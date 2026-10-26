Concert BIGBANG tại Hà Nội: Đón cơ hội từ du lịch âm nhạc

Mỹ Đình bùng nổ cùng BIGBANG

Mỹ Đình bùng nổ cùng BIGBANG, âm nhạc “gọi” du khách

Hai đêm concert BIGBANG 2026-2027 World tour (XX: COSMOS) tại Hà Nội diễn ra cuối tuần qua, đánh dấu sự trở lại của nhóm nhạc Hàn Quốc tại Việt Nam. Sân vận động Mỹ Đình như bùng nổ trong tiếng reo hò của khoảng 45.000 khán giả mỗi đêm.

Những cánh tay giơ cao, những chiếc vương miện ánh vàng đặc trưng của cộng đồng người hâm mộ BIGBANG và những giọng hát hòa theo thần tượng tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt hiếm thấy.

Nhiều khán giả cho biết đã háo hức lên lịch tham dự concert trong thời gian dài. Sau nhiều năm chờ đợi, khán giả Việt Nam lần đầu được đón nhóm nhạc Hàn Quốc trong khuôn khổ chuyến lưu diễn thế giới kỷ niệm 20 năm hoạt động.

Mỗi đêm diễn kéo dài gần ba giờ, quy tụ loạt ca khúc làm nên tên tuổi BIGBANG. G-Dragon, Taeyang và Daesung liên tục giao lưu với khán giả bằng những câu tiếng Việt, trong đó có lời chào “Hà Nội ơi!” và lời bày tỏ tình cảm dành cho người hâm mộ.

Khoảnh khắc cả ba thành viên quỳ gối, cúi đầu cảm ơn ở cuối chương trình đã khép lại đêm diễn bằng cảm xúc đặc biệt.

Sức hấp dẫn của BIGBANG không đơn thuần nằm ở danh tiếng của một nhóm nhạc quốc tế. Với nhiều khán giả, những ca khúc đã đồng hành qua tuổi trẻ nay được nghe trực tiếp trên sân khấu lớn tạo nên cuộc gặp gỡ giữa ký ức cá nhân và trải nghiệm cộng đồng.

Âm nhạc trở thành ngôn ngữ kết nối những thế hệ người nghe, những người đến từ nhiều địa phương, thậm chí nhiều quốc gia, cùng hội tụ tại Hà Nội. Chính sức mạnh kết nối ấy tạo nên giá trị đặc biệt của các sự kiện âm nhạc quy mô lớn.

Một concert có thể diễn ra trong vài giờ, nhưng nhu cầu đi lại, lưu trú, ăn uống, mua sắm và khám phá điểm đến đã hình thành từ nhiều tháng trước. Hà Nội vì thế không chỉ là nơi tổ chức chương trình, mà còn trở thành một phần trong hành trình trải nghiệm của khán giả.

Sự kiện đã tạo ra những chuyển động rõ nét trên thị trường hàng không, khách sạn và các dịch vụ du lịch tại Hà Nội.

Dữ liệu từ nền tảng Trip.com cho thấy lượng đặt vé máy bay đến Hà Nội trong giai đoạn 23-26.10 tăng 74%, số hành khách tăng 76% so với cùng kỳ năm 2025.

Nhu cầu đặt vé máy bay và khách sạn tăng mạnh khi mở bán vé concert, có thời điểm cao gấp sáu lần mức trung bình hằng ngày. Nhu cầu du lịch đến Hà Nội trong tháng 10 trên nền tảng này cũng tăng 45%.

Với thị trường lưu trú, theo ghi nhận, từ cuối tháng 8, nhiều khách sạn gần sân Mỹ Đình đã kín phòng trong dịp diễn ra concert. Dữ liệu Traveloka cũng ghi nhận lượng tìm kiếm du lịch nội địa tăng hơn bốn lần so với thông thường trong thời gian liên quan đến concert.

Những con số này cho thấy sự kiện âm nhạc có thể trở thành lý do chính để lựa chọn điểm đến. Khán giả mua vé trước, sau đó lên kế hoạch di chuyển, đặt phòng và sắp xếp các hoạt động trải nghiệm.

Một đêm diễn kéo dài vài giờ vì thế có thể tạo ra nhu cầu chi tiêu trong nhiều ngày, lan tỏa sang hàng không, lưu trú, ăn uống, vận tải, mua sắm và tham quan.

Tại Hà Nội, lợi ích tiềm năng còn nằm ở khả năng đưa du khách đến với những không gian văn hóa của Thủ đô. Nếu được tổ chức thành các hành trình hợp lý, chuyến đi xem concert có thể kết hợp khám phá phố cổ, ẩm thực, bảo tàng, di tích và các chương trình nghệ thuật truyền thống…

Khi ấy, âm nhạc trở thành điểm khởi đầu cho một trải nghiệm văn hóa rộng hơn, giúp du khách có thêm lý do lưu trú và chi tiêu tại địa phương.

Dư âm âm nhạc, cơ hội của kinh tế sáng tạo

Hai đêm concert của BIGBANG, tiếp nối các đêm diễn quy mô lớn diễn ra vừa qua, cho thấy sức mạnh của âm nhạc trong việc thu hút du khách, đồng thời đặt ra bài toán lớn hơn: Làm thế nào để những concert quy mô quốc tế trở thành động lực phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam, thay vì chỉ tạo ra hiệu ứng kinh tế ngắn hạn.

Tại Hội thảo Công nghiệp Concert và giải trí: Từ bùng nổ đến bền vững, trong khuôn khổ Tuần lễ Tổ chức sự kiện và Triển lãm Việt Nam 2026 mới đây, đạo diễn Việt Tú lưu ý cần xây dựng bộ chỉ số đánh giá đóng góp kinh tế và tác động của concert đối với các ngành liên quan.

Sức hút concert tạo cơ hội cho du lịch

Xét từ góc độ công nghiệp văn hóa, việc đón được nghệ sĩ nổi tiếng mới là một phần của câu chuyện. Với Hà Nội, thành phố có thể tiến thêm một bước bằng việc xây dựng lịch sự kiện văn hóa, âm nhạc quy mô lớn theo năm, kết nối với các sản phẩm du lịch và không gian sáng tạo.

Mỗi concert quốc tế nên được nhìn nhận như một cơ hội quảng bá điểm đến, nhưng cũng là dịp nâng cao năng lực của đội ngũ tổ chức trong nước, phát triển dịch vụ và mở rộng hợp tác quốc tế.

Khi chuyển sức hút của nghệ sĩ thành năng lực tổ chức, sản phẩm du lịch và thị trường sáng tạo, những chương trình như concert của nhóm nhạc BIGBANG có thể đóng góp lâu dài hơn cho công nghiệp văn hóa.

Đích đến không đơn thuần là trở thành nơi các ngôi sao quốc tế ghé qua, mà là xây dựng một thị trường đủ chuyên nghiệp để đón các chương trình lớn, đồng thời nuôi dưỡng những sản phẩm văn hóa Việt Nam có sức cạnh tranh trong khu vực và trên thế giới.