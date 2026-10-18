Concert ATVNCG 2026 D-1: Loạt sân khấu bùng nổ, lịch trình 'chuẩn' đến bất ngờ

Sân khấu và âm thanh kết nối cảm xúc

Tối 17/10, đêm diễn đầu tiên (D-1) của concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 chính thức diễn ra tại The Global City, TP.HCM. Bên cạnh danh sách tiết mục, chương trình còn để lại những dấu ấn trong trải nghiệm của khán giả, từ phần trình diễn trên sân khấu đến nhịp độ tổ chức và thời điểm kết thúc.

Concert ATVNCG 2026 được chia thành 8 chương và 1 phần chuyển để dẫn dắt cảm xúc người xem.

Hệ thống ánh sáng, thiết kế sân khấu và cách sắp xếp các tiết mục theo từng chương góp phần tạo nên mạch cảm xúc xuyên suốt concert ATVNCG 2026 D-1. Không khí tại khu vực khán đài trở nên sôi động trong những tiết mục mang âm hưởng hào hùng như Trên Đất Mình hay Đại Khải Hoàn, khi hàng chục ngàn Gai Con cùng hòa giọng trong những màn fanchant đồng đều.

Tiết mục Ngầu Đét.

Trang phục của dàn Anh Tài cũng là một trong những điều Gai Con chú ý tại D-1. Riêng BB Trần khiến khán giả có phần bất ngờ khi lên đồ "hiền" hơn hẳn so với những bộ cánh "lồng lộn" quen thuộc ở các đêm concert khóa K24.

Phùng Minh Cương và Hà An Huy "dắt tay" treo mình trên không.

Một trong những điểm khiến Gai Con thích thú tại concert ATVNCG 2026 D-1 là loạt khoảnh khắc các Anh Tài "hạ phàm" từ trên không. Với lợi thế về xiếc, Phùng Minh Cương có màn "lướt sóng" giữa không trung, thu hút sự chú ý của khán giả. Trong khi đó, Huỳnh Lập và Cheng xuất hiện trong trang phục cổ trang với hai tông trắng - xanh đối lập, khiến nhiều Gai Con liên tưởng đến hình tượng "Thanh Xà - Bạch Xà".

"Tiểu Thanh - Tiểu Bạch" hạ phàm.

"Nụi" Đại Nghĩa cưỡi thảm bay trong tiết mục Khắp Chốn Thiên Hà.

Lịch trình "chuẩn" đến bất ngờ

Dù có nhiều sân khấu được đầu tư hoành tráng về phần nhìn, concert ATVNCG 2026 D-1 lại diễn ra với nhịp độ khá nhanh. Chương trình mở màn đúng giờ và bám sát lịch trình, các tiết mục nối tiếp nhau với rất ít khoảng nghỉ. Tiết mục trước vừa kết thúc, âm nhạc của màn trình diễn tiếp theo đã vang lên. Điển hình là "em út" Hà An Huy liên tiếp thể hiện ba ca khúc Nợ Em Cả Bầu Trời, Nhức Tiềm Thức và Vỡ Tan.

Tiết mục Nợ Em Cả Bầu Trời.

Tuy nhiên, nhịp diễn dồn dập cũng khiến thời lượng giao lưu giữa dàn Anh Tài và khán giả bị thu hẹp. Những màn trò chuyện diễn ra khá nhanh, chưa thật sự thỏa mãn các Gai Con vốn mong muốn được nghe nghệ sĩ chia sẻ nhiều hơn sau những tiết mục biểu diễn.

Tiết mục Chuyện Chàng Cô Đơn.

Một trong những điều khiến Gai Con bất ngờ tại concert ATVNCG 2026 D-1 là chương trình kết thúc khoảng 23:00. Với những khán giả từng theo chân dàn Anh Tài K24 tại các đêm concert trước, việc chương trình kéo dài đến tận khuya, thậm chí qua ngày mới, đã trở thành trải nghiệm quen thuộc. Vì vậy, khi concert D-1 khóa K26 khép lại ngay lúc 23:00, không ít Gai Con có phần ngỡ ngàng.

Góp mặt trong tiết mục Em Tôi, MC Anh Tuấn bày tỏ niềm tự hào khi được khoác lên mình màu áo lính.

Bí kíp "nằm lòng" cho Gai Con tham dự D-2

Từ trải nghiệm thực tế tại concert D-1, các Gai Con chuẩn bị tham dự đêm diễn thứ hai có thể chủ động sắp xếp thời gian đến sân vận động từ xế chiều. Đây là khoảng thời gian phù hợp để chụp ảnh lưu niệm tại các booth khi lượng người chưa quá đông, đồng thời có thêm thời gian tham quan không gian sự kiện trước giờ diễn.

Huỳnh Lập, Thuận Nguyễn, Trịnh Thăng Bình "quậy tới bến" trên sân khấu Gai Nước.

Đặc biệt, với những Gai Con mua vé khu vực standing (khu vực đứng), việc xếp hàng và di chuyển vào khu vực xem từ sớm sẽ giúp hạn chế nguy cơ bỏ lỡ tiết mục mở màn Hỏa Tâm. Khán giả cũng nên kiểm tra trước vị trí khu vực vé và theo dõi thông báo từ ban tổ chức để chủ động sắp xếp thời gian, nhất là khi lượng người đổ về sân vận động tăng cao sát giờ diễn.

Phần mở màn "đáng đồng tiền bác gạo" mà các Gai Con không nên bỏ lỡ.