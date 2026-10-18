Concert Anh trai chông gai phơi bày sự chênh lệch giữa 33 nghệ sĩ Việt

Tối 17/10, đêm concert đầu tiên của Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 diễn ra tại TP.HCM, với quy mô dự kiến lên tới 50.000 khán giả. Sự kiện đánh dấu màn hội ngộ của 33 anh tài trên sân khấu lớn, sau hành trình tại một trong những gameshow âm nhạc được chú ý nhất năm 2026.

Đáng chú ý, concert năm nay diễn ra trong bối cảnh hoạt động biểu diễn trực tiếp được quản lý chặt chẽ hơn, đặc biệt sau động thái chấn chỉnh tình trạng lạm dụng hát nhép của cơ quan quản lý văn hóa. So với mùa trước, điều này đặt ra thêm thách thức về chất lượng trình diễn, bởi dàn anh tài quy tụ nghệ sĩ từ nhiều lĩnh vực, ít nhiều có sự chênh lệch về giọng hát.

Trước giờ khai màn, cơn mưa lớn bất ngờ trút xuống khu vực tổ chức, khiến không ít khán giả lo lắng khi sân khấu năm nay được thiết kế với đường zipline dài cùng nhiều tiết mục biểu diễn trên không, đòi hỏi những điều kiện an toàn nghiêm ngặt. Dù vậy, thời tiết dần chuyển biến thuận lợi khi đêm nhạc cận kề, phần nào giải tỏa những lo ngại ban đầu. Đúng 18h30, sân khấu chính thức sáng đèn.

Âm nhạc đa sắc nhưng dàn trải

Mở đầu concert Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 là phần intro mang màu sắc nhạc điện tử, với những lớp âm thanh dồn dập kết hợp cùng hiệu ứng ánh sáng chuyển động liên tục, dẫn vào màn trình diễn Hỏa tâm của 33 nghệ sĩ. Cách dàn dựng phần nào khái quát định hướng của Anh trai vượt ngàn chông gai, một chương trình lấy chất liệu văn hóa truyền thống làm điểm tựa sáng tạo, nhưng được thể hiện bằng âm thanh mạnh mẽ, gai góc, cùng việc tận dụng tối đa kỹ thuật sân khấu thuộc nhóm nổi bật trên thị trường giải trí hiện nay.

Với kịch bản chia thành 9 chương, concert lần lượt khai thác những chủ đề về tuổi trẻ, tình yêu, gia đình và cội nguồn dân tộc. Trong đó, một phần đáng kể thời lượng dành cho các tiết mục mang âm hưởng dân gian, vùng miền như Trên đất mình, Đại khải hoàn, Chim sáo ngày xưa, Lý ngựa ô Huế, Tích tịch tình tang hay Tiếng ru cội nguồn. Các bản phối khai thác nhiều chất liệu âm nhạc khác nhau. Trên đất mình đưa âm hưởng dân ca Nam Bộ, cải lương vào hip-hop; Đại khải hoàn pha trộn rock, rap và chất liệu dân gian; trong khi Tích tịch tình tang khai thác hát then, đàn tính của người Tày trên nền phối khí đương đại.

Nhìn chung, cách làm mới này mang lại hiệu quả nhất định, nhất là khi được đặt trong không gian sân khấu lớn. Các lớp synth, đoạn rap và những cú drop góp phần đẩy cao không khí. Ở một số tiết mục, giai điệu dân gian được đan xen với nhịp trống điện tử, tạo nên những đoạn chuyển khá thú vị.

Concert quy tụ 33 nghệ sĩ, gây ấn tượng với sân khấu quy mô lớn cùng nhiều tiết mục khai thác chất liệu văn hóa truyền thống

Dù vậy, chuỗi tiết mục khai thác chất liệu văn hóa ở nửa đầu chương trình có phần ôm đồm, kéo dài quá mức cần thiết. Dẫu sử dụng những làn điệu và âm hưởng vùng miền khác nhau, nhiều ca khúc vẫn mang màu sắc âm nhạc và không khí tương đồng, khiến trải nghiệm nghe thiếu sự mới mẻ. Việc liên tục sắp xếp những tiết mục có cùng tinh thần cũng khiến nhịp độ concert trở nên trì trệ, dễ gây mệt mỏi, đặc biệt với những khán giả ít theo dõi chương trình truyền hình và chưa quen thuộc các ca khúc từ trước.

Ở những phần tiếp theo, chương trình chuyển sang các ca khúc thiên về cảm xúc, tạo không gian để từng nghệ sĩ thể hiện thế mạnh giọng hát và kỹ thuật cá nhân. Quán quân Hà An Huy nổi bật với tiết mục solo Nhức tiềm thức. Chất giọng trầm, dày cùng lối hát tiết chế, không sa đà phô diễn kỹ thuật giúp anh trở thành một trong những điểm sáng nhất đêm diễn. Trong khi đó, OSAD cũng cho thấy sự trưởng thành sau gần một thập niên hoạt động, dù từng đối mặt với nhiều hoài nghi về năng lực rap.

Phải đến chặng cuối, khi những ca khúc trẻ trung như Chuyện chàng cô đơn, Xinh, Move on hay Khắp chốn thiên hà lần lượt vang lên, không khí concert mới thực sự khởi sắc. Những bản phối có tiết tấu linh hoạt, đường giai điệu sáng và các đoạn hook bắt tai tạo nên sự thay đổi rõ rệt sau quãng thời gian dài thiên về những sân khấu nặng tính trình diễn. Chuyện chàng cô đơn mang tinh thần vui nhộn, trong khi Xinh khai thác nhịp dance-pop sôi động, kết hợp rap và vũ đạo nhóm.

