Concert ATVNCG 2026: Fan booth của các Anh Tài dần thành hình bất chấp mưa gió

Ngoài những tiết mục sẽ được trình diễn trên sân khấu Concert ATVNCG 2026 và tạo hình của dàn Anh Tài, đông đảo Gai Con cũng dành sự quan tâm đến tiến độ thi công của các fan booth do các FC, fansite thực hiện dành tặng các Anh Tài.

Trời mưa như trút, kéo dài liên tục kèm sấm chớp khiến tiến độ thi công các trạm fan booth trong chiều 15/10 không thể diễn ra thuận lợi như dự kiến.

Vừa dứt mưa, các nhân viên thực hiện thi công ngay lập tức khẩn trương hoàn thành các hạng mục có thể trước khi trời tiếp tục mưa.

Một số fan booth đến từ các FC, fansite Anh Tài Đông Hùng, Thuận Nguyễn, Toki Thành Thỏ, K.O được triển khai thực hiện trong ngày.

Trong khi đó, một số booth khác đã được trang trí từ ngày hôm trước. Hiện các trạm đang trong tình trạng phủ kín để tránh tác động của thời tiết.

Fan của các nhóm, Liên Minh cũng đầu tư chỉn chu cho fan booth.

Các Gai Con tranh thủ dạo quanh khu vực booth và tìm booth của "bía" để check-in.

Anh Tài Nguyễn Văn Chung đến vị trí fan booth để check-in và trò chuyện cùng fan trước khi vào sân khấu sound check.

Trong ngày 15/10, những chiếc trạm fan booth rực rỡ, bắt mắt của nhiều nhà đã dần hoàn thiện như Duy Khánh, BB Trần hay ThaiVG. Dự kiến, tất cả fan booth sẽ được khẩn trương hoàn thiện vào sáng ngày 16/10, sẵn sàng đón chào các Gai Con để check-in.