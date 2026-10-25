Tối 24/10, concert kỷ niệm 20 năm của BIGBANG chính thức diễn ra với hàng loạt khoảnh khắc viral như phần "bắn tiếng Việt" của các thành viên đến độ nhiệt huyết sau hơn 10 năm chờ đợi của người hâm mộ.

Sự cuồng nhiệt "điên rồ" của khán giả tại SVĐ Mỹ Đình đang khiến fan quốc tế ngỡ ngàng.

"Độ cháy" của fan Việt nức tiếng miễn bàn vài năm trở lại đây khi hàng loạt sao quốc tế đến Việt Nam biểu diễn, nhất là "đặc sản" không fanchant theo mẫu mà hát theo cả bài.

Tại concert BIGBANG đêm đầu tiên ở Hà Nội, khoảnh khắc cả SVĐ Mỹ Đình hát vang siêu hit Haru Haru khiến cộng đồng mạng quốc tế trầm trồ trên X, Threads. Fan hát không trật nhịp nào, tiếng hát át cả tiếng nhạc. Một số người dùng bày tỏ đã xúc động dù chỉ xem qua màn hình khi nghe V-V.I.P hát vang Haru Haru. Không chỉ vì đây là một ca khúc hay mà còn được coi là "thánh ca" của fandom, là bản nhạc gợi nhớ thanh xuân của nhiều người hâm mộ.

Fanchant "Haru Haru" đang viral cõi mạng của fan Việt. - Video: kamillengo

Cả fan Việt lẫn V.I.P quốc tế đều tự hào khi xem clip fanchant "Haru Haru" - BIGBANG tại Hà Nội, gọi khoảnh khắc fan hòa giọng cùng tiếng hát của các thành viên là "đẳng cấp nhất", xúc động và nhiệm màu.

Không chỉ trong SVĐ, các fan không mua được vé cũng "quẩy" cực nhiệt bên ngoài sân (CAT 6). Trên Threads, nhiều tài khoản chia sẻ khoảnh khắc người hâm mộ "bắt nhịp" hát Haru Haru "lực" không thua khán giả trong sân.

Không có vé thì khán giả tự chơi ở CAT 6, vẫn hát "Haru Haru", "quẩy" theo các ca khúc theo âm thanh vang từ bên trong SVĐ. - Video: @yasshmine_00

"Cơn sốt BIGBANG tại Việt Nam thực sự ở một đẳng cấp khác! Đây là đám đông V.I.P bên ngoài địa điểm tổ chức, những người không mua được vé ngày đầu tiên của tour diễn. Họ đang hát, nhảy và fanchant cổ vũ từ bên ngoài" - chủ tài khoản viết kèm đăng lại clip fanchant "Haru Haru" của V-fan.

Với độ cuồng nhiệt từ đêm diễn đầu tiên, concert BIGBANG Day 2 (25/10) dự kiến sẽ chiến - cháy hơn. Toàn bộ vé trên hệ thống chính thức đã bán hết. Các fan "săn vé" nhượng/bán lại từ bên thứ ba cần cẩn trọng khi giao dịch, kiểm tra kỹ thông tin vé, vòng tay và cả thông tin người bán, tránh để bản thân trở thành nạn nhân của đối tượng lừa đảo.