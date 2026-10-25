Concert BIGBANG tại Hà Nội: Phát hiện nhiều người đeo vòng 'pha-ke', phe vé dẫn khách chui

Concert BIGBANG tại Hà Nội tổ chức vào ngày 24 - 25/10 ở Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Ngay sau đêm diễn đầu tiên, trên Threads xuất hiện hàng loạt bài đăng phản ánh khu Standing chật kín người, nghi ngờ có khán giả "đi cửa sau", đeo vòng/vé không hợp lệ trà trộn.

Khán giả đeo vòng chặng khác trà trộn vào khu Ultimate bị mời ra ngoài.

Ở khu vực Ultimate (giá 10,5 triệu đồng - đắt và sát sân khấu nhất), không ít người hâm mộ đã đồng lòng tố giác với bảo an, nhân viên kiểm soát một vài trường hợp khán giả nước ngoài sử dụng vòng giả hoặc vòng tay ở chặng concert khác nhưng cùng màu hạng Ultimate Việt Nam để trà trộn vào khu đứng. Những người này được cho là đi qua cửa check-in bằng mã QR của hạng vé rẻ hơn, sau đó đổi vòng tay giả để dễ đánh lừa staff/bảo an tại khu Ultimate.

Khu Standing (4,5 triệu đồng) chật kín người, làm dấy lên nghi ngờ có lượng khán giả vào sân không hợp lệ.

Nhiều tài khoản Threads lên án phe vé tại SVĐ Mỹ Đình "hét giá" 5 - 7 triệu/người, đeo vòng giả hoặc thậm chí không cần vòng tay, đi vào khu vực biểu diễn qua đường phía sau khu vực tổ chức. Dân mạng không chỉ "ném đá" phe vé mà còn chê trách các fan ủng hộ cho hành vi trục lợi, gian lận bất chấp chi phí vô lí.

Tại bình luận, có Vnet cho biết không ít đoàn đã đi vào thành công nhưng cũng có trường hợp bị bảo an phát hiện, mời ra ngoài. Phe vé dẫn khách chui cũng bị phía an ninh phát hiện, khống chế. Ở SVĐ Mỹ Đình tối 24/10 còn có phe vé người nước ngoài. Người này bị cho là bán vé giả, nghi trộm thẻ nhân viên để đưa khách quốc tế vào concert.

Bài đăng viral trên Threads với gần 100K lượt xem, được cho là ghi lại đoàn người "đi chui" concert BIGBANG tại Hà Nội.

Một bài phản ánh đang viral khác.

Một chủ tài khoản Threads đăng tải lực lượng an ninh khống chế người được cho là phe vé dẫn khách chui. - Video: @_dng.hw_

Người được cho là phe vé bị bảo an vòng tay ngăn lại, không cho tiến vào khu vực cổng check-in.

Vé concert BIGBANG tại Hà Nội bán hết nhanh chóng mặt mỗi đợt mở bán. Càng sát giờ diễn, thị trường "chợ đen" đang bị độn giá lên gấp 2 - 5 lần, thậm chí 10 lần do tình trạng khan vé.

Không ít V.I.P mất nhiều công sức và chi phí để sở hữu tấm vé hợp lệ để thưởng thức concert. Vì vậy, V-V.I.P đang đồng loạt kêu gọi fan tố giác những trường hợp phe vé dẫn khách chui hoặc gian lận, làm giả vé.

Việc dung túng để tình trạng gian lận diễn ra dễ dàng có thể tạo tiền lệ xấu, tạo nên hình ảnh kém văn minh, gây mất uy tín của nhà đầu tư khi nghệ sĩ quốc tế cân nhắc đến biểu diễn tại Việt Nam.