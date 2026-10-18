Concert 'Anh trai vượt ngàn chông gai 2026': Tôn vinh bản sắc văn hóa và khát vọng hóa thân trên sân khấu

Với sự góp mặt của 33 "anh tài", concert Day 1 được chia thành 9 chương mang concept độc đáo. Chặng đường âm nhạc mở màn bằng nguồn năng lượng 'bùng nổ' qua các tiết mục Hỏa tâm, Ngầu đét và Thăng hoa.

Tinh thần dám thử thách giới hạn tiếp tục trở thành dấu ấn xuyên suốt đêm diễn. Mỗi nghệ sĩ mang đến một cá tính riêng, cùng tạo nên những không gian trình diễn giàu sức sống và khả năng biến hóa đa dạng.

Bày tỏ về cột mốc đáng nhớ này, Đại Nghĩa miêu tả với ba từ ngắn gọn: “Đẹp, độc, điên”. Trong khi đó, Hà An Huy khái quát trải nghiệm bằng ba cụm từ: “Bá khí, mãn nhãn, đẳng cấp”. Bên cạnh đó, Huỳnh Lập cũng tiết lộ phía sau đêm diễn vẫn còn nhiều bất ngờ được chuẩn bị cho chặng đường tiếp theo, thể hiện sự đầu tư chỉn chu của toàn bộ ê kíp sản xuất.

Giá trị cốt lõi của đêm nhạc không chỉ dừng lại ở các tiết mục giải trí, mà còn nằm ở việc tạo điều kiện cho nghệ sĩ bước ra khỏi "vùng an toàn". Tinh thần ấy tiếp tục 'bùng cháy' qua các màn kết hợp như Buông tay, Xin hãy thứ tha và Chiến.

Là đêm mở màn cho chuỗi đại nhạc hội 2026, đêm nhạc mang ý nghĩa biểu tượng đối với dàn nghệ sĩ. Bằng các giai điệu đa sắc thái từ Xa, Trước khi em tồn tại, Em chỉ im lặng cho đến 60 năm cuộc đời, sân khấu liên tục thay đổi từ chiều sâu lắng đọng đến tinh thần phóng khoáng, vui tươi.

Bên cạnh các màn trình diễn sôi động, concert dành riêng một chương hoài niệm cho những ký ức tuổi thơ qua chuỗi ca khúc Nhỏ xíu nhỏ xiu, Nhong nhong nhong, Em tôi và Cơm nhà.

Sau tiết mục 60 năm cuộc đời, như chiếc cầu nối dẫn vào tiết mục Nhỏ xíu nhỏ xiu, Huỳnh Lập bất ngờ xuất hiện cùng những "tấm vé hoài niệm" trao tặng khán giả: “Không có vé rẻ, chỉ có những chiếc vé vô giá dành tặng khán giả để cùng nhau trở về tuổi thơ”.

Hành trình âm nhạc của Day 1 tiếp tục mở rộng sang các tiết mục tôn vinh văn hóa cội nguồn như Trên đất mình, Đại khải hoàn, Chim sáo ngày xưa, Lý ngựa ô, Tích tịch tình tang và Tiếng ru cội nguồn. Việc lồng ghép chất liệu dân gian vào âm nhạc đương đại đã tạo nên sợi dây kết nối mạnh mẽ giữa bản sắc dân tộc và thế hệ trẻ.

Bên cạnh đó, các bản tình ca da diết như Dạt vào tim em, Nợ em cả bầu trời, Vỡ tan, Quá khứ còn lại gì... để lại cho khán giả nhiều dự vị cảm giác khác nhau. Mỗi tiết mục đều được các nghệ sĩ đầu tư công phu.

Bên cạnh đó, chuỗi ca khúc khuấy động không khí như Chuyện chàng cô đơn, Xinh, Move on, Khắp chốn thiên hà... đã giữ trọn nhịp đập nhiệt huyết của khán giả cho đến phút cuối cùng.

Đêm diễn khép lại đầy cảm xúc với giai điệu Hỏa tâm, khẳng định sự đồng lòng của 33 "anh tài". Những phản hồi bùng nổ từ đêm mở màn hứa hẹn sẽ tiếp tục làm bùng nổ đêm diễn thứ hai của Anh trai vượt ngàn chông gai 2026.