Trong Move on, Hoàng Tôn, OSAD và Thái Lê Minh Hiếu tạo nên một tiết mục mang màu sắc boyband, với những câu hát được phân chia, nối tiếp bằng rap và phần điệp khúc dễ nhớ. Đáng chú ý, Khắp chốn thiên hà mang đến màu sắc khác biệt khi khai thác Arabic pop, với giai điệu đậm âm hưởng Trung Đông và phần xử lý thanh nhạc giàu kỹ thuật của Đông Hùng.

Hát live thiếu đồng đều, dàn dựng nhiều tham vọng

Một khác biệt đáng chú ý của concert Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 nằm ở phần hát live. Nếu những đêm diễn trước sử dụng khá nhiều backing track (hát đè trên nền nhạc thu sẵn), chương trình năm nay đã tiết giảm đáng kể trong bối cảnh quy định về hát nhép được siết chặt. Việc chú trọng hát trực tiếp giúp không khí sân khấu trở nên chân thực, sống động hơn, song cũng bộc lộ những hạn chế về năng lực của dàn nghệ sĩ.

Việc hạn chế hát nhép khiến sự chênh lệch về khả năng ca hát giữa các nghệ sĩ bộc lộ rõ hơn.

Ngay từ những chương mở đầu, khi phần lớn nghệ sĩ hát live trên nền nhạc điện tử dồn dập, sự chênh lệch về giọng hát đã bộc lộ khá rõ. Một số thành viên hát thiếu lực, đôi lúc gần như chìm trong phần nhạc nền. Những hạn chế này dễ nhận thấy ở các gương mặt không chuyên về ca hát như Huỳnh Lập, Đại Nghĩa, Thuận Nguyễn, BB Trần. Tình trạng tương tự còn xuất hiện xuyên suốt các chương sau, khiến chất lượng những tiết mục tập thể thiếu đồng đều, đặc biệt khi đặt cạnh các ca sĩ có nền tảng chuyên môn tốt.

Ở chiều ngược lại, những nghệ sĩ có nền tảng chuyên môn tốt càng dễ tạo dấu ấn. Hoàng Dũng ghi điểm nhờ lối hát tinh tế, giàu cảm xúc, trong khi Thanh Duy, Hoàng Tôn hay Đinh Mạnh Ninh mang đến những phần thể hiện bay bổng, góp phần nâng chất lượng các sân khấu tập thể. Ở mảng rap, Thái VG nổi bật với chất giọng cuốn hút, flow linh hoạt cùng kỹ thuật xử lý nhịp điệu và câu chữ điêu luyện. Dù vậy, việc giảm phụ thuộc vào giọng thu sẵn vẫn là thay đổi đáng ghi nhận, giúp khán giả cảm nhận rõ hơn năng lực thực tế của từng nghệ sĩ.

Dàn dựng tiếp tục là một trong những thế mạnh của Anh trai vượt ngàn chông gai. Bên cạnh hệ thống âm thanh, ánh sáng quy mô lớn, chương trình còn kết hợp nhiều loại hình biểu diễn như xiếc, nhào lộn, đu dây và các hiệu ứng sân khấu mang màu sắc ảo thuật. Đáng chú ý, Khắp chốn thiên hà gây ấn tượng về mặt thị giác với phần trình diễn của Thuận Nguyễn, trong khi Trước khi em tồn tại có màn đu dây từ cuối khán đài vào sân khấu chính. Ở Em chỉ im lặng, Phùng Minh Cương và Hà An Huy xuất hiện trên mô hình con thuyền được nâng giữa không trung. Những ý tưởng này góp phần tạo nên sự khác biệt về hình ảnh giữa các tiết mục.

Chương trình đầu tư nhiều hiệu ứng sân khấu, kết hợp xiếc, đu dây và biểu diễn trên không.

Tuy nhiên, sự đầu tư về dàn dựng chưa đi cùng một kịch bản thực sự chặt chẽ. So với mùa trước, cách sắp xếp setlist năm nay có phần thiếu mạch lạc. Dù được chia thành 9 chương với những chủ đề riêng, ranh giới giữa các phần chưa rõ nét, trong khi sự chuyển tiếp về âm nhạc và cảm xúc đôi lúc còn gượng ép. Một số tiết mục có sự liên kết về nội dung, song chưa đủ để tạo thành câu chuyện xuyên suốt.

Mặt khác, việc tận dụng nhiều vị trí biểu diễn cũng tạo ra những bất cập trong trải nghiệm khán giả. Các màn bay lượn, sân khấu phụ hay phần trình diễn trải rộng khắp không gian giúp nghệ sĩ tiếp cận nhiều khu vực, nhưng đồng thời khiến tầm nhìn của người xem bị phân tán. Với những khán giả đứng xa, việc theo dõi các tiết mục diễn ra ở những vị trí khác nhau không phải lúc nào cũng thuận lợi, đôi khi phải phụ thuộc vào màn hình LED. Sự cầu kỳ về kỹ thuật vì thế chưa hẳn mang lại hiệu quả.

Thuận Minh