Concert BIGBANG ở Hà Nội: 'CAT 6' đông nghịt, phe vé hỏi mua vé ngược từ fan
Theo ghi nhận của phóng viên, tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), vé "chợ đen" tăng gấp 3 - 5 lần sát giờ đóng cổng check-in. Phe vé cũng không đủ nguồn vé để đáp ứng nhu cầu của khán giả muốn vào sân xem BIGBANG biểu diễn.
Tối 24/10, đêm diễn đầu tiên của concert BIGBANG tại Hà Nội đã diễn ra. Từ ngày 23/10, giá vé thị trường thứ cấp đã bị đẩy lên cao. Càng sát giờ đóng cổng "check-in" (19h30), phe vé càng đẩy giá "lên trời", gấp 2-5 lần so với giá gốc.
Khoảng 1,5 tiếng trước giờ diễn, khán giả khó tìm các hạng vé CAT từ phe vé. Vé DIAMOND giá gốc 9,8 triệu đồng bị đẩy lên 22 - 35 triệu đồng. Vé PREMIUM 7,5 triệu đồng cũng bị "hét giá" 20 - 25 triệu đồng, thậm chí lên đến 100 triệu đồng/cặp. Dù vậy, vé "chợ đen" vẫn "bay màu" rất nhanh.
Theo ghi nhận của phóng viên tại SVĐ, khoảng hơn 30 phút trước giờ diễn, "cơn sốt" vé được đẩy cao đến bất ngờ. Một "phe vé" chỉ cần hô lên còn 1 vé hoặc 1 cặp vé ở bất kỳ hạng nào cũng có hàng chục fan vây quanh sẵn sàng "xuống tiền" ngay lập tức.
Vé "chợ đen" cũng không đáp ứng đủ nhu cầu fan đi xem concert BIGBANG Day 1 khiến nhiều người hâm mộ sốt ruột giá vé nhượng lại/chợ đen sẽ còn bị đẩy cao hơn ở đêm diễn thứ 2 vào ngày mai (25/10).
Từ sáng 24/10 đã bắt đầu có "phe vé" dò hỏi, chào mua ngược lại vé của fan. Một số "phe vé" hỏi mua cao hơn giá gốc 500K - 1 triệu đồng. Không ít người suy đoán, các "tay buôn" vé đang đoán chắc "cơn sốt" vé sẽ còn nóng hơn vào ngày mai (25/10), nên việc mua chênh cao một chút từ fan rồi bán lại cho khách khác vẫn cầm chắc có lãi.
Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/concert-bigbang-o-ha-noi-cat-6-dong-nghit-phe-ve-hoi-mua-ve-nguoc-tu-fan-post1888273.tpo