Concert ATVNCG 2026 D-2: Dàn Anh Tài 'nghiệm thu' fan booth với loạt meme

Không chỉ ghé thăm, các Anh Tài còn nhiệt tình nhập cuộc với những đạo cụ và ý tưởng của fan. Mỗi người một kiểu tương tác, người tạo dáng cùng mô hình độc đáo, người mang đến những màn giao lưu vui nhộn, thậm chí chiêu đãi fan bằng món ăn quen thuộc. Nhờ vậy, khu vực fan booth liên tục có thêm những khoảnh khắc thú vị để Gai Con ghi lại và chia sẻ.

Sau D-1, màn “nghiệm thu” fan booth trong ngày thứ hai tiếp tục cho thấy sức sáng tạo của các FC và sự gần gũi giữa nghệ sĩ với người hâm mộ. Với Gai Con, concert không chỉ có những tiết mục biểu diễn trên sân khấu mà còn là dịp gom thêm loạt kỷ niệm khó quên cùng các Anh Tài.

﻿Anh Tài Jun Phạm leo lên mô hình ngựa tại fan booth khiến dân tình được dịp nhớ lại phần trình diễn của anh trong bài Lý Ngựa Ô. Nguồn: @phuongthaoo.1506.

﻿Rất nhiều người hâm mộ tập trung trước booth của Anh Tài Hà An Huy. Nguồn: @leotter.20.

﻿Người hâm mộ được pha ngỡ ngàng trước Anh Tài Thanh Duy cùng "thiết bị" đuôi cá. Nguồn: @suz_meomeo.

﻿Khoảnh khắc Anh Tài OSAD chia nem rán cho người hâm mộ được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Nguồn: @tr.hiuuu.

﻿Anh Tài 14 Casper trong màn giao lưu vui nhộn với cộng đồng người hâm mộ. Nguồn: @ame_cafe_brunch.

﻿Anh Tài Huỳnh Lập đối đáp duyên dáng với fan. Nguồn: @goldfam.fchuynhlap.

﻿Nguồn: @will365.official.

﻿Anh Tài Will check-in đáng yêu tại fan booth trước giờ diễn ra concert. Nguồn: @will365.official.