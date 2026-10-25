Concert BIGBANG tại Hà Nội: Gần 45.000 khán giả hòa giọng hát khúc thanh xuân

Tối 24-10, sau nhiều ngày mong đợi, BIGBANG 2026-2027 World Tour in Hanoi, kỷ niệm 20 năm ra mắt nhóm nhạc huyền thoại Hàn Quốc BIGBANG, đã diễn ra tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), đem đến cuộc hội ngộ đáng nhớ với V.I.P – tên những người hâm mộ nhóm.

Đêm nhạc sôi động tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Ảnh: Quỳnh Phương

Bùng nổ cùng những bản hit đình đám

Sự xuất hiện của G-Dragon, Taeyang và Daesung khiến Sân vận động quốc gia Mỹ Đình vỡ òa trong tiếng reo hò. Với các ca khúc “Fantastic Baby”, “Hands Up”, “Tonight”, BIGBANG nhanh chóng khuấy động không khí bằng những giai điệu sôi động, vũ đạo cuốn hút và sân khấu được đầu tư quy mô lớn. Hàng chục nghìn chiếc Bang Bong hình vương miện vàng đồng loạt sáng lên, tạo thành biển ánh sáng rực rỡ trên khán đài.

Nhóm gửi đến nhiều ca khúc nổi tiếng, gắn bó với thanh xuân của nhiều người. Ảnh: Quỳnh Phương

Bên cạnh những màn trình diễn giàu năng lượng, nhóm còn đưa khán giả đi qua nhiều sắc thái âm nhạc với “Blue”, “Loser”, “If You”, “Bad Boy”, “Bae Bae”... Mỗi thành viên cũng thể hiện màu sắc riêng: Daesungchinh phục người nghe bằng giọng hát nội lực và lối giao lưu hài hước; Taeyang gây ấn tượng với khả năng hát live cùng những bước nhảy đặc trưng; G-Dragon tiếp tục làm chủ sân khấu bằng phong thái biểu diễn cá tính.

3 thành viên nhiệt tình giao lưu với khán giả trong suốt đêm diễn. Ảnh: Quỳnh Phương

Đặc biệt, màn giao lưu của nhóm khiến khán giả tại Việt Nam thích thú. Taeyang hỏi “Hanoi, are you ready?”, Daesung vui vẻ chào “Các bạn có khỏe không?”, còn câu giới thiệu bằng tiếng Việt “Xin chào Hà Nội! Tôi tên là Taeyang” nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt của khán giả. Mỗi lần 3 thành viên gọi “Hà Nội ơi”, V.I.P lại đáp lại bằng tiếng hò reo và những chiếc vương miện vàng giơ cao.

Sân khấu với màn hình LED khổng lồ, hệ thống âm thanh quy mô lớn, pháo hoa và hiệu ứng ánh sáng góp phần tạo nên không gian trình diễn xứng tầm một tour lưu diễn quốc tế. Theo thông tin từ chương trình, cấu hình sân khấu tại Hà Nội tương đương chặng Goyang (Hàn Quốc) của BIGBANG 2026-2027 World Tour.

Dàn đồng ca khổng lồ trên sân Mỹ Đình

Bên cạnh mang đến không khí sôi động, BIGBANG cũng tạo những giây phút lắng đọng để khán giả trở về với thanh xuân qua những ca khúc “Haru Haru”, “Lies”. Chỉ cần những nốt piano mở đầu vang lên, hàng chục nghìn khán giả lập tức nhận ra giai điệu quen thuộc. G-Dragon, Taeyang và Daesung nhiều lần hướng micro về phía khán đài, để người hâm mộ cùng hát những câu ca đã gắn bó với họ suốt nhiều năm.

Nhiều khoảnh khắc bùng cháy trên Sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Ảnh: Quỳnh Phương

Câu hát “I'm so sorry but I love you” trong bài “Lies” được gần 45.000 khán giả đồng thanh cất lên, biến sân vận động thành một dàn hợp xướng khổng lồ. Với nhiều V.I.P, đó là khoảnh khắc những ký ức thanh xuân trở lại qua âm nhạc, trong cuộc hội ngộ trực tiếp với thần tượng sau hàng chục năm.

Hàng chục nghìn khán giả chìm đắm trong đêm nhạc. Ảnh: Quỳnh Phương

BIGBANG 2026-2027 World Tour in Hanoi do AEG Presents Asia, Carpa và VPBank đồng tổ chức, phối hợp cùng YG Entertainment; VPBank là nhà tài trợ chính. Chương trình nằm trong BIGBANG 2026-2027 World Tour (XX: Cosmos) dự kiến đi qua 19 thành phố với 33 đêm diễn. Trước chặng Hà Nội, lịch trình của tour đã đưa nhóm đến một số thành phố như Goyang (Hàn Quốc), Oakland và East Rutherford (Mỹ), Paris (Pháp), London (Anh), Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) và Singapore.

Đêm diễn thứ 2 tại Hà Nội sẽ diễn ra tối nay (25-10) ở Sân vận động quốc gia Mỹ Đình.