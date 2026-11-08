Concert BIGBANG tại Bangkok gặp 'kiếp nạn': Thời tiết xấu khiến show hủy đột ngột

Hôm qua (ngày 7/11), BIGBANG đã tổ chức đêm concertđầu tiên tại Sân vận động Rajamangala (Bangkok, Thái Lan) trong khuôn khổ của chuyến lưu diễn toàn cầu mang tên < XX : COSMOS >. Dù vậy, điều khiến netizen chú ý nhất không phải là setlist hay phần trình diễn của nhóm, mà lại là công tác tổ chức quá nhiều "cờ đỏ".

Đầu tiên phải kể đến khâu an ninh lỏng lẻo. Khu vực ghế ngồi mặt sân không phải là ghế cố định, mà được bố trí từ nhiều hàng ghế nhựa không có dây cố định hàng ghế. Lợi dụng điều này, nhiều khán giả đã tự ý bê ghế ra khỏi khu vực vé của mình, thậm chí còn chen lấn, xô đẩy để giành vị trí sát rào, gần sân khấu hơn. Đáng nói, một số khán giả quá khích còn trèo qua hàng rào, tìm cách tiếp cận khu vực nghệ sĩ đang biểu diễn, khiến cộng đồng mạng không khỏi bức xúc.

Một người hâm mộ quá khích cố leo rào để chạy đến chỗ G-Dragon, đến mức gần như "ẩu đả" với bảo an.

Trong khi đó, phía ban tổ chức dường như không có biện pháp can thiệp đủ quyết liệt để kiểm soát tình hình. Khung cảnh hỗn loạn biến khu vực khán đài thành một màn "vỡ trận", đẩy cả nghệ sĩ lẫn những người hâm mộ đến xem một cách văn minh vào tình cảnh khó xử.

Khung cảnh "vỡ trận" trong đêm đầu tiên concert tại Thái Lan đã làm xấu đi hình ảnh của người hâm mộ cũng như chính BIGBANG.

Theo chia sẻ từ những khán giả có mặt tại concert, một bộ phận người xem còn lần lượt ra về khi BIGBANG vẫn đang trình diễn. Thậm chí, có người đã rời khỏi địa điểm tổ chức từ trước cả khi nhóm bước lên trên sân khấu, khiến nhiều fan không khỏi ngỡ ngàng và tiếc nuối.

Ở set diễn cuối cùng, Taeyang đã giới thiệu "4 seasons with no reason (4 mùa mà không cần lý do)" - câu hát nổi tiếng trong bài Still Life. Tuy vậy, ban tổ chức lại mở nhầm thành ca khúc Flower Road khiến G-Dragon bất ngờ. Anh ngay lập tức ra hiệu với ban nhạc "No, no, this is not right (Không phải, bài này không đúng)" để điều chỉnh kịp thời. Đoạn cắt vô tình bị dân mạng xem online hiểu lầm, tưởng rằng G-Dragon từ chối hát Flower Road, một số người chỉ trích anh.

Dù chỉ là một sự cố ngoài ý muốn, màn nhầm lẫn này vẫn khiến người hâm mộ không khỏi thất vọng về đơn vị tổ chức. Bởi thông thường, danh sách bài hát và các phần trình diễn vốn đã được chuẩn bị, thống nhất từ rất lâu trước khi concert chính thức diễn ra.

Khâu tổ chức còn nhiều bất cập, thái độ của khán giả đứng dậy ở khu vé ngồi, đứng/ngồi sai vị trí khi BIGBANG biểu diễn cũng bị chê trách là thiếu cuồng nhiệt, chỉ tập trung quay video mà không cổ vũ.

Đến concert BIGBANG tại Thái Lan đêm 2 (tối 8/11), mưa lớn và gió được cho là gây hư hại thiết bị. 3 thành viên đã cố gắng biểu diễn nhưng buộc phải xin lỗi người hâm mộ trước màn LED mở thông báo hủy show đột ngột.

BIGBANG trình diễn "If You" trong điều kiện mưa và gió lớn tại concert tối 8/11.

Các thành viên lần lượt xin lỗi người hâm mộ vì phải hủy show đột ngột vì lý do an toàn.

Các fan không vội rời sân vận động dù show bị hủy, tập trung hát bên ngoài sân khấu. - - Video: @kwoncircles

Trước tình cảnh này, nhiều người hâm mộ trên X, Threads bất ngờ nhắc đến concert BIGBANG tại Hà Nội hồi tháng 10. Không thể phủ nhận vẫn có tình trạng một bộ phận khán giả kém văn minh đứng lên tại khu vực ngồi, chắn tầm nhìn, nhưng nhìn chung, khâu tổ chức vẫn được khen chỉn chu. Ghế ở mặt sân được buộc cố định theo hàng, buộc người xem phải ổn định vị trí.

"Đặc sản" "cướp mic" của khán giả Việt Nam, sự cuồng nhiệt trong mọi ca khúc tạo nên fanchant hay phần hòa giọng ấn tượng với nghệ sĩ được nhiều V.I.P toàn cầu hưởng ứng, thán phục. Thậm chí, không ít fan còn tuyên bố nhất định sẽ đi chặng concert ở Việt Nam trong những dịp tiếp theo để được tận hưởng một đêm nhạc trọn vẹn đúng nghĩa.