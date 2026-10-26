Concert BIGBANG: Hài hước G-Dragon đập đàn không vỡ, Daesung cứ 'quá giới hạn'

Một trong những khoảnh khắc khiến dân tình thích thú trong đêm diễn thứ hai chính là khi G-Dragon "giải mã" được biệt danh "Anh Long" (tên thân mật do fan Việt đặt). Ở đêm đầu tiên, tiếng fanchant "anh Long" của V-VIP được anh tự "dịch cabin" thành "I love you".

Đến tận Day 2 của concert BIGBANG, khi các fan đồng thanh hô vang, thủ lĩnh BIGBANG mới hiểu ý. Ban đầu, nam idol còn tỏ ra ngại ngùng nhưng ngay sau đó đã gật gù ra hiệu đã hiểu và tự hô lên hai từ "anh Long" bằng tiếng Việt.

Màn "nhảy số" chậm nhịp nhưng đáng yêu này ngay lập tức viral khắp các nền tảng. (nguồn: ibthntrng_vii)

G-Dragon quấn luôn cà vạt lên đầu theo style "ông chú đi nhậu" của Hàn Quốc, fan đùa vui kiểu "sử dụng nhan sắc" này có khi sắp thành xu hướng mới.(nguồn: _anni3_me)

Khi thấy đám đông phía dưới liên tục đồng thanh hô vang "anh Long", Taeyang liền ra hiệu cho mọi người giữ trật tự rồi tấu hài bằng cách yêu cầu fan... chỉ cần cử một người đại diện trả lời. Không khí phía dưới khán đài còn rộn ràng hơn khi một chiếc banner có hình meme Mặt Trời ghép mặt Taeyang xuất hiện. Món quà lầy lội này lập tức lọt vào mắt xanh của nhóm, cả ba thành viên còn xúm lại quậy tưng bừng chiếc banner cùng fan.

Fan đồng thanh gọi "anh Long" quá nhiệt, Taeyang đành nhập vai "lớp trưởng" ra hiệu giữ trật tự.

Phát hiện chiếc banner "Mặt Trời nhỏ Taeyang" dưới khán đài, cả ba thành viên lập tức "xúm lại" quậy tưng bừng cùng fan. (Nguồn: pd_eko)

Chưa chịu dừng lại ở màn ngẫu hứng hát tiếng Việt ca khúc Quá giới hạn (Hando Chogua) ở đêm đầu, sang đến đêm thứ hai, Daesung tiếp tục mang bản hit này lên sân khấu chiêu đãi fan, kèm theo đó là điệu lắc hông đầy năng lượng làm cả SVĐ "xỉu up xỉu down".

Phiên bản "Quá giới hạn" cực lầy lội của Daesung ở Day 1. (nguồn: kat_dyen2012)

Phiên bản "Quá giới hạn" ở Day 2 lại hài hước gấp nhiều lần nhờ màn lắc hông của Daesung. (nguồn: khoaiidayyy_)

Khán giả còn đùa rằng 90% bức ảnh chụp Daesung trong máy đều ở trạng thái đang bay nhờ những màn vũ đạo "bất chấp trọng lực". (nguồn: __lmbc__)

Khán giả đợt này còn chứng kiến cảnh "anh Long" ngẫu hứng múa vài động tác ballet. Thế nhưng màn biểu diễn này đành phải khép lại trong ngậm ngùi chỉ sau vài giây vì... lưng của nam idol không cho phép.

Một khoảnh khắc "hài tự tìm đến" của G-Dragon tại Day 2 là phần đập vỡ cây đàn ở đoạn feel ca khúc Tonight. Bình thường đập một lần đàn vỡ đôi, nhưng kỳ lạ là lần này anh đập đàn không "xi-nhê" nên "anh Long" quăng luôn cây đần. - Video: thang.nguyenvans

Những màn tương tác ngẫu hứng và gần gũi này đã tạo nên bầu không khí hài hước, khó quên tại concert kỷ niệm 20 năm của BIGBANG tại SVĐ Mỹ Đình. Ngay sau đêm diễn thứ 2, mạng xã hội đã rộ lên tin đồn "cỏ 3 lá" sẽ đưa Hà Nội vào danh sách concert encore (chạy tour ngược trở lại) vào tháng 3/2027. V-V.I.P đều hi vọng đây không phải "dự án ma".