Concert ATVNCG 2026: Nhà Soạn Nhạc hóa 'siêu nhân', Gai Con miệt mài tìm 'bía'

Ghi nhận trong chiều 16/10, dù 3h chiều mới đến thời gian mở bán chính thức, khu vực Concert booth Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 đã đón nhận hàng dài các Gai Con đứng xếp hàng, đợi chờ để tìm những vật phẩm ưng ý. Đặc biệt, những chiếc card xinh xắn của các Anh Tài ghi nhận lượng người mua lớn. Các Gai Con ngay sau đó cũng chia sẻ niềm vui trúng "bía" trên mạng xã hội.

Hàng dài Gai Con đứng xếp hàng trước khu vực Concert booth trước giờ mở bán chính thức.

Những "bàn tay vàng" trong làng tìm card "bía" dần xuất hiện.

Cũng trong buổi chiều, các tiết mục trong concert được tập duyệt kỹ lưỡng lần cuối. Sân khấu của concert không chỉ còn là nơi duyệt tiết mục, chạy đội hình, mà còn trở thành không gian "bung lụa" với một loạt trang phục "khó đỡ" được các Anh Tài chọn để đem lên sân khấu tổng duyệt.

Nhà Soạn Nhạc khiến Gai Con ngỡ ngàng vì tạo hình "siêu nhân cuồng phong".

Dù có thành "siêu nhân", nhiều Gai Con vẫn nhận ra đâu là Thỏ DaLAB vì điệu bộ lóng ngóng đặc trưng khi quên bài. Nguồn: @meii.1005__

Huỳnh Lập hóa "bà thím", chạy vèo vèo khắp sân khấu trên xe điện. Nguồn: @lamduocnha

Tùng Min thử hóa thành loài gián "đáng yêu" để xem fan liệu có trầm trồ. Nguồn: @tung.mint

Thái Lê Minh Hiếu chọn hóa thân thành "chú bảo vệ". Ảnh: @_hieu_hihi

Về tình hình hoàn thiện các hạng mục dự án support, nhiều fan booth của các FC, fansite đã được hoàn thiện. Đến cuối buổi chiều, thời tiết tại khu vực chuyển biến xấu với mưa và gió lớn khiến một số booth bị hư hại. Tuy nhiên, mọi người đều đang cố gắng chạy đua với thời gian để hoàn thiện, kịp tiến độ phục vụ concert ngày mai.

Fan booth của FC Súp Bơ dành cho 14 Casper khiến ai nấy trầm trồ vì vibe quá sang. Ảnh: @hh.minhtuan 2

Vì gió lớn, fan booth của 2 Anh Tài It's Charles và Nguyễn Văn Chung gặp sự cố. Hiện bên nhà thầu và thi công đang cố gắng khắc phục, bảo đảm tiến độ. Ảnh: @hyv.trgwkid

Fan booth dành cho Nhà Vinh Quy Bái Tổ khiến nhiều người choáng ngợp vì độ bắt mắt và công phu. Ảnh: @nhatt.hha

Nhiều Gai Con đến dạo xem các trạm fan booth sau khi mua được merchandise ưng ý. Các fan booth đang được khẩn trương hoàn thành, sẵn sàng chào đón các Gai Con đến trải nghiệm tại concert trong hai ngày tới.