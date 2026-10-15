Concert ATVNCG 2026: Fan booth của các Anh Tài dần thành hình bất chấp mưa gió
Thời gian tổ chức 2 đêm Concert ATVNCG 2026 cận kề, nhiều FC, fansite đang khẩn trương hoàn thiện các dự án fan booth dành cho dàn Anh Tài. Dù thời tiết không chiều lòng người, những trạm booth vẫn được thi công vô cùng chỉn chu, bắt mắt.
Ngoài những tiết mục sẽ được trình diễn trên sân khấu Concert ATVNCG 2026 và tạo hình của dàn Anh Tài, đông đảo Gai Con cũng dành sự quan tâm đến tiến độ thi công của các fan booth do các FC, fansite thực hiện dành tặng các Anh Tài.
Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/concert-atvncg-2026-fan-booth-cua-cac-anh-tai-dan-thanh-hinh-bat-chap-mua-gio-post1885636.tpo