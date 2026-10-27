Concert BIGBANG đem về khoảng 750 tỉ đồng cho du lịch Hà Nội

Sức nóng đại nhạc hội, cú hích cho du lịch

Chiều 27.10, Sở VHTTDL Hà Nội thông tin, trong hai ngày 24 và 25.10.2026, chương trình biểu diễn nghệ thuật quốc tế “BIGBANG 2026 - 2027 World Tour tại Hà Nội – XX: COSMOS” diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, thu hút khoảng 90.000 lượt khán giả trong nước và quốc tế.

Quy mô khán giả cho thấy sức hấp dẫn của những chương trình biểu diễn quốc tế đối với công chúng, đồng thời mở ra cơ hội khai thác các hoạt động kinh tế gắn với sự kiện văn hóa, giải trí.

Chương trình "BIGBANG 2026 - 2027 World Tour tại Hà Nội – XX: COSMOS" diễn ra trong hai ngày 24 và 25.10, thu hút khoảng 90.000 lượt khán giả trong và ngoài nước. Ảnh: Hà Ly

Sức nóng của chương trình không dừng lại ở không gian biểu diễn. Nhu cầu di chuyển, lưu trú, ăn uống và mua sắm tăng lên, tạo thêm động lực cho các ngành dịch vụ của Hà Nội.

Theo số liệu được công bố, riêng hai ngày 23 và 24.10, Thủ đô đón khoảng 220.000 lượt khách du lịch, tăng 15,6% so với tuần trước; trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 67.900 lượt.

Hiệu ứng cũng thể hiện qua các nền tảng du lịch trực tuyến. Lượng đặt vé máy bay đến Hà Nội trên Trip.com tăng 74%, lượng tìm kiếm chuyến đi Hà Nội trên nền tảng Traveloka tăng gấp 4 lần.

Công suất buồng phòng tại một số khách sạn 3 - 5 sao đạt từ 75% đến 100%. Tổng thu từ khách du lịch trong dịp sự kiện được ước tính khoảng 750 tỉ đồng.

Khoảng 200 tin, bài của các cơ quan báo chí trong nước đưa tin về chương trình, góp phần mở rộng độ phủ truyền thông cho sự kiện và hình ảnh điểm đến Hà Nội.

Chương trình góp phần thúc đẩy du lịch, dịch vụ và quảng bá hình ảnh Thủ đô. Ảnh: Hà Ly

Những kết quả trên tiếp tục khẳng định việc kết hợp các chương trình biểu diễn nghệ thuật quốc tế với hoạt động quảng bá điểm đến, phát triển du lịch và các ngành dịch vụ.

Sự kiện góp phần quảng bá Hà Nội là điểm đến an toàn đối với du khách quốc tế, tạo cơ hội thúc đẩy tiêu dùng dịch vụ và nâng cao hiệu quả quảng bá hình ảnh Thủ đô trên các kênh truyền thông trong nước, quốc tế.

Đây cũng là cơ sở để Hà Nội tiếp tục khai thác hiệu quả mối liên kết giữa văn hóa, nghệ thuật, du lịch và kinh tế; từng bước phát triển các sản phẩm du lịch gắn với sự kiện, nâng cao chất lượng trải nghiệm của du khách và gia tăng giá trị từ các hoạt động văn hóa, giải trí quốc tế.

Khẳng định năng lực tổ chức, mở rộng dư địa công nghiệp văn hóa

Bên cạnh hiệu quả du lịch, việc tổ chức thành công một chương trình biểu diễn quốc tế quy mô lớn còn cho thấy vai trò của hạ tầng, năng lực quản lý và sự phối hợp giữa các đơn vị liên quan.

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP. Hà Nội, Sở VHTTDL Hà Nội đã chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, chính quyền địa phương và đơn vị tổ chức triển khai thủ tục, rà soát điều kiện tổ chức, kiểm tra thực địa; đồng thời xây dựng phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, y tế, phòng cháy, chữa cháy và vệ sinh môi trường.

Với những sự kiện tập trung hàng chục nghìn khán giả, chất lượng tổ chức không chỉ được đánh giá qua quy mô sân khấu hay sức hấp dẫn của nghệ sĩ. Khả năng điều phối đám đông, phân luồng giao thông, bảo đảm an toàn và cung cấp dịch vụ đồng bộ cũng là những yếu tố quyết định trải nghiệm của khán giả, uy tín của điểm đến và khả năng thu hút các chương trình tiếp theo.

Theo thông tin từ cơ quan quản lý, chương trình được tổ chức an toàn, nhận được sự ghi nhận từ đơn vị tổ chức, nghệ sĩ và truyền thông trong nước, quốc tế. Đây là cơ sở để Hà Nội tiếp tục nâng cao năng lực tổ chức những sự kiện văn hóa, giải trí có yêu cầu cao về hạ tầng, công nghệ sân khấu, âm thanh và công tác vận hành.

Trong thời gian tới, thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng quản lý, phối hợp tổ chức và bảo đảm an toàn cho người dân và du khách khi tham gia các sự kiện văn hóa, nghệ thuật quốc tế; phát huy hiệu quả liên kết giữa văn hóa, du lịch và dịch vụ; phát huy nguồn lực văn hóa, thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa, hướng tới xây dựng Thủ đô trở thành điểm đến của những sự kiện văn hóa, giải trí chuyên nghiệp, an toàn, văn minh và giàu sức lan tỏa.