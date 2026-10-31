'Concert cháy vé, nhà sản xuất vẫn lỗ'

Hội thảo Korea - Vietnam Content Connect 2026 diễn ra tại TP.HCM với sự góp mặt của đại diện các công ty giải trí, đơn vị quản lý nghệ sĩ, nhà sản xuất cùng nhiều đối tác ở thị trường giải trí Hàn Quốc và Việt Nam.

Sự kiện nằm trong khuôn khổ Korea Spotlight 2026 do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Hàn Quốc (MCST) chủ trì và Cơ quan Nội dung Sáng tạo Hàn Quốc (KOCCA) tổ chức.

Trong khuôn khổ tọa đàm, các chuyên gia đầu ngành, đại diện công ty giải trí Hàn Quốc và một số nghệ sĩ Việt chia sẻ về tiềm năng, tốc độ phát triển của thị trường âm nhạc; cách thức tiếp cận, xuất khẩu văn hóa Việt ra quốc tế; cơ hội kinh doanh mới từ cộng đồng người hâm mộ và IP.

'Thị trường nhạc Việt còn nhiều dư địa để khai phá'

Mở đầu buổi thảo luận, ông Michael Choi - Giám đốc Điều hành của InQ International - cho biết thị trường âm nhạc Việt Nam có sự thay đổi và phát triển nhanh chóng, khác biệt ở những năm gần đây. Ông kể vào năm 2017, khi lần đầu đến và làm việc ở Việt Nam, các chương trình về âm nhạc có quy mô nhỏ và thường phát vé miễn phí cho khán giả. Song vài năm đổ lại đây, công chúng Việt Nam đã chi trả số tiền không nhỏ vào những show giải trí, trong đó có các concert. Theo Michael Choi, điều đó cho thấy nhạc Việt đang đi đúng đường và còn nhiều dư địa để khai phá.

Bà Đinh Thị Nam Phương, Giám đốc Chiến lược Nội dung của DatVietVAC chia sẻ về tiềm năng, cơ hội phát triển của thị trường nhạc Việt.

Chung quan điểm, bà Đinh Thị Nam Phương, Giám đốc Chiến lược Nội dung của DatVietVAC cho rằng thị trường nội địa có rất nhiều lợi thế để phát triển, trong bối cảnh nhu cầu, mong muốn của khán giả với nhạc Việt ngày càng tăng cao.

Đại diện DatVietVAC kể concert đầu tiên đông khán giả nhất mà đơn vị từng tổ chức là Rap Việt, quy tụ khoảng 15.000 khán giả. Thời điểm ấy, đó là con số người xem "trong mơ" đối với bất kỳ nhà tổ chức nào.

Thế nhưng, chỉ sau vài năm, những concert với sự góp mặt của hàng chục nghệ sĩ, trong đó có Anh trai "say hi", Tinh hà "say hi" đã thu hút 40.000 - 50.000 người/đêm. Sự tăng trưởng về số lượng khán giả, nghệ sĩ tham gia rất khủng khiếp, theo bà Đinh Thị Nam Phương.

"Trong những năm qua, chúng tôi đã tổ chức khoảng 40 show lớn nhỏ, quy tụ nhiều nghệ sĩ. Chúng tôi mong muốn đi đầu trong làn sóng âm nhạc, khai mở những hướng đi mới, tạo ra IP nguyên bản, cộng đồng người hâm mộ trung thành cho nghệ sĩ. Thị trường nhạc Việt hiện có rất nhiều lợi thế. Chúng ta có bản sắc văn hóa, dân số trẻ, quen thuộc với nhiều nền tảng nhạc số. Tiềm năng phát triển rất lớn", Giám đốc Chiến lược Nội dung của DatVietVAC nhấn mạnh.

Bà Nam Phương cho biết hiện tại, đơn vị này đang từng bước xuất khẩu văn hóa, âm nhạc Việt Nam ra quốc tế. Để làm được điều đó, chiến lược trọng tâm vẫn là giữ tính bản địa.

