuyên suốt trong năm sẽ tạo nền tảng thuyết phục hơn cho quyết định đầu tư khách sạn và bất động sản nghỉ dưỡng.

Trong dài hạn, mô hình khu nghỉ dưỡng phức hợp được đánh giá có nhiều tiềm năng nhờ khả năng kết hợp lưu trú với giải trí, mua sắm, hội nghị và chăm sóc sức khỏe. Với quy mô và quỹ đất phù hợp, chủ đầu tư có thể phát triển hệ sinh thái dịch vụ đồng bộ, biến khu nghỉ dưỡng thành điểm đến hấp dẫn, khuyến khích du khách lưu trú dài ngày và gia tăng chi tiêu.

Để khai thác hiệu quả xu hướng này, các khách sạn cần chủ động tạo nguồn cầu thay vì chỉ chờ đợi những sự kiện được tổ chức tại địa phương. Doanh nghiệp có thể hợp tác với đơn vị tổ chức biểu diễn, hãng hàng không và cơ quan xúc tiến du lịch để quảng bá điểm đến, xây dựng các gói sản phẩm kết hợp lưu trú, giải trí và trải nghiệm.

Đặc biệt, cạnh tranh không chỉ diễn ra giữa các khách sạn trong cùng khu vực mà còn giữa những điểm đến du lịch trong khu vực đang cùng thu hút một nhóm khách quốc tế. Vì vậy, sự phối hợp giữa doanh nghiệp lưu trú, đơn vị tổ chức sự kiện và chính quyền địa phương có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng sức hấp dẫn lâu dài.

Theo Avison Young, giá trị kinh tế của một concert không chỉ nằm ở doanh thu bán vé hay cho thuê địa điểm mà còn lan tỏa đến khách sạn, nhà hàng, hàng không, trung tâm thương mại và nhiều dịch vụ liên quan. Đối với bất động sản du lịch nghỉ dưỡng, cơ hội lớn nhất là chuyển nhu cầu tăng đột biến trong thời gian diễn ra sự kiện thành nguồn khách ổn định, đồng thời bảo đảm hiệu quả vận hành và lợi nhuận bền vững.