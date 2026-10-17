Concert ATVNCG 2026: Các Anh Tài 'nghiệm thu' fan booth, Gai Con ê hề 'content'

Chiều 17/10, các Anh Tài dành thời gian "đổ bộ" fan booth của Gai Con. Chỉ trong một buổi chiều, nhiều Gai Con phải lướt mạng mỏi tay vì dàn Anh Tài có "ê hề" content để pha trò với fan.

Đinh Mạnh Ninh "nghiệm thu" fan booth bằng tiếng trống khai giảng. Nguồn: @qynhy_

Dáng pose gây "đốn tim" Gai Con được Thơm DaLAB tái hiện tại fan booth. Ảnh: @ur.pineapple.of_my.eyes

Phùng Minh Cương được "bao vây" trong vòng tay fan chiều nay. Nguồn: @cuongs_ring

Tùng Mint "ke đầu" tại booth, cùng Lê Xuân Tiền và Thuận Nguyễn chụp ảnh cùng Gai Con. Ảnh: @tung.mint

Các Anh Tài đến booth của mình để check-in, còn Cheng đến booth để... ngủ. Nguồn: @chengrubino

Hoàng Rob diễn lại màn múa chén trong "Tích Tịch Tình Tang" khi giao lưu với các Ánh Dương tại fan booth. Nguồn: @cameracuahrob

"Tướng quân" Jun Phạm khiến fan "phát hoảng" khi định leo lên con ngựa bằng... xốp. Nguồn: @imaachild

Hà An Huy "thống nhất" Gai Con khi cùng nhau hát "Cùng nhau ta đi lên" trong khi giao lưu tại booth của nhãn hàng. Nguồn: @leotter.20

Đông Hùng và Thuận Nguyễn "kiểm tra bài cũ" Gai Con với "Tiếng ru cội nguồn" và "Và tôi cũng yêu em". Nguồn: @donghuong.fcdonghung

Anh Tài Nguyễn Văn Chung giao lưu và chụp hình lưu niệm cùng Gai Con. Ảnh: @nhacsi.nguyenvanchung

Toki Thành Thỏ làm fan cười xỉu với hình ảnh đội khăn voan, đeo nơ trong trang phục... bán cá. Nguồn: @eet.gnaud

14 Casper thể hiện "Ta đã vất vả rồi mà", đôi mắt lấp lánh niềm vui khi giao lưu cùng Súp Bơ tại trạm booth siêu đẹp của mình. Nguồn: @jessieluviee

BB Trần ơi, Duy Khánh gọi quá trời kìa! Nguồn: @positive_day_26