Concert ATVNCG 2026: Gai Con háo hức, các Anh Tài chăm tập không quên tấu hài

Ngày ấn định diễn ra Concert ATVNCG 2026 là 17-18/10 và hiện tại các công tác chuẩn bị đã dần hoàn thiện. Các FC, fansite của dàn Anh Tài và fan các liên minh cũng đã công bố những hình ảnh fan booth cực bắt mắt.

Ảnh: @meowformew

Ảnh: @ba_chu_mino_cafe

Ảnh: @fcthanhduysaigon

Ảnh: @fc.14casper

@minties.hub

Ảnh: @donghuong.fcdonghung

Các fan booth đang được khẩn trương thi công. Nguồn: @thuyduong13081992

Các Gai Con cũng tỉ mẩn chuẩn bị những món quà nhỏ (freebies) để tặng cho nhau trong suốt thời gian vui chơi, hoạt động tại khu vực diễn ra concert. Những phụ kiện nhỏ xinh được các bạn tự tay thiết kế hay một chút đồ ăn nạp năng lượng, tất cả đủ để thấy được sự chu đáo và tỉ mỉ mà các Gai Con dành cho nhau.

Các Gai Con đã chuẩn bị các loại freebies từ đồ lưu niệm, banner hay đồ ăn tiếp sức.

Các fan cũng chia sẻ với nhau những kinh nghiệm "xương máu" khi đi concert trước đây.

Về phía các Anh Tài cũng liên tục cập nhật những tư liệu về quá trình tập luyện, duyệt sân khấu. Bên cạnh hình ảnh chăm chỉ, chuyên nghiệp, dàn Anh Tài cũng không quên "tấu hài" liên tục, khiến Gai Con chỉ biết bật cười vì quá dễ thương.

Những hình ảnh trong phòng tập được cập nhật thường xuyên. Ảnh: YeaH1

Tùng Mint review ngày đầu tập luyện chuẩn bị cho concert. Nguồn: @tungmint.official

Vương Anh Tú cập nhật chế độ ăn... "toàn rau". Nguồn: @vuonganhtu_official

Nguồn: @will365.official

Thuận Nguyễn và 14 Casper "mở khóa" kỹ năng mới để kịp nhịp độ concert. Nguồn: @14.casper