Con út nhờ anh cả trông mẹ vài hôm, anh hỏi 'nhà sang tên cho ai?' rồi tuyên bố: Không được chia thì không có nghĩa vụ

Bà Phúc đã ngoài 70 tuổi. Ở cái tuổi tóc đã bạc, sức khỏe không còn như trước, bà từng nghĩ những năm tháng cuối đời chỉ cần bình yên bên con cháu. Thế nhưng, điều khiến bà trăn trở suốt thời gian qua lại xuất phát từ một câu nói của chính người con trai cả.

Con trai bà nói thẳng: “Mẹ đã cho em út căn nhà thì sau này bảo nó nuôi mẹ. Con không có trách nhiệm.” Nghe những lời ấy, bà Phúc lặng người.

Bà không phải chưa từng nhận ra khoảng cách giữa mình và con trai cả ngày càng lớn. Vài năm trở lại đây, con ít về thăm nhà hơn, những cuộc điện thoại cũng thưa dần. Tuy vậy, bà vẫn không nghĩ tình cảm mẹ con có ngày lại được đặt cạnh chuyện được chia bao nhiêu tài sản.

Ở tuổi xế chiều, người mẹ chỉ mong các con giữ được tình cảm và cùng nhau chăm sóc mẹ. Ảnh minh họa

Bà Phúc có ba người con, hai trai và một gái. Chồng bà đã qua đời hơn 10 năm trước. Hai vợ chồng cả đời làm lụng, tiết kiệm, tài sản lớn nhất chỉ là căn nhà khá khang trang nằm trên mảnh đất do ông bà để lại. Không giàu có, nhưng vợ chồng bà luôn cố gắng lo cho các con trong khả năng của mình.

Con trai cả lập gia đình khá sớm. Khi vợ chồng con muốn ra ở riêng, bà Phúc và chồng đã gom phần lớn số tiền tích góp, thậm chí vay thêm người thân để hỗ trợ con mua đất, làm nhà. Đến khi con gái lấy chồng, ông bà cũng cố gắng chuẩn bị cho con những gì có thể.

Riêng người con trai út lại là người gắn bó với bố mẹ lâu nhất. Cậu không học hành thành đạt như các anh chị, sau này đi làm công nhân. Khi bố bị tai biến, con út là người thường xuyên ở bên chăm sóc. Từ chuyện đưa bố đi khám, lấy thuốc, chuẩn bị cơm nước đến những việc sinh hoạt hằng ngày, phần lớn đều do cậu đảm nhận.

Những năm cuối đời của chồng, bà Phúc chứng kiến con trai quanh quẩn bên bố mẹ, nhiều lần phải gác lại những dự định riêng. Bà hiểu con út cũng chịu thiệt thòi. Bạn bè cùng tuổi có thể đi xa tìm kiếm cơ hội, còn con bà lại dành nhiều thời gian ở nhà chăm bố.

Sau khi chồng mất, bà Phúc suy nghĩ rất lâu về chuyện căn nhà. Cuối cùng, bà quyết định sang tên căn nhà cho con út. Lý do không phải vì bà thương con út hơn các anh chị.

Bà chỉ nghĩ đơn giản rằng con út là người đã ở bên bố mẹ trong những năm khó khăn nhất. Sau này bà già yếu, con cũng là người trực tiếp sống cùng và chăm sóc bà. Nếu một ngày bà không còn nữa, căn nhà nên được để lại cho người đã gắn bó với bố mẹ suốt những năm tháng ấy.

Bà Phúc tin rằng các con sẽ hiểu quyết định của mẹ. Nhưng mọi chuyện không diễn ra như bà nghĩ. Sau khi biết căn nhà đã được sang tên cho em út, con trai cả dần trở nên lạnh nhạt. Nó không tranh cãi hay phản ứng gay gắt ngay trước mặt mẹ. Mỗi lần về nhà vào dịp giỗ chạp, nó vẫn hỏi han, nói chuyện như không có chuyện gì.

Thế nhưng, những lần về thăm mẹ ngày càng ít. Điện thoại cũng không còn thường xuyên như trước. Rồi một lần, bà Phúc bị ngã. Bác sĩ cho biết bà bị thoái hóa khớp nặng, việc đi lại khó khăn và cần người hỗ trợ trong sinh hoạt. Con út vẫn là người ở bên chăm sóc mẹ. Nó đưa bà đi viện, nấu ăn, giặt giũ và lo những việc trong nhà.

