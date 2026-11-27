Thời gian diễn ra hai đêm concert D-3, D-4 đã đến gần, nhiều dự án tiếp sức cho các Anh Tài đang dần thành hình. Nhiều fan booth được tung ra những bức ảnh preview bắt mắt kèm ý nghĩa concept phía sau, khiến các Gai Con thêm phần háo hức, mong sớm đến ngày được trải nghiệm.

Lấy cảm hứng từ chốn thiên đường nhưng dưới một góc nhìn mới lạ, fan booth dành cho Anh Tài Mew Amazing được mô tả "không phải là một thiên đường hoàn mỹ xa rời thực tại", mà là sự kết hợp những yếu tố tưởng chừng đối lập nhưng lại đứng cạnh nhau một cách hài hòa, trong đó hình ảnh đôi cánh thiên thần và chiếc lồng giam cũ kỹ được chọn làm chủ đạo.

Ảnh: @amazingfan.mew

Trong khi đó, fansite của Anh Tài Thanh Duy muốn biến không gian check-in dành cho Gai Con thành một tiểu hành tinh, nơi cô đơn không đồng nghĩa với buồn bã. Từ tạo hình của Thanh Duy trong tiết mục Chuyện Chàng Cô Đơn, concept booth biến Anh Tài với nụ cười đáng yêu này thành chàng hoàng tử nâng niu, chăm sóc và vun trồng những bông hoa bằng tình yêu thương.

Nguồn: @lua.otrong.tim

Mang sắc tím xanh huyền bí đặc trưng của nhân vật Thần đèn trong sân khấu Khắp Chốn Thiên Hà, fan booth của Anh Tài OSAD đem đến một không gian nơi lâu đài Ba Tư xuất hiện giữa những ngân hà rộng lớn, hứa hẹn một hành trình khám phá đầy bất ngờ và thú vị.

Ảnh: @garetendre.osad

Hình ảnh của Anh Tài Hoàng Dũng trong Tích Tịch Tình Tang cùng concept sân khấu là cảm hứng cho fan booth tiếp sức concert D-3 và D-4 lần này. Ảnh: @quynhthohuynh

Tạo hình Thần Mặt trời của Anh Tài Thuận Nguyễn trong tiết mục Khắp Chốn Thiên Hà khiến concept booth bao phủ màu vàng đầy rực rỡ. Ảnh: @mai.2412

Concept trò chơi điện tử bắt mắt của We Win This Game được chọn làm cảm hứng cho fan booth tiếp sức Anh Tài K.O. Ảnh: @hat.muoi.nho.cua.ko

Ngoài những hình ảnh sân khấu nổi bật của các Anh Tài, nhiều fan booth còn được hình thành từ thế giới nội tâm, màu sắc nghệ thuật đặc trưng của "bía" dưới góc nhìn của các Gai Con. Vì vậy, những bức ảnh "nhá hàng" fan booth được tung ra như một "bữa tiệc" đầy màu sắc và dụng ý nghệ thuật đến từ các FC.

Đến với fan booth của Anh Tài Thơm DaLAB, Gai Con như lạc vào một xứ sở đầy mơ màng với sự bồng bềnh của tông màu hồng và xanh, cùng hình ảnh vòng xoay làm điểm nhấn. Từ một câu hát trong "Con Cá Con Chim" do Thơm DaLAB mở đầu: "Như là con cá bay trên bầu trời - Như là con chim bơi ngoài biển khơi...", các fan hy vọng đây sẽ là vương quốc tâm trí của riêng nam nghệ sĩ, nơi những điều tưởng chừng ngược đời cũng thành hiện thực.

Nguồn: @thomphucyeehaw

Không nằm trong một sản phẩm âm nhạc nào trước đây, ý tưởng xây dựng fan booth dành cho Anh Tài Hà An Huy xuất phát từ bộ ảnh "Thuần Mã" được thực hiện trong tháng 4/2026. Ngoài hình ảnh trống đồng và cây nêu đậm chất văn hóa Việt Nam, không gian được "nhận diện" dành riêng cho Hà An Huy còn nhờ vào những dải ảnh từng cột mốc trên hành trình âm nhạc.

Ảnh:@motmienanhuy

Fan booth của Anh Tài Toki Thành Thỏ bao trùm thế giới viễn tưởng với sắc xanh kỳ ảo, cùng những khối pha lê, cánh cổng và chiếc đồng hồ thời gian. Ảnh: @tokithanhthofc

Đến với fan booth của Anh Tài Vương Anh Tú, một thế giới song song được mở ra, với một bên mang lại sự lạnh giá, bí ẩn và một bên mang đầy sự ngọt ngào và mộng mơ. Ảnh: @tuniverseteam.hanoifanbase

Từ hai sự đối lập trong hai sân khấu Lỗi Tại Mưa - Tìm Lại, fan booth của Anh Tài Trịnh Thăng Bình thành hình với hình ảnh bàn cờ vua, cùng ý nghĩa của hiện tượng nguyệt thực được lồng ghép. Ảnh: @trinhtongpartners

Đến thời điểm hiện tại, nhiều fan booth của các fansite, FC vẫn đang trong quá trình hoàn thiện phần hình, dự kiến những hình ảnh preview toàn cảnh các trạm check-in sẽ được "trình làng", sẵn sàng "ồn" cùng các Gai Con vào ngày diễn ra concert.