Francisco Conceicao ăn mừng sau khi ghi bàn thắng cho Juventus. Ảnh: EPA

Dù huấn luyện viên Luciano Spalletti thực hiện tới 8 sự thay đổi trong đội hình xuất phát so với trận thắng Venezia tại Serie A, Juventus vẫn nhập cuộc đầy chủ động trên sân nhà. Tuy nhiên, sự thiếu tập trung ở tình huống chống phạt góc khiến đội bóng thành Turin sớm trả giá khi trung vệ Lubomir Satka bật cao đánh đầu mở tỷ số cho Omonia Nicosia từ đường chuyền của Muamer Tankovic.

Bàn thua bất ngờ đẩy đội chủ nhà vào thế bế tắc trước hàng thủ kỷ luật và giàu kinh nghiệm bên phía đại diện đảo Síp.

Giữa thời điểm khó khăn, đẳng cấp cá nhân của Francisco Conceicao một lần nữa đã lên tiếng đúng lúc để xoay chuyển cục diện trước giờ nghỉ. Cầu thủ chạy cánh người Bồ Đào Nha nhả bóng thuận lợi cho Andrea Cambiaso tung cú cứa lòng chân trái hiểm hóc từ ngoài vòng cấm gỡ hòa, trước khi tự mình chọc khe tinh tế để tiền đạo trẻ Jeff Ekhator dứt điểm chìm nâng tỷ số lên 2-1.

Bước sang hiệp hai, Juventus hoàn toàn kiểm soát thế trận và liên tục gia tăng sức ép lên khung thành của thủ môn Thomas Kaminski. Những điều chỉnh nhân sự hợp lý từ ban huấn luyện giúp nhịp độ tấn công của đội chủ nhà trở nên thanh thoát hơn hẳn. Conceicao tiếp tục ghi dấu ấn bằng pha băng vào đá bồi cận thành nâng cách biệt lên hai bàn, rồi Cambiaso kiến tạo để Jeremie Boga cứa lòng ấn định thắng lợi 4-1.

Thống kê chuyên môn cho thấy hiệu suất dứt điểm đáng nể của Juventus khi họ ghi tới bốn bàn thắng từ chỉ số bàn thắng kỳ vọng chỉ ở mức 2,07, vượt trội hoàn toàn so với con số 0,77 của đội khách. Kết quả ấn tượng giúp thầy trò Spalletti nâng tổng điểm lên 13 để chiếm ngôi nhì bảng Europa League, trong khi Omonia Nicosia rơi xuống hạng 26 và bật khỏi nhóm dự vòng play-off.

Kết quả chung cuộc: Juventus 4-1 Omonia Nicosia

Cầu thủ ghi bàn:

Juventus: Cambiaso (37'), Ekhator (43'), Conceicao (68'), Boga (73')

Omonia Nicosia: Satka (15')