Căn nhà được người mẹ quyết định sang tên cho người con út sau nhiều năm gắn bó với bố mẹ. Ảnh minh họa

Nhưng con cũng phải đi làm kiếm sống. Có những hôm vì mẹ đau yếu, con phải xin nghỉ làm. Nghỉ nhiều lần, công việc cũng bị ảnh hưởng. Nhìn con trai vừa chăm mẹ vừa cố gắng giữ việc, bà Phúc càng thương con. Bà nói: “Hay gọi anh con về, hai anh em cùng bàn xem thế nào.”

Con út gọi cho anh. Nhưng điều khiến bà Phúc đau lòng là câu hỏi đầu tiên từ con trai cả không phải mẹ đang bệnh thế nào, cần chăm sóc ra sao. Nó hỏi: “Nhà mẹ sang tên cho ai rồi?” Con út đáp: “Cho em.”

Đầu dây bên kia lập tức nói: “Thế thì em nuôi mẹ đi. Anh không tranh cái nhà thì cũng không có nghĩa vụ.” Bà Phúc nghe rõ từng lời. Bà lặng đi rất lâu. Bà chưa bao giờ cần các con phải đưa tiền nuôi mình. Bà cũng không yêu cầu con trai cả phải đón mẹ về sống chung hay lo từng bữa ăn, giấc ngủ.

Điều bà mong mỏi chỉ là các con còn nhớ đến mẹ. Thi thoảng về thăm một lần. Khi mẹ có việc quan trọng thì hỏi han. Nếu mẹ phải đi khám, các con có thể cùng nhau thu xếp. Những chuyện lớn trong gia đình thì anh em ngồi lại bàn bạc. Với bà, như thế đã là đủ.

Nhưng câu nói của con trai cả khiến bà cảm thấy như tình cảm mẹ con bị biến thành một cuộc tính toán. Ai được căn nhà thì người đó phải chăm mẹ. Ai không được tài sản thì có thể đứng ngoài.

Bà Phúc không khỏi tự hỏi: Chẳng lẽ hơn 30 năm nuôi con cũng có thể được quy đổi thành giá trị của một căn nhà? Ngày con ốm, ai thức trắng đêm chăm sóc? Ngày con thi đại học nhưng gia đình khó khăn, ai phải xoay xở tiền bạc, thậm chí bán cả vàng cưới để đóng học phí?

Những năm tháng cha mẹ dành cho con có bao giờ được tính thành một phần tài sản để chia hay không? Bà Phúc cũng từng tự trách mình. Có lẽ bà đã quá tin rằng các con sẽ hiểu hoàn cảnh của nhau. Bà nghĩ con trai cả sẽ nhìn thấy những gì em mình đã làm cho bố mẹ và hiểu tại sao mẹ lại đưa ra quyết định ấy.

Bà không ngờ một căn nhà lại có thể trở thành nguyên nhân khiến anh em bắt đầu so đo. Nhưng nếu được quay lại, bà Phúc cũng chưa chắc thay đổi lựa chọn. Bởi bà biết con út đã hy sinh rất nhiều.

Những năm bố bị tai biến, nếu không có người con trai này ở bên, vợ chồng bà không biết phải xoay xở thế nào. Sau khi chồng mất, khi bà yếu đi, con vẫn tiếp tục ở cạnh mẹ. Với bà, đó không phải là chuyện “được trả công” bằng căn nhà. Đó là cách bà muốn bảo đảm chỗ ở cho người đã đồng hành cùng bố mẹ trong những năm tháng khó khăn nhất.

Điều khiến bà Phúc đau lòng nhất hiện tại không phải chuyện ai được căn nhà. Bà chỉ không hiểu vì sao con trai cả lại lấy chuyện phân chia tài sản làm lý do để từ chối trách nhiệm tình cảm với mẹ. Bà không muốn trách móc con. Càng không muốn vì một căn nhà mà ba anh em trở nên xa cách.

Ở tuổi ngoài 70, điều bà cần có lẽ cũng chẳng còn là tiền bạc hay thêm một phần tài sản. Bà chỉ mong các con hiểu rằng tình thân không nên được đo bằng giá trị của những gì mỗi người nhận được. Nhưng giờ đây, bà Phúc không biết phải làm gì để con trai cả nguôi giận, để các con nhìn nhau bớt so đo và để những năm tháng cuối đời của mình vẫn còn có thể đón nhận sự yêu thương từ tất cả các con.