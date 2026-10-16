Concert ATVNCG 2026: Nhà Soạn Nhạc hóa 'siêu nhân', Gai Con miệt mài tìm 'bía'
Dù ngày tổ chức concert chính thức là 17 và 18/10, chiều nay 16/10, The Global City ghi nhận các Gai Con xếp hàng đông đúc trước khu vực merchandise để tìm card của "bía". Bên cạnh đó, trang phục soundcheck của các Anh Tài cũng làm các fan cười không ngớt.
Ghi nhận trong chiều 16/10, dù 3h chiều mới đến thời gian mở bán chính thức, khu vực Concert booth Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 đã đón nhận hàng dài các Gai Con đứng xếp hàng, đợi chờ để tìm những vật phẩm ưng ý. Đặc biệt, những chiếc card xinh xắn của các Anh Tài ghi nhận lượng người mua lớn. Các Gai Con ngay sau đó cũng chia sẻ niềm vui trúng "bía" trên mạng xã hội.
Cũng trong buổi chiều, các tiết mục trong concert được tập duyệt kỹ lưỡng lần cuối. Sân khấu của concert không chỉ còn là nơi duyệt tiết mục, chạy đội hình, mà còn trở thành không gian "bung lụa" với một loạt trang phục "khó đỡ" được các Anh Tài chọn để đem lên sân khấu tổng duyệt.
Về tình hình hoàn thiện các hạng mục dự án support, nhiều fan booth của các FC, fansite đã được hoàn thiện. Đến cuối buổi chiều, thời tiết tại khu vực chuyển biến xấu với mưa và gió lớn khiến một số booth bị hư hại. Tuy nhiên, mọi người đều đang cố gắng chạy đua với thời gian để hoàn thiện, kịp tiến độ phục vụ concert ngày mai.
Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/concert-atvncg-2026-nha-soan-nhac-hoa-sieu-nhan-gai-con-miet-mai-tim-bia-post1885940.tpo