"Hiện tại, các nghệ sĩ Việt cũng cần phải thay đổi tư duy. Để vươn tầm quốc tế, các sản phẩm của họ phải giữ được bản sắc địa phương, dựa trên nguồn văn hóa đa dạng, phong phú của Việt Nam. Nếu chúng ta có bản sắc Việt Nam, các nghệ sĩ quốc tế khó lòng mà cạnh tranh được", đại diện DatVietVAC nói thêm.

Về phía Hàn Quốc, ông Jiyong Kim - Giám đốc điều hành WITHUS Entertainment - đánh giá cao sự thay đổi của thị trường giải trí, nhạc Việt trong những năm qua. Theo ông, ngày càng nhiều công ty, nghệ sĩ Hàn đã sang Việt Nam để hoạt động, gắn bó và kết nối với khán giả tại đây.

Ông Jiyong Kim cho biết trước đây, khi tiếp cận với thị trường Việt Nam, không ít công ty giải trí đã thất bại vì chưa tìm được phương pháp phù hợp, thiếu thông tin về ngành. Song hiện tại, các đơn vị đã tìm ra được các đối tác, nghệ sĩ phù hợp ở Việt Nam để đồng hành, từ đó tạo ra sự cộng hưởng chung.

'Concert cháy vé, NSX vẫn lỗ'

Đề cập đến sự bùng nổ của hàng loạt concert lớn, nhỏ tại Việt Nam thời gian qua, ông Long Nguyễn - Giám đốc điều hành của Vieent - nhận định đây là tín hiệu tích cực cho thị trường.

"Trước đây, các festival phải có sự đầu tư, tài trợ của nhãn hàng và hoàn toàn miễn phí cho khán giả tham gia. Mọi thứ chỉ dừng lại ở đó. Hiện tại, rất nhiều nghệ sĩ độc lập tổ chức các concert riêng, tự đầu tư và mang lại hiệu quả", ông Long Nguyễn cho biết.

Trong khi đó, bà Đinh Thị Nam Phương nói trước đây, rất khó để khán giả bỏ tiền vào các sản phẩm giải trí. Hầu hết mọi người quen với việc các nội dung giải trí là miễn phí. Song những chương trình đến từ DatVietVAC vài năm qua như Anh trai "say hi", Em xinh "say hi", mối quan hệ giữa idol và fan đã khác. Khán giả sẵn sàng chi trả cho các sản phẩm của nghệ sĩ thông qua việc mua vé xem concert, merchandise...

"Thật ra, trong khoảng 40 show chúng tôi tổ chức những năm qua, vẫn một nửa là miễn phí. Chúng tôi còn một con đường dài để đi, khai phá và phát triển. Song tôi nhận thấy dư địa, tiềm năng của thị trường vẫn rất khổng lồ. Nhiều công ty giải trí ở các nước khác vẫn nhìn vào thị trường Việt Nam để học hỏi", đại diện DatVietVAC cho biết.

Theo đại diện DatVietVAC, những concert cháy vé vẫn khiến nhà sản xuất lỗ nếu không có tài trợ của nhãn hàng.

Khi được hỏi về lợi nhuận sau những concert cháy vé, bà Đinh Thị Nam Phương cho rằng trên thực tế, đứng sau những chương trình này là sự tài trợ của nhãn hàng. Nếu không có sự đồng hành từ doanh nghiệp, các concert hàng vạn người và bán cháy vé, vẫn chịu lỗ.

"Chúng tôi đã tổ chức nhiều concert nhưng thực ra không dễ để kiếm được lợi nhuận. Concert có bán vé vẫn được tài trợ một phần từ nhãn hàng. Không chiến thắng nào là đảm bảo", bà Nam Phương trao đổi.

Theo ông Jiyong Kim, các nghệ sĩ trực thuộc WITHUS Entertainment thường tổ chức fanmeeting nhiều hơn so với các concert hoặc những chương trình có quy mô lớn. Trong thời gian tới, WITHUS Entertainment sẽ lên kế hoạch để tổ chức các chương trình, fanmeeting của nghệ sĩ tại Việt Nam nhằm tăng cường cơ hội biểu diễn, giao lưu.