Concert của Céline Dion mang về hơn 700 triệu euro cho kinh tế của Paris

Theo Music Talkers, Céline Dion kết thúc đợt biểu diễn đầu tiên tại Paris (Pháp) với 16 cháy vé, lập kỷ lục tại nhà thi đấu Plenitude Arena.

Cụ thể, trong 5 tuần, các buổi diễn thu hút hơn 500.000 khán giả, đêm diễn có hơn 32.000 khán giả. Theo ban tổ chức, Céline là nghệ sĩ đầu tiên lập kỷ lục này tại nhà thi đấu Plenitude Arena.

Hình ảnh của Céline Dion trong concert tại Pháp. (Ảnh: Music Talkers).

Sức hút của loạt concert thể hiện rõ từ trước khi chương trình bắt đầu. Hơn 9 triệu lượt đăng ký mua vé trước được ghi nhận cho 10 đêm diễn đầu tiên. Toàn bộ vé được bán hết trong khoảng 90 phút. Sau đó, ban tổ chức quyết định bổ sung, nâng tổng số buổi diễn lên 16.

Hiện tại, ban tổ chức đã công bố thêm 10 đêm diễn tiếp theo dự kiến diễn ra vào tháng 5/2027, kéo dài chuỗi biểu diễn thu hút người hâm mộ từ khắp thế giới đến thủ đô nước Pháp.

Theo một nghiên cứu của MKG, được đài France 3 Paris-Ile-de-France dẫn lại, các buổi concert của nữ danh ca đã tạo ra hơn 700 triệu euro (20.407 tỷ đồng) lợi ích kinh tế.

Cụ thể hơn 500.000 khán giả đã đến xem các buổi diễn, tạo ra 423 triệu euro (hơn 12.331 tỷ đồng) chi tiêu trực tiếp.

Trong đó, doanh thu bán vé đạt 75 triệu euro (hơn 2.186 tỷ đồng). Các khoản chi cho khách sạn, đi lại, nhà hàng, thực phẩm và quà lưu niệm được ghi nhận ở mức 244 triệu euro (hơn 7.113 tỷ đồng). Riêng những khoản chi này còn tạo ra thêm 296 triệu euro (hơn 8.629 tỷ đồng) chi tiêu phát sinh khác.

Theo nghiên cứu, doanh thu khách sạn tính trên mỗi phòng tại khu vực La Défense tăng trung bình 34% vào những đêm diễn ra concert. Cứ mỗi euro chi cho vé xem concert, khán giả chi thêm hơn 4 euro (hơn 116.000 đồng) tại vùng Paris-Ile-de-France - nơi diễn ra concert.

Theo KMG, sau concert thứ 2 diễn ra vào năm 2027, tác động kinh tế dự kiến sẽ đạt gần 1,2 tỷ euro (hơn 34.983 tỷ đồng).

Dù loạt concert của Céline Dion mang lại nguồn thu lớn, nhưng giới chuyên môn âm nhạc Pháp lo ngại một phần tiền thuế từ việc bán vé sẽ không được tái đầu tư cho ngành.

Theo AFP, Pháp quy định mức trần 58 triệu euro đối với khoản thuế bán vé biểu diễn âm nhạc được dành cho Trung tâm Quốc gia về Âm nhạc (CNM). Phần vượt trần không được giữ lại để hỗ trợ ngành âm nhạc mà chuyển vào ngân sách nhà nước.

Năm 2026, tổng thuế từ việc bán vé biểu diễn âm nhạc tại Pháp dự kiến đạt 72–74 triệu euro (khoảng 2.099-2.157 tỷ đồng) trong năm 2026, vượt mức trần khoảng 14 triệu euro (hơn 408 tỷ đồng). Riêng các buổi diễn của Céline Dion dự kiến đóng góp khoảng 4 triệu euro (hơn 116 tỷ đồng) trong khoản vượt trần này.

Reuters nhận định hiếm có chương trình nào có sức mua vé như các đêm diễn của Céline Dion. (Ảnh: AFP, Courtesy Schiaparelli).

Điều khiến giới âm nhạc lo ngại là dù các chương trình lớn tạo ra nguồn thu thuế đáng kể, phần vượt trần lại không được giữ lại để tái đầu tư cho ngành, trong khi CNM vẫn phải duy trì các chương trình hỗ trợ.

Ngày 12/9, Céline Dion khởi động chuỗi concert Céline Dion Paris 2026 tại Plenitude Arena. Theo Reuters, sự kiện đánh dấu sự trở lại của Dion sau sáu năm vắng bóng kể từ ngày biểu diễn cuối cùng 8/3/2020 trước khi tour Courage của cô bị hủy vì Covid-19.

Năm 2022, nghệ sĩ tiết lộ bản thân đang mắc hội chứng "người cứng" SPS (Stiff-Person Syndrome) - rối loạn vận động liên quan tự miễn rất hiếm gặp, tác động tới hệ thần kinh trung ương (não hoặc tủy sống). Đây là bệnh hiếm, ảnh hưởng khả năng vận động và thanh quản của ca sĩ. Cô kể lại cuộc chiến vượt bạo bệnh trong phim tài liệu "I Am: Céline Dion" (2024).

Năm 2024, nữ ca sĩ khiến fan xúc động khi bất ngờ xuất hiện tại lễ trao giải Grammy, trao giải thưởng Album của năm cho Taylor Swift.

Vài tháng sau, cô biểu diễn tại lễ khai mạc Olympic Paris, thể hiện ca khúc tiếng Pháp "Hymne A L'Amour" của Edith Piaf.

Tháng 11/2024, cô hát lại bản hit "The Power of Love" trong show thời trang của hãng Elie Saab tại Arab Saudi.

Céline Dion sinh năm 1968, là giọng ca nổi tiếng người Canada. Được phát hiện trên truyền hình Pháp năm 1983, cô thực sự được công chúng đón nhận vào năm 1995 với thành công của album "D'eux". Album này, bao gồm các bài hát "Pour que tu m'aimes encore" và "Prière païenne" - là album tiếng Pháp bán chạy nhất thế giới với khoảng 10 triệu bản. Cô được xếp hạng The Vocal Trinity - một trong 5 diva có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới - cùng Whitney Houston và Mariah Carey. Trong sự nghiệp, Céline Dion giành được năm giải Grammy, bao gồm Album của năm và Thu âm của năm. Năm 2016, Billboard vinh danh cô là Nữ hoàng nhạc đương đại. Về đời tư, cô kết hôn quản lý René Angélil hơn 26 tuổi vào năm 1994. Cả hai có với nhau 3 con trai. Năm 2016, chồng cô qua đời vì bệnh ung thư vòm họng.