Concert BIGBANG DAY 2 tại Hà Nội: Gần 2.000 nhân sự an ninh được huy động, mạnh tay xử lý tình trạng chui rào

Hôm nay (25/10), đêm concert thứ hai của BIGBANG trong khuôn khổ chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới BIGBANG 2026-2027 World Tour (XX: Cosmos) tiếp tục diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội).

Ảnh: Hóng hớt showbiz

Trước thềm đêm diễn, công tác an ninh được tăng cường với gần 2.000 nhân sự được huy động nhằm đảm bảo an toàn cho hàng chục nghìn khán giả, nghệ sĩ và đội ngũ tổ chức.

Theo thông tin từ Ban Tổ chức, lực lượng tham gia đảm bảo an ninh trong Day 2 bao gồm Công an Thành phố Hà Nội, Cảnh sát cơ động, công an các phường, các lực lượng chức năng, đội ngũ an ninh chuyên nghiệp cùng đông đảo tình nguyện viên. Quy mô huy động lớn cho thấy sự chuẩn bị nhằm kiểm soát tình hình, duy trì trật tự và đảm bảo an toàn trong suốt thời gian diễn ra chương trình.

Các lực lượng được bố trí theo phương án phối hợp nhiều lớp, nhiều vòng, bao quát toàn bộ khu vực tổ chức concert. Công tác kiểm soát được triển khai từ vòng ngoài, khu vực trung chuyển đến bên trong sân vận động. Những vị trí trọng yếu như cổng ra vào, hành lang di chuyển, khu vực tập trung đông người và các tuyến đường tiếp cận đều được tăng cường giám sát.

Ảnh: Insight mất lòng

Đáng chú ý, tình trạng sử dụng vòng tay giả hoặc tìm cách chui rào để vào khu vực concert là những hành vi được yêu cầu chú ý và xử lý nghiêm. Ban Tổ chức khuyến cáo khán giả không tìm cách vào sân trái quy định, đồng thời tuân thủ hướng dẫn của lực lượng an ninh để tránh gây ảnh hưởng đến trật tự chung.

Với cộng đồng V.I.P - tên gọi người hâm mộ BIGBANG, việc chủ động phối hợp cùng lực lượng bảo an cũng được nhấn mạnh. Nếu phát hiện trường hợp không có vòng tay hợp lệ, sử dụng vòng tay giả hoặc có hành vi xâm nhập trái phép, khán giả nên thông báo ngay cho nhân viên an ninh tại khu vực mình đang đứng để được kiểm tra, xử lý.

Trong bối cảnh hàng chục nghìn người cùng hội tụ tại sân vận động Mỹ Đình để theo dõi màn trình diễn của BIGBANG, việc tuân thủ quy định và nâng cao ý thức an toàn là yếu tố quan trọng góp phần giúp đêm concert Day 2 diễn ra thuận lợi. Ban Tổ chức kỳ vọng sự phối hợp giữa các lực lượng chức năng và khán giả sẽ đảm bảo môi trường thưởng thức âm nhạc an toàn, văn minh cho tất cả mọi người.

Ảnh: Insight mất lòng