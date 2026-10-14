Concert ATVNCG 2026: Gai Con háo hức, các Anh Tài chăm tập không quên tấu hài
Chỉ còn vài ngày nữa, hai đêm Concert ATVNCG 2026 tại TP.HCM sẽ diễn ra. Nhiều FC, fansite đã công bố thêm dự án tiếp sức, các Gai Con hào hứng chuẩn bị phục trang và những món quà nhỏ tặng cho nhau, trong khi dàn Anh Tài nỗ lực luyện tập, sẵn sàng cho đêm diễn bùng nổ.
Ngày ấn định diễn ra Concert ATVNCG 2026 là 17-18/10 và hiện tại các công tác chuẩn bị đã dần hoàn thiện. Các FC, fansite của dàn Anh Tài và fan các liên minh cũng đã công bố những hình ảnh fan booth cực bắt mắt.
Các Gai Con cũng tỉ mẩn chuẩn bị những món quà nhỏ (freebies) để tặng cho nhau trong suốt thời gian vui chơi, hoạt động tại khu vực diễn ra concert. Những phụ kiện nhỏ xinh được các bạn tự tay thiết kế hay một chút đồ ăn nạp năng lượng, tất cả đủ để thấy được sự chu đáo và tỉ mỉ mà các Gai Con dành cho nhau.
Về phía các Anh Tài cũng liên tục cập nhật những tư liệu về quá trình tập luyện, duyệt sân khấu. Bên cạnh hình ảnh chăm chỉ, chuyên nghiệp, dàn Anh Tài cũng không quên "tấu hài" liên tục, khiến Gai Con chỉ biết bật cười vì quá dễ thương.
Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/concert-atvncg-2026-gai-con-hao-huc-cac-anh-tai-cham-tap-khong-quen-tau-hai-post1885067.tpo