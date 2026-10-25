Concert BigBang tại Hà Nội: G-Dragon đập guitar, Daesung chào khán giả bằng tiếng Việt

BigBang 2026-2027 World tour (XX: Cosmos) in Hanoi sẽ chính thức diễn ra trong hai đêm 24 và 25/10 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Đây là một trong những điểm dừng chân của chuyến lưu diễn thế giới đầu tiên của BigBang với tư cách một nhóm nhạc sau 9 năm, đồng thời là tour diễn kỷ niệm cột mốc 20 năm của một trong những huyền thoại có sức ảnh hưởng lớn nhất lịch sử K-pop.

Nhiều fan hâm mộ tới sân vận động từ sớm để check-in. (Ảnh: BTC).

Từ trưa 24/10, rất nhiều người hâm mộ đã đổ về sân vận động Mỹ Đình, tạo nên bầu không khí sôi động trước thềm đêm nhạc được mong chờ nhất năm.

Đúng 19h40, màn hình khổng lồ sáng lên, G-Dragon, Taeyang và Daesung xuất hiện giữa tiếng hét vang dội từ gần 45.000 khán giả.

3 thành viên BigBang hội ngộ khán khả Việt Nam sau 14 năm. (Ảnh: BTC).

Các thành viên nhóm nhạc mở màn với bản hit "Fantastic baby". Phần nhạc đầu tiên vừa vang lên, hàng chục nghìn chiếc Bang Bong (lightstick - gậy cổ vũ chính thức của nhóm) lập tức được giơ cao, khán giả đồng loạt đứng dậy, cùng hát vang theo điệp khúc quen thuộc.

Sau "Fantastic baby", "Hands up" và "Tonight" tiếp tục giữ nhịp "nóng" của sân khấu.

BigBang có màn giao lưu vui vẻ với 45.000 người hâm mộ có mặt tại Mỹ Đình. (Ảnh: BTC).

Một trong những khoảnh khắc khiến khán đài vỡ òa đến từ G-Dragon, khi nam nghệ sĩ tái hiện màn đập guitar từng gắn với những sân khấu "Tonight" trước đây. Cây đàn đổ xuống giữa ánh sáng và pháo hoa, hàng nghìn điện thoại cùng giơ lên, còn tiếng hét phấn khích của khán giả dội ngược trở lại sân khấu.

Phần giao lưu đầu tiên nhanh chóng xóa đi khoảng cách của một sân vận động gần 45.000 người. Taeyang hỏi lớn “Hanoi, are you ready?”.

Daesung khiến fan thích thú với câu “Các bạn có khỏe không?”, còn lời giới thiệu “Xin chào Hà Nội! Tôi tên là Taeyang” được đáp lại bằng những tràng reo hò kéo dài.

Mỗi lần ba thành viên gọi “Hà Nội ơi”, những chiếc vương miện vàng lại được giơ cao hơn.

Khán giả chìm đắm trong lễ hội âm nhạc của BigBang. (Ảnh: BTC).

Sau phần mở màn giàu năng lượng, BigBang đưa khán giả đi qua một loạt màu sắc quen thuộc với "Blue", "Loser", "If you", "Bad boy" và "Bae bae". Sân vận động vừa cuồng nhiệt trong tiếng bass và pháo hoa nhanh chóng lắng xuống khi những giai điệu chậm vang lên.

Trên khán đài, nhiều khán giả ở khu vực V.I.P không còn giơ điện thoại liên tục mà đứng hát theo, đung đưa Bang Bong và tận hưởng những ca khúc đã đi cùng mình qua nhiều năm.

Cảm xúc được đẩy lên rõ nhất khi phần dạo đầu của "Haru Haru" vang lên. Giai điệu piano quen thuộc vừa xuất hiện, toàn bộ Mỹ Đình gần như nhận ra ngay lập tức.

G-Dragon, Taeyang và Daesung nhiều lần hướng micro xuống phía khán giả, để hàng chục nghìn người hát tiếp những câu còn lại. Tiếng hô vang của hàng chục nghìn khán giả tạo thành màn đại hợp xướng ấn tượng.

Ngay sau đó, "Lies" kéo cả sân trở về năm 2007. Câu hát “I’m so sorry but I love you” được gần 45.000 khán giả đồng thanh cất lên, tạo nên khoảnh khắc vừa hoài niệm vừa choáng ngợp.

Với nhiều người có mặt tại Mỹ Đình, đây không đơn thuần là nghe lại một bản hit. Đó là lúc những năm tháng từng gắn với BigBang bất ngờ quay trở lại.

"Haru haru" trở thành một trong những khoảnh khắc giàu cảm xúc nhất đêm đầu tiên của nhóm tại Hà Nội. (Ảnh: BTC).

Các sân khấu cá nhân sau đó cho thấy ba cá tính hoàn toàn khác nhau.

Daesung giữ khán giả bằng giọng hát nội lực, khả năng khuấy động sân khấu và cách giao lưu hài hước.

Taeyang mang tới phần trình diễn giàu năng lượng, hát live chắc chắn và những bước nhảy đã thành thương hiệu.

G-Dragonlại làm chủ sân khấu theo cách rất riêng. Từ trang phục, biểu cảm đến những chuyển động tưởng như ngẫu hứng đều khiến tiếng reo hò bùng lên.

Sau 20 năm hoạt động, sức hút của thủ lĩnh BigBang vẫn hiện rõ qua cách anh điều khiển hàng chục nghìn người bằng một ánh nhìn, một động tác tay hay vài câu rap quen thuộc.

Những bản hit tồn tại hơn một thập kỷ vẫn khiến Mỹ Đình sôi sục. (Ảnh: BTC).

Màn LED khổng lồ, pháo hoa dày đặc và phần âm thanh hoành tráng giúp các tiết mục cao trào đạt đúng quy mô của một World tour sân vận động.

Sân khấu Hà Nội gần như giữ nguyên mặt bằng sản xuất tại Goyang, điều chưa nhiều thị trường sau chặng mở màn làm được.

Đêm 1 khép lại với rất nhiều giọng hát đã khàn đi, pin điện thoại gần cạn nhưng Bang Bong vẫn sáng trên khán đài. Đêm 25/10 là cơ hội cuối cùng để “yellow ocean” (biển lightstick màu vàng của khán giả) tại Mỹ Đình bùng lên trong chặng Hà Nội của tour kỷ niệm 20 năm.