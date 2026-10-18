Concert ATVNCG 2026 D-2: Dàn Anh Tài 'nghiệm thu' fan booth với loạt meme
Không khí concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 D-2 đã bắt đầu nóng lên với những màn tương tác giữa các Anh Tài và Gai Con tại fan booth. Từ những màn “nghiệm thu” bất ngờ đến các pha giao lưu ngẫu hứng, dàn Anh Tài khiến người hâm mộ thích thú, còn các FC cũng có dịp chứng minh độ sáng tạo khi chuẩn bị không gian đón thần tượng.
Không chỉ ghé thăm, các Anh Tài còn nhiệt tình nhập cuộc với những đạo cụ và ý tưởng của fan. Mỗi người một kiểu tương tác, người tạo dáng cùng mô hình độc đáo, người mang đến những màn giao lưu vui nhộn, thậm chí chiêu đãi fan bằng món ăn quen thuộc. Nhờ vậy, khu vực fan booth liên tục có thêm những khoảnh khắc thú vị để Gai Con ghi lại và chia sẻ.
Sau D-1, màn “nghiệm thu” fan booth trong ngày thứ hai tiếp tục cho thấy sức sáng tạo của các FC và sự gần gũi giữa nghệ sĩ với người hâm mộ. Với Gai Con, concert không chỉ có những tiết mục biểu diễn trên sân khấu mà còn là dịp gom thêm loạt kỷ niệm khó quên cùng các Anh Tài.
Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/concert-atvncg-2026-d-2-dan-anh-tai-nghiem-thu-fan-booth-voi-loat-meme-post1886386.tpo