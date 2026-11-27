Concept xịn đét của các fan booth tiếp sức dàn Anh Tài tại concert ATVNCG 2026
Trước thềm concert D-3, D-4 ATVNCG 2026, trong khi các Gai Con đã rục rịch chuẩn bị "cháy” hết mình cùng đêm nhạc, các FC, fansite cũng không kém cạnh khi công bố các dự án fan booth xịn xò ủng hộ các Anh Tài. Nhiều concept, ý tưởng đặc trưng của các nghệ sĩ được các FC đưa vào dự án, tiếp sức cho các Anh Tài trong hai đêm concert bùng nổ sắp tới.
Thời gian diễn ra hai đêm concert D-3, D-4 đã đến gần, nhiều dự án tiếp sức cho các Anh Tài đang dần thành hình. Nhiều fan booth được tung ra những bức ảnh preview bắt mắt kèm ý nghĩa concept phía sau, khiến các Gai Con thêm phần háo hức, mong sớm đến ngày được trải nghiệm.
Lấy cảm hứng từ chốn thiên đường nhưng dưới một góc nhìn mới lạ, fan booth dành cho Anh Tài Mew Amazing được mô tả "không phải là một thiên đường hoàn mỹ xa rời thực tại", mà là sự kết hợp những yếu tố tưởng chừng đối lập nhưng lại đứng cạnh nhau một cách hài hòa, trong đó hình ảnh đôi cánh thiên thần và chiếc lồng giam cũ kỹ được chọn làm chủ đạo.
Trong khi đó, fansite của Anh Tài Thanh Duy muốn biến không gian check-in dành cho Gai Con thành một tiểu hành tinh, nơi cô đơn không đồng nghĩa với buồn bã. Từ tạo hình của Thanh Duy trong tiết mục Chuyện Chàng Cô Đơn, concept booth biến Anh Tài với nụ cười đáng yêu này thành chàng hoàng tử nâng niu, chăm sóc và vun trồng những bông hoa bằng tình yêu thương.
Mang sắc tím xanh huyền bí đặc trưng của nhân vật Thần đèn trong sân khấu Khắp Chốn Thiên Hà, fan booth của Anh Tài OSAD đem đến một không gian nơi lâu đài Ba Tư xuất hiện giữa những ngân hà rộng lớn, hứa hẹn một hành trình khám phá đầy bất ngờ và thú vị.
Ngoài những hình ảnh sân khấu nổi bật của các Anh Tài, nhiều fan booth còn được hình thành từ thế giới nội tâm, màu sắc nghệ thuật đặc trưng của "bía" dưới góc nhìn của các Gai Con. Vì vậy, những bức ảnh "nhá hàng" fan booth được tung ra như một "bữa tiệc" đầy màu sắc và dụng ý nghệ thuật đến từ các FC.
Đến với fan booth của Anh Tài Thơm DaLAB, Gai Con như lạc vào một xứ sở đầy mơ màng với sự bồng bềnh của tông màu hồng và xanh, cùng hình ảnh vòng xoay làm điểm nhấn. Từ một câu hát trong "Con Cá Con Chim" do Thơm DaLAB mở đầu: "Như là con cá bay trên bầu trời - Như là con chim bơi ngoài biển khơi...", các fan hy vọng đây sẽ là vương quốc tâm trí của riêng nam nghệ sĩ, nơi những điều tưởng chừng ngược đời cũng thành hiện thực.
Không nằm trong một sản phẩm âm nhạc nào trước đây, ý tưởng xây dựng fan booth dành cho Anh Tài Hà An Huy xuất phát từ bộ ảnh "Thuần Mã" được thực hiện trong tháng 4/2026. Ngoài hình ảnh trống đồng và cây nêu đậm chất văn hóa Việt Nam, không gian được "nhận diện" dành riêng cho Hà An Huy còn nhờ vào những dải ảnh từng cột mốc trên hành trình âm nhạc.
Đến thời điểm hiện tại, nhiều fan booth của các fansite, FC vẫn đang trong quá trình hoàn thiện phần hình, dự kiến những hình ảnh preview toàn cảnh các trạm check-in sẽ được "trình làng", sẵn sàng "ồn" cùng các Gai Con vào ngày diễn ra concert.
Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/concept-xin-det-cua-cac-fan-booth-tiep-suc-dan-anh-tai-tai-concert-atvncg-2026-post1897840.tpo