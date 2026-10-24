Concert BIGBANG ở Hà Nội: 'CAT 6' đông nghịt, phe vé hỏi mua vé ngược từ fan

Tối 24/10, đêm diễn đầu tiên của concert BIGBANG tại Hà Nội đã diễn ra. Từ ngày 23/10, giá vé thị trường thứ cấp đã bị đẩy lên cao. Càng sát giờ đóng cổng "check-in" (19h30), phe vé càng đẩy giá "lên trời", gấp 2-5 lần so với giá gốc.

Khoảng 1,5 tiếng trước giờ diễn, khán giả khó tìm các hạng vé CAT từ phe vé. Vé DIAMOND giá gốc 9,8 triệu đồng bị đẩy lên 22 - 35 triệu đồng. Vé PREMIUM 7,5 triệu đồng cũng bị "hét giá" 20 - 25 triệu đồng, thậm chí lên đến 100 triệu đồng/cặp. Dù vậy, vé "chợ đen" vẫn "bay màu" rất nhanh.

Vé "chợ đen" vẫn cao ngất ngưởng sát giờ BIGBANG chuẩn bị biểu diễn.

Phe vé được bao vây bởi hàng chục fan.

Theo ghi nhận của phóng viên tại SVĐ, khoảng hơn 30 phút trước giờ diễn, "cơn sốt" vé được đẩy cao đến bất ngờ. Một "phe vé" chỉ cần hô lên còn 1 vé hoặc 1 cặp vé ở bất kỳ hạng nào cũng có hàng chục fan vây quanh sẵn sàng "xuống tiền" ngay lập tức.

Vé "chợ đen" cũng không đáp ứng đủ nhu cầu fan đi xem concert BIGBANG Day 1 khiến nhiều người hâm mộ sốt ruột giá vé nhượng lại/chợ đen sẽ còn bị đẩy cao hơn ở đêm diễn thứ 2 vào ngày mai (25/10).

Từ sáng 24/10 đã bắt đầu có "phe vé" dò hỏi, chào mua ngược lại vé của fan. Một số "phe vé" hỏi mua cao hơn giá gốc 500K - 1 triệu đồng. Không ít người suy đoán, các "tay buôn" vé đang đoán chắc "cơn sốt" vé sẽ còn nóng hơn vào ngày mai (25/10), nên việc mua chênh cao một chút từ fan rồi bán lại cho khách khác vẫn cầm chắc có lãi.

Dù không mua được vé, đông đảo V.I.P vẫn tập trung bên ngoài SVĐ (CAT 6) để "quẩy" cùng nhau.

Fan tự chơi tại CAT6, đùa rằng lượng người bên ngoài đông không kém bên trong SVĐ, hoàn toàn có khả năng lấp đầy Day 3 (nếu có).

"Anh trai" Cody Nam Võ "cheap moment" với nhiều V.I.P vì không săn được vé xem BIGBANG.