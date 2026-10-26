Concert BIGBANG: Hài hước G-Dragon đập đàn không vỡ, Daesung cứ 'quá giới hạn'
Khép lại hai đêm diễn bùng nổ tại SVĐ Mỹ Đình (Hà Nội), bên cạnh những màn trình diễn âm nhạc mãn nhãn, concert của BIGBANG còn chiêu đãi người hâm mộ cả "vựa muối". Loạt khoảnh khắc "tẻn tẻn", hài hước của bộ ba G-Dragon, Taeyang, Daesung đang khiến khán giả "lụy thêm lụy".
Một trong những khoảnh khắc khiến dân tình thích thú trong đêm diễn thứ hai chính là khi G-Dragon "giải mã" được biệt danh "Anh Long" (tên thân mật do fan Việt đặt). Ở đêm đầu tiên, tiếng fanchant "anh Long" của V-VIP được anh tự "dịch cabin" thành "I love you".
Đến tận Day 2 của concert BIGBANG, khi các fan đồng thanh hô vang, thủ lĩnh BIGBANG mới hiểu ý. Ban đầu, nam idol còn tỏ ra ngại ngùng nhưng ngay sau đó đã gật gù ra hiệu đã hiểu và tự hô lên hai từ "anh Long" bằng tiếng Việt.
Khi thấy đám đông phía dưới liên tục đồng thanh hô vang "anh Long", Taeyang liền ra hiệu cho mọi người giữ trật tự rồi tấu hài bằng cách yêu cầu fan... chỉ cần cử một người đại diện trả lời. Không khí phía dưới khán đài còn rộn ràng hơn khi một chiếc banner có hình meme Mặt Trời ghép mặt Taeyang xuất hiện. Món quà lầy lội này lập tức lọt vào mắt xanh của nhóm, cả ba thành viên còn xúm lại quậy tưng bừng chiếc banner cùng fan.
Chưa chịu dừng lại ở màn ngẫu hứng hát tiếng Việt ca khúc Quá giới hạn (Hando Chogua) ở đêm đầu, sang đến đêm thứ hai, Daesung tiếp tục mang bản hit này lên sân khấu chiêu đãi fan, kèm theo đó là điệu lắc hông đầy năng lượng làm cả SVĐ "xỉu up xỉu down".
Khán giả đợt này còn chứng kiến cảnh "anh Long" ngẫu hứng múa vài động tác ballet. Thế nhưng màn biểu diễn này đành phải khép lại trong ngậm ngùi chỉ sau vài giây vì... lưng của nam idol không cho phép.
Những màn tương tác ngẫu hứng và gần gũi này đã tạo nên bầu không khí hài hước, khó quên tại concert kỷ niệm 20 năm của BIGBANG tại SVĐ Mỹ Đình. Ngay sau đêm diễn thứ 2, mạng xã hội đã rộ lên tin đồn "cỏ 3 lá" sẽ đưa Hà Nội vào danh sách concert encore (chạy tour ngược trở lại) vào tháng 3/2027. V-V.I.P đều hi vọng đây không phải "dự án ma".
Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/concert-bigbang-hai-huoc-g-dragon-dap-dan-khong-vo-daesung-cu-qua-gioi-han-post1888541.tpo