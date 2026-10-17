Concert ATVNCG 2026: Gai Con đến đổi vòng từ sớm, khu fan booth siêu nhộn nhịp

Ngay từ sớm đã có hàng dài các Gai Con xúng xính trong những trang phục xinh đẹp, đứng xếp hàng để chờ đổi vòng và mua merchandise. Tại khu vực booth trải nghiệm, đông đảo Gai Con vừa tìm fan booth của "bía" để check-in, vừa tìm đồng đội trao đổi freebies. Các fan booth cũng tổ chức nhiều hoạt động giao lưu thú vị, với nhiều phần quà xinh xắn được trao tay khiến nơi đây luôn nhộn nhịp.

Khu vực cổng chào concert ghi nhận nhiều Gai Con tập trung check-in.

Từ sớm, nhiều Gai Con đã chuẩn bị đầy đủ các vật dụng chống nắng như mũ, ô, khăn và áo che.

Fan booth của hai Anh Tài Nguyễn Văn Chung và It's Charles đã được thi công lại kịp thời sau sự cố gió lớn gây đổ sập chiều tối hôm qua.

Những chiếc fan booth bắt mắt mang màu sắc "signature" của các Anh Tài, thu hút Gai Con đến tham quan và chụp ảnh lưu niệm.

Những tấm phướn hoành tráng được treo tại khu vực giữa hai cổng check-in. Đây là vị trí được Ban Tổ chức hỗ trợ các FC, fansite, fan cá nhân sau sự việc đáng tiếc với người môi giới ngày hôm qua.

Các Gai Con xếp hàng để tham gia các hoạt động do các FC, fansites tổ chức để được "mói" những món quà xinh xắn mang về.

Không chỉ là nơi để mọi người trải nghiệm, vui chơi, các fan booth còn là địa điểm Gai Con hẹn nhau trao tay những món freebies xinh xắn đã chuẩn bị từ lâu.

Ngoài các trạm check-in dành cho các Anh Tài, khu vực trải nghiệm của các nhà tài trợ cũng thu hút nhiều Gai Con đến chơi game và trải nghiệm sản phẩm.

Các Gai Con tranh thủ đổi vòng từ sớm, xếp hàng chờ vào sân. Dù giữa trưa nắng gắt nhưng không thể làm giảm được nhiệt huyết và sự mong chờ của các bạn với chương